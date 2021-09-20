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Экзитпол: Единая Россия вряд ли сохранит в новой Думе супер-большинство

Политика

По данным экзиптолов, состоявшиеся выборы не сильно, но всё же изменят состав российского парламента.

Ожидается, что "Единая Россия" — хоть и не сильно в количественном отношении — но всё же "подвинется", уступив часть мест оппозиции. И не исключено, что правящая партия потеряет в этот раз своё "супер-большинство".

На момент публикации этого материала голоса избирателей были подсчитаны в Калининграде, самом западном регионе страны. И там федеральный экзитполл, проведенный исследовательским агентством INSOMAR, обнаружил, что поддержка "Единой России", которая набрала более половины голосов на выборах 2016 года ослабла.

© insomar.ru/press-vypuski
© insomar.ru/press-vypuski

Опросив в общей сложности 438,218 человек на 1455 избирательных участках, аналитики агентства подсчитали, что партия правительства набрала около 45% голосов, что примерно на 10% меньше, чем в прошлый раз.

КПРФ же, по прогнозам социологов, вероятно, набрала чуть более 21% голосов — по сравнению с 13% на предыдущих выборах.

Это может означать, что "Единая Россия" сможет сформировать правительство, не полагаясь на поддержку других партий, но супер-большинством, которое сможет проводить реформы "без сопротивления" быть перестанет.

ПО ДАННЫМ ЦИК

При подсчете почти 40% бюллетеней "Единая Россия" набрала около 45,5%, согласно предварительным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией.

За партией, которую поддерживает президент, пока следуют

  • КПРФ с 21,7%,
  • ЛДПР с 8,2%,
  • "Новые люди", впервые участвующие в выборах, пока набрали 6,2% голосов,
  • "Справедливая Россия" — 7,5%,
  • у "Яблока" менее 1%.

Напомним, за 240 мест в российской Госдуме на выборах боролись 14 партий партий и множество независимых кандидатов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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