По данным экзиптолов, состоявшиеся выборы не сильно, но всё же изменят состав российского парламента.
Ожидается, что "Единая Россия" — хоть и не сильно в количественном отношении — но всё же "подвинется", уступив часть мест оппозиции. И не исключено, что правящая партия потеряет в этот раз своё "супер-большинство".
На момент публикации этого материала голоса избирателей были подсчитаны в Калининграде, самом западном регионе страны. И там федеральный экзитполл, проведенный исследовательским агентством INSOMAR, обнаружил, что поддержка "Единой России", которая набрала более половины голосов на выборах 2016 года ослабла.
Опросив в общей сложности 438,218 человек на 1455 избирательных участках, аналитики агентства подсчитали, что партия правительства набрала около 45% голосов, что примерно на 10% меньше, чем в прошлый раз.
КПРФ же, по прогнозам социологов, вероятно, набрала чуть более 21% голосов — по сравнению с 13% на предыдущих выборах.
Это может означать, что "Единая Россия" сможет сформировать правительство, не полагаясь на поддержку других партий, но супер-большинством, которое сможет проводить реформы "без сопротивления" быть перестанет.
ПО ДАННЫМ ЦИК
При подсчете почти 40% бюллетеней "Единая Россия" набрала около 45,5%, согласно предварительным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией.
За партией, которую поддерживает президент, пока следуют
Напомним, за 240 мест в российской Госдуме на выборах боролись 14 партий партий и множество независимых кандидатов.
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