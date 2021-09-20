Турчак: "Единая Россия получает 315 мандатов в Государственной думе"

По словам секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, по состоянию на 8:00 понедельника партия получает 315 мандатов на выборах в Госдуму. Из них 120 — по спискам и ещё 195 — по одномандатным округам.

Турчак подчеркнул, что результаты голосования ещё подсчитывают, однако некоторые статистические данные уже известны.

"По спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", — отметил секретарь генсовета партии на брифинге.

Конституционное большинство формируется, если партия получает свыше 300 мандатов.

Добавим, что в 2021 году выборы длились с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в депутаты Государственной думы РФ заявляли руководители 14 российских партий. По предварительным данным, пять из них проходят в Госдуму:

"Единая Россия";

КПРФ;

ЛДПР;

"Справедливая Россия — За правду";

"Новые люди".

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