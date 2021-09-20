Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу заявили, что собираются отказаться от мандатов депутатов Государственной думы в случае победы "Единой России" на парламентских выборах.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, в Госдуму РФ также не намерен идти главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Добавим, что по федеральному округу Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелёва находились в первой пятёрке "Единой России" на выборах в Государственную Думу.
По результатам обработки более 90% протоколов стало ясно, что партия "Единая Россия" побеждает на думских выборах. У неё 49,65% голосов избирателей.
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