В КПРФ отказались признать результаты электронного голосования

Российский политик Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ не примет результаты электронного голосования в одномандатных округах в столице. Также руководитель потребовал провести расследование.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что коммунисты победили бы в выборах в Государственную Думу по одномандатным округам Москвы, но помешало электронное голосование. Геннадий Зюганов на пресс-конференции ТАСС охарактеризовал такую онлайн-процедуру:

"Халтура, которая может заразить всю страну".

Напомним, что электронное голосование проходило также в следующих регионах нашей страны:

Севастополь,

Мурманская область,

Нижегородская область,

Ярославская область,

Ростовская область.

Ранее КПРФ анонсировали несогласованный митинг против фальсификаций на выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября. В социальных сетях есть видео с автозаками, которые, по предварительной информации, направляют на Пушкинскую площадь.

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