Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года

"Единая Россия" празднует победу на выборах в Думу в отсутствие своего лидера — Дмитрия Медведева, который, вероятно, потерял президентские перспективы. Есть ли повод праздновать у КПРФ и "Новых людей", рассказали Pravda.Ru политики и эксперты.

ЕР побеждает в отсутствие Дмитрия Медведева

В минувшие три дня (17, 18, 19 сентября) состоялись выборы депутатов Госдумы.

Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (ещё 225 мест). Явка составила 52%.

"Единая Россия" (ЕР) на федеральных выборах набрала 49% голосов (на прошлых выборах 2016 года — 54%), заметно увеличился запрос на левые силы: КПРФ набрала 19% (13%), "Справедливая Россия — За правду" (СПЗП) — 7,4% (6,2%). ЛДПР теряет голоса — 7, 5% (13, 4 %), в парламенте появилась новая партия "Новые люди" — 5%.

"Единая Россия" за счёт победы в 196 одномандатных округах сохранит в Думе конституционное большинство. Лидер партии Дмитрий Медведев не явился в штаб ЕР и не подвёл, как обычно, предварительные итоги кампании.

"Он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится", — сказал cекретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Необычная ситуация, и не потому, что Медведев заболел, а потому что он выпал из политического поля задолго до выборов. Лидер ЕР, вероятно, выбывает из президентской гонки 2024 года в качестве преемника.

Как оценить победу КПРФ и "Новых людей"

Как сказал Pravda.Ru лидер "Российской партии Свободы и Справедливости" (набрала на выборах менее 1% голосов) Максим Шевченко, речь идёт не о росте влияния КПРФ, а о росте её бюджета.

"У них прошло плюс 10 "денежных мешков" с красными партбилетами. Они наращивают не влияние, а наращивают бюджеты, которые собирают с ведущих по спискам КПРФ богатеев", — сказал политик.

По его словам, партия "Новые люди" — это проект администрации президента, которая "полностью контролирует политическую систему".

"Эти выборы не разрешили никаких внутренних противоречий управленческой системы, а только отложили их . Система не допустила никаких новых игроков", — сделал вывод Максим Шевченко.

Оглушительную победу одномандатников ЕР он объяснил тем, что власть мобилизует для этого административный ресурс.

"Три дня власть имела возможность, контролируя процент проголосовавших, так или иначе, манипулировать им в ту или иную сторону. Я считаю, что трёхдневное голосование — это полное уничтожение демократии, демократического выборного процесса", — сказал политик.

Максим Шевченко считает, что ничего в РФ после выборов не изменится, "всё законсервировано, и никаких сюрпризов ждать не стоит".

Со своей стороны, представлявший партию "Яблоко" в одномандатном округе по г. Москве Сергей Митрохин также считает, что при новом парламенте в РФ ничего не изменится и так же объясняет победу одномандатников правящей партии административным ресурсом.

Однако он полагает, в отличие от Максима Шевченко, что коммунисты наращивают влияние, особенно в Москве, но, как и прежде, следуют в фарватере ЕР.

"КПРФ поддерживает регрессивные инициативы "Единой России". Вместе они будут дальше двигать репрессивное законодательство. Партии, которые могли бы оппонировать этому репрессивному альянсу, не прошли. "Яблоко" в первую очередь", — сказал политик.

По мнению директора Международного Института Новейших государств Алексея Мартынова, "зюгановцы немного растут", в основном за счет проседания ЛДПР, партии "стареющих партийных бонз", которые так и не смогли вырастить себе преемников.

Эта проблема есть и у КПРФ, которая, как системная партия за счёт "мышечной памяти", организационной работы и "борьбы без правил" нарастила результат. Борьбой без правил политолог назвал позицию КПРФ как ковид-диссидента и участие партии в "умном голосовании" — то есть "в заигрывании с одиозными персонажами на грани предателей Родины".

"Подавляющее большинство наших граждан поддержало правящую партию, президента Путина, люди не очень хотят, чтобы что-то политически менялось, а хотят изменений в жизни — в социальной сфере, в доходах, в среде обитания", — сказал политолог.

В этом плане ставку избирателя на КПРФ Алексей Мартынов считает бесперспективной.

"Коммунисты всегда так делают: хочешь колбасы — голосуй за меня, мы придём к власти, раздадим вам всем колбасу. Кто постарше, помнит, как это происходило в 70-х годах прошлого столетия, когда КПСС была единственной партией в стране. Вот эта простая формула не работает. Люди хотят улучшения жизни, но, с другой стороны, не хотят политически менять структуру управления", — отметил он.

Куда пропал Дмитрий Медведев?

Сергей Митрохин отметил, что после ухода с поста премьер-министра Медведев стремительно терял политический, в первую очередь, аппаратный вес, и сейчас состояние его "на грани дистрофии".

"То есть он стал очень слабой фигурой внутри системы координат партии власти. Поэтому его уже никуда не двигают, не принимают во внимание", — сказал политик.

По мнению Максима Шевченко, Медведев — "списанный элемент, он больше не будет на вершине политической системы".

Алексей Мартынов полагает, что вопрос об отсутствии в политическом поле Дмитрия Медведева надо задавать ему самому.

"Он никуда не делся. Работает заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации. Я подозреваю, что его неучастие в публичных мероприятиях, где бы он, конечно, уместно выглядел как председатель партии, говорит о том, что всё гораздо серьёзнее, чем просто кашель. Конечно, уровень культуры и воспитанности настолько упал ниже плинтуса с социальными сетями, что, откровенно говоря, что даже неприлично об этом говорить. Можно сколько угодно заниматься политической борьбой, но есть вещи, которые переходить стыдно. И один раз перейдя, вы навсегда остаётесь с той стороны, вы никогда не сможете вернуться назад в сообщество воспитанных приличных людей", — отметил Алексей Мартынов.

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