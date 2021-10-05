Алтайский прецедент: почему региональные "феодалы" заключают пакты с коммунистами

Прошедшие выборы в Госдуму увеличили представительство компартии в парламенте — фракция КПРФ приросла на 15 человек. Единый день голосования также усилил позиции КПРФ в заксобраниях — число депутатов от КПРФ возросло со 158 до 254, а количество коммунистов, избранных по одномандатным округам, — с 8 до 77.

КПРФ даже удалось опередить "Единую Россию" при голосовании на выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу в ряде регионов, о чем они победно отрапортовали на своем сайте:

"КПРФ одержала победу на выборах в ГД в семи регионах. В Ульяновской области Компартия получила поддержку 36,42% избирателей, в то время как "Единая Россия" — 32,32%. В Хабаровском крае коммунистов поддержали 26,61% избирателей. "Единой России" досталось 24,28% голосов. В республике Коми избиратели также отдали предпочтение КПРФ — по данным регионального избиркома, они получили 29,95% голосов. За единороссов проголосовали 28,43% избирателей. Также о победе КПРФ сообщили региональные избиркомы Марий Эл, Ненецкого автономного округа и Якутии. Там коммунисты набрали 35,17%, 31,98% и 35,43% голосов соответственно".

Традиционно коммунисты объясняют свои успехи ностальгией избирателей по достижениям советского социализма. Однако есть и более прозаические причины "красного наступления".

"Уолл-стрит" снова ставит на большевиков

В свое время большой резонанс вызвала книга американского исследователя Энтони Саттона "Уолл-стрит и большевицкая революция", в которой он доказывал, что большевики получали деньги от крупнейших банков США. Лев Троцкий был командирован банкиром Якобом Шиффом в Россию с целью совершения революции. В свою очередь, Ленина финансировала Германия, которую тяготила война на два фронта. Американские олигархи руками революционеров хотели "зачистить" своих российских конкурентов. И, надо сказать, преуспели в этом.

Более 100 лет спустя старый фокус, похоже, повторяется. Поддержанный всей мировой либеральной прессой Алексей Навальный и его фонд ФБК* широко рекламировали технологию "Умного голосования", которая была направлена против "Единой России". И большинство кандидатов, которых рекомендовало "Умное голосование" были представителями КПРФ. Российские либералы испытывали ломку по поводу того, что им придется голосовать за "сталинистов" в пику "Единой России". Но многие не могли ослушаться призывов "борцов с коррупцией" и зажав носы отдали свои голоса коммунистам.

Поддержал компартию и бежавший из России экс-олигарх Михаил Ходорковский, мотивируя это тем, что КПРФ является единственной реальной альтернативой "партии власти". Таким образом, в ходе избирательной кампании Геннадий Зюганов и его однопартийцы могли вслед за Остапом Бендером восклицать на партсобраниях: "Заграница нам поможет! Запад с нами!".

Но поддержкой западной олигархии и "борцов с коррупцией" ресурсы КПРФ не исчерпывались. Они умело подставили могучие плечи региональным элитам, которые лелеют мечты получить большую степень автономности от федерального центра.

Нео-феодализм под ленинскими знаменами

Возьмем для примера Иркутскую область, в которой бывший губернатор-коммунист Сергей Левченко возглавил список КПРФ. Слухи о том, что его могут не допустить до выборов не подтвердились. И теперь Сергей Левченко по праву может считаться политическим "тяжеловесом" от КПРФ наряду с самим Геннадием Зюгановым и бывшим кандидатом в президенты Павлом Грудининым.

В бытность губернатором Иркутской области Сергей Левченко создал целую бизнес-империю, а прессу сотрясали скандалы по поводу того, как близкие к экс-губернатору структуры наживались на госконтрактах. Но даже уйдя с поста губернатора, Левченко сохранил влияние в регионе и поддержку среди местных бизнес-элит. Обладая депутатским мандатом, Сергей Левченко еще больше расширит свою региональную базу поддержки.

В Алтайском крае коммунисты вырвали у "Единой России" контроль над местным парламентом. Теперь единороссам придется идти на компромиссы представителями компартии. По итогам нынешних выборов единороссы потеряли треть от прежнего числа в местное Заксобрание, впервые утратив "контрольный пакет" и создав в стране прецедент, когда партия власти в парламенте целого субъекта Федерации перестала обладать большинством, чтобы единолично проводить законодательные решения.

Столь впечатляющий успех КПРФ в Алтайском крае стал возможен благодаря финансовой поддержке со стороны бывшего губернатора края Александра Карлина, сообщают телеграм-каналы. Сменивший Карлина Виктор Томенко пытается бороться с офшорными схемами "Алтайлеса", к которым причисляют бывшего хозяина региона и его партнеров. Это вызывает сопротивление со стороны бывших сподвижников экс-губернатора по сомнительному бизнесу. Алтайлес" объединял 14 лесничеств региона, каждое из которых приносило в год более 100 млн рублей чистой прибыли владельцам. Есть за что бороться. Тем более, если верить СМИ, до недавнего времени экс-глава региона активно инвестировал в отельный бизнес в Германии, и алтайские дивиденды в этой ситуации очень востребованы.

"Новому губернатору Томенко так и не удалось полностью очистить край от наследия и команды предшественника, который по всем опросам был худшим руководителем региона за всю его историю, — сообщают политологи. — О том, как Карлин и его правая рука и первый зам Локтев "приватизировали" Алтайский край и вели многоплановый бизнес в регионе до сих пор слагают легенды. Новому руководителю досталась не только разоренная, но и разгневанная территория, которая протестует и три года спустя после отставки Карлина. Такой обстановкой закономерно воспользовались коммунисты. Между тем, слагаемым успеха КПРФ в этом регионе стал не только застарелый протест, но и, похоже, серьезная финансовая подпитка компартии со стороны "карлинской гвардии", которая продолжает контролировать значительную часть экономики края. Показателен тот факт, что среди новых краевых депутатов-коммунистов представлено много никому не известных лиц, не обладающих ни денежным, ни медийным ресурсом, среди которых — несколько простых рабочих, машинист, студент, пенсионер, начальник ЧОПа и т. д. Понятно, что самостоятельную компанию они не вели, а что называется, проходили мимо".

После смычки обкома КПРФ с "карлинцами" Виктору Томенко будет еще сложнее наводить порядок в регионе. Можно предположить, что задача-минимум, которую ставит перед собой коммунно-карлинский блок, заключается в том, чтобы выставить Томенко перед федеральным центром как неэффективного губернатора.

Владимир Путин вчера отправил в отставку "по собственному желанию" губернаторов Тамбовской и Владимирской областей. Политологи прогнозируют, что последует еще ряд замен региональных руководителей. По информации источников, в коридорах федеральной власти плетутся интриги, чтобы Виктор Томенко также попал в список будущих отставников. Местная "феодальная" элита под предводительством бывших руководителей края приобрела в лице КПРФ мощное орудие для шантажа Москвы ростом протестных настроений и выторговывания себе разного рода преференций.

Пример Алтайского края вполне может быть растиражирован в масштабах всей страны. КПРФ умело сохраняет имидж идеологизированной партии, "борцов за дело Ленина", но на самом деле коммунисты научились выгодно обменивать голоса своего электората на вполне осязаемые материальные выгоды. Союз "оппозиционных" коммунистов с феодалами типа Карлина может не только пошатнуть позиции "Единой России" в регионах, но и подтолкнуть центробежные силы на местах, что приведет к ослаблению "вертикали власти" и отбросит Россию обратно в 90-е годы, когда региональные "бароны" диктовали свои условия федеральному центру. Тот факт, что Карлин даже после отставки с поста губернатора продолжает сохранять контроль над "лакомыми кусками" собственности в Алтайском крае и с помощью коммунистов пытается "вернуть себе" регион как будто это его личная собственность, ставит на повестку дня очередной раунд укрепления "вертикали власти" в регионах.

Вместо эпилога

Таким образом, компартия, начинает обретать второе дыхание, применяя на практике ленинский принцип борьбы за власть любыми средствами. Если Ленин и Троцкий пользовались финансированием Германии и США, то почему КПРФ должно отказываться от поддержки беглых олигархов "из-за бугра" и местечковых "феодалов" в регионах? Тот факт, что фронда региональных элит ослабляет федеральный центр коммунистами тоже приветствуется. Опять же Ленин учил действовать по принципу "чем хуже, тем лучше". Все что ослабляло царизм, усиливало большевиков. В наше время, ослабление власти федерального центра в регионах укрепляет позиции КПРФ и на региональном, и на федеральном уровнях.

Союз либеральных, прозападных "борцов с режимом" с местными "феодалами" под брендом КПРФ только на первый взгляд выглядит странно. Как известно, общий враг объединяет. У коммунистов, либералов и региональных "феодалов" общим врагом является сильная и популярная федеральная власть. Совместными усилиями подрывая ее авторитет в глазах населения, каждый из этих игроков решает свои политические задачи и в будущем надеется обыграть своих временных союзников.

Все эти циничные политические игрища в разгар надвигающегося кризиса в мировой экономике, роста геополитической напряженности и санкционной войны Запада с Россией увеличивают социальное недовольство и повышают политические риски. Большевики-ленинцы уже разрушили российскую государственность в прошлом веке, погрузив страну в Гражданскую войну. Похоже, что в КПРФ взяли на вооружение лозунг "Можем повторить!" и толкают страну к социально-политическом кризису, который может иметь не менее разрушительные последствия, чем революция 1917 года.

Однако в Кремле, без сомнения, понимают масштаб угрозы и, судя по начавшейся "зачистке" неэффективных губернаторов, готовят меря по укреплению "вертикали власти" в регионах. Не случайно президент говорил о необходимости извлекать исторические уроки из двух геополитических катастроф — распада российской государственности в 1917 и в 1991 годах. Чтобы подобное не повторилось федеральная власть действует системно:

вычищает из политического поля либеральную "пятую колонну";

вносит в Госдуму законопроекты о расширении оснований для отстранения губернаторов от должности в связи с утратой доверия президента;

препятствует попыткам коммунистов раскачать социальное недовольство.

Все эти меры можно рассматривать как начало процесса усиления контроля федерального центра над регионами. "Кейс" Иркутской области, Алтайского края и ряда других регионов, надо полагать, также уже "на карандаше", и разного рода карлиным в обнимку с коммунистами еще рано праздновать победу. Защита российской государственности является приоритетом для руководства страны, поэтому все попытки повторить "подвиги" большевиков и "перестройщиков" обречены на провал.

* иноагент, признан экстремистской организацией и запрещен по решению суда

Николай Васильев, политолог