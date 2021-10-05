Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту России на жестокость силовиков и "правовой беспредел" во время предвыборной кампании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Открытая челобитная

В то время как депутаты Госдумы решили обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя мужчин-участников команды "Камызяки" в эфире юмористического шоу "Игра" на телеканале "ТНТ", председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своём открытом письме президенту России Владимиру Путину рассказал об административном давлении на коммунистов.

Исполнив серенаду лояльности проводимой политике правящей политической элиты и обратив внимание на "возрастающую опасность развязанной против России гибридной войны на фоне охватившего весь мир системного кризиса", Геннадий Андреевич поделился своими тревогами из-за проведения трёхдневного голосования и электронных выборов:

"Творцы" нынешней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное голосование и так называемые "электронные" выборы — это "двухфазная бомба", которая рано или поздно может взорвать стабильность в обществе, которую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования её активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций".

Лидер российских коммунистов, как и многие советские граждане в середине ХХ века, видимо, продолжает публично придерживаться безопасной версии, что "товарищ Сталин не знает о репрессиях":

"Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда других противоправных действий руководствуются не положениями закона и интересами общественной безопасности, а дурно понятой политической целесообразностью… Все ссылки правоохранителей на якобы нарушенные задержанными подзаконные акты — безосновательны, поскольку никакой закон не может быть выше конституционных норм. Сегодня грубо попираются права и свободы граждан, гарантированные им Конституцией России".

Главный коммунист страны рассказал президенту России, что "по каждому факту беззакония" КПРФ направит обращения к генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации. Зюганов, видимо, допускает, что действия силовиков в отношении его товарищей по партии и сочувствующих ей ни с кем из руководства не согласованы, что правоохранители якобы занимаются самодеятельностью.

Вряд ли уместно говорить о наивности политика, который окунался и не раз во все перипетии российской реальности со времён советской власти, беспредела 90-х годов и наших дней. Это не восторженный юноша Эдмон Дантес, который только через заточение в замке Иф с помощью аббата Фариа пришёл-таки к прозрению.

Видимо, вариант прикинуться эдаким Дантесом, надеющимся на справедливость помощника королевского прокурора де Вильфора, наиболее безопасный вариант передать своё возмущение, чтобы хоть как-то сохранить лицо пламенного ленинца перед молодыми товарищами по партии.

Сеансы лояльной оппозиционности

КПРФ

Обвинения в оппортунизме уже не раз раздавались в адрес Геннадия Андреевича, особенно на фоне его соглашательского молчания об электоральных претензиях во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, когда в центре Москвы силовики винтили сторонников КПРФ и членов партии.

Сейчас же, как и в истории с запоздалым возмущением Зюганова уже после голосования по закону о поправках в конституцию России с обнулением президентских сроков, когда коммунисты поддержали весь перечень изменений в основном законе страны, Зюганов пытается имитировать балетные взмахи кулаками после "драки", которой, по сути, и не было вовсе.

Подобно Бритни Спирс, которая, едва избавившись от опеки отца, опубликовала фото голышом на своей странице в Instagram, не забыв из-за перспективы бана в соцсети прикрыть обнажённую грудь, лидер КПРФ вроде бы и наехал на представителей правящей политической элиты, но и не так, чтобы его высказывания воспринимались всерьёз.

Прошедшие выборы наглядно показали, насколько парламентская оппозиция соответствует присвоенному ей термину. По крайней мере, заявления лидеров традиционных парламентских партий, в том числе и Геннадия Зюганова, говорят об их недвусмысленной приверженности политике бесконфликтного и гармоничного сосуществования с единороссами. По идее, с таким богатым опытом лояльной оппозиционности у этих политиков есть все шансы победить в конкурсе на лучшую имитацию мужского оргазма.

Таких не берут в космонавты

Валентина Терешкова

Стремление Геннадия Зюганова усидеть на всех стульях сразу, одновременно негодуя от, по его мнению, произвола властей, и поддерживая курс правящей политической элиты, явно симпатизируя возвращению большевистской эстетики в общественную жизнь России, стало визитной карточкой продолжателя дела Ленина.

Дуальность позиции главного коммуниста страны не позволила ему стать настоящей "звездой" Государственной думы. Хворает креатив и не хватает решительности как у первой мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, предложившей в 2020 году прорывную идею с "обнулением" президентских сроков Владимира Путина.

По делам и воздаётся. Первое заседание Госдумы VIII созыва откроет депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Помимо Терешковой, в президиуме окажутся представители всех парламентских партий, а сама "мать обнуления" выступит с приветственной речью перед своими коллегами.

Решение временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы VIII созыва о кандидатуре парламентария, который должен дать старт работе нижней палаты — явное нарушение статьи 99 конституции России и статьи 33 главы 5 регламента Госдумы. Валентине Терешковой 84 года, а её однопартийцу Владимиру Ресину 85 лет. Он, по идее, и должен, как старший по возрасту, объявить о начале славных дел Госдумы VIII созыва. Ресин благородно уступил.

Будет ли неистово возмущён Геннадий Зюганов — вопрос. Видимо, поэтому таких и не берут в космонавты, как пели музыканты группы "Манго-Манго". Равно как и пока неизвестно, какое очередное любезное письмо лидера российских коммунистов президенту России опубликует на сайте КПРФ пресс-служба партии, чтобы поддержать одновременно и тающий образ Зюганова как идейного оппозиционера, и не дать сильно раскрутиться флюгеру его лояльности действующей власти.

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