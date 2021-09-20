Российский политик Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ не примет результаты электронного голосования в одномандатных округах в столице. Также руководитель потребовал провести расследование.
Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что коммунисты победили бы в выборах в Государственную Думу по одномандатным округам Москвы, но помешало электронное голосование. Геннадий Зюганов на пресс-конференции ТАСС охарактеризовал такую онлайн-процедуру:
"Халтура, которая может заразить всю страну".
Напомним, что электронное голосование проходило также в следующих регионах нашей страны:
Ранее КПРФ анонсировали несогласованный митинг против фальсификаций на выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября. В социальных сетях есть видео с автозаками, которые, по предварительной информации, направляют на Пушкинскую площадь.
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