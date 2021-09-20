Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу заявили, что собираются отказаться от мандатов депутатов Государственной думы в случае победы "Единой России" на парламентских выборах.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, в Госдуму РФ также не намерен идти главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По предварительной информации, в нижней палате парламента, скорее всего, окажутся руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Однако один из источников издания убеждён: мандат депутата сохранит лишь последняя.

Добавим, что по федеральному округу Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелёва находились в первой пятёрке "Единой России" на выборах в Государственную Думу.

По результатам обработки более 90% протоколов стало ясно, что партия "Единая Россия" побеждает на думских выборах. У неё 49,65% голосов избирателей.

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