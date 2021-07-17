EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Алексей Журавлев: "Партия "Родина" — политический спецназ президента России"

Политика » Партии

17 июля 2021 года во Владивостоке состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлёва по результатам его поездки по 76 населённым пунктам Российской Федерации.

Алексей Журавлев: "Партия "Родина" — политический спецназ президента России"

В рамках программы "100 городов" председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлёв без посредников ознакомился с проблемами граждан России в разных регионах нашей большой страны.

По поводу своей программы "100 городов" Алексей Журавлёв отметил, что "главная её задача — поговорить с людьми, с народом, чтобы понять, какие нужно предлагать законодательные инициативы".

Большинство проблем, с которыми сталкиваются россияне, похожи, однако в глубинке дела обстоят гораздо хуже, чем в крупных городах или столице.

  • В частности, депутат упомянул о нехватке медицинского персонала и невозможности медицинских учреждений расплатиться по кредитам.

Суммы задолженности доходят порой до 75 млн рублей и остаются неподъёмными для маленьких городов и посёлков.

  • Также были подняты проблемы микробизнеса в регионах и глобальная — налогообложение в нашей стране.

Партия "Родина" выступает за прогрессивное налогообложение. Ежегодное увеличение на 10% миллиардеров в РФ, по словам Алексея Журавлёва, означает такое же увеличение числа сограждан, находящихся за гранью бедности.

  • Алексей Журавлёв отметил, что повсеместно нужно увеличивать роль социальных служб, муниципальных властей.

По факту, сейчас у них много обязанностей и ответственности, но вообще нет бюджета.

Комментируя просьбу жителей деревни Верхний Карбуш Омской области к канцлеру Германии помочь отремонтировать дорогу, глава партии "Родина" отметил, что никто даром из-за рубежа для России ничего не сделает: снимут сливки, дороги строить будете сами, а за работу вам заплатят сущие гроши.

"Не думайте, что вы будете пить баварское пиво, а кто-то за вас работать! — сказал Алексей Журавлёв. — Ошибаетесь, ребята, что в Европе и США всё хорошо. Пропали без вести и утонули в Германии 500 человек — и ничего. Убили во Франции 500 человек во время протестов "жёлтых жилетов" — и ничего! Мировая общественность молчит".

Чтобы были хорошие дороги, капитал не уходил за границу, по 50 тысяч человек не уезжали из регионов, по мнению Алексея Журавлёва, в любом регионе должен быть настоящий хозяин.

"В случае, если фракция "Родины" попадёт в Госдуму, — отметил лидер партии "Родина", — одним из первых законопроектов мы внесём предложение: если ты занимаешь государственную должность, то ты обязан жить в России до конца своих дней. И твои дети тоже здесь должны жить".

В ходе пресс-конференции Алексей Журавлёв также поднял проблему русских за рубежом:

"Русский народ — самый разделенный народ в мире. У нас больше 20 млн живёт за пределами России. Нам их обязательно надо защищать. Защищать более активно и мощнейшим образом".

В заключение пресс-конференции Алексей Журавлёв, назвавший партию "Родина" "политическим спецназом президента", подчеркнул, что "Родина" "готова сотрудничать с любыми партиями, которые выступают за нашу страну".

"Мы на передовой нашей политической жизни. Родина или смерть! Мы делаем всё возможное для себя — для всей страны", — отметил председатель партии "Родина".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Олег Артюков
Темы партия родина алексей журавлев пресс-конференция
Новости
Санкционные игры: Лукашенко вывел "Белоруснефть" из "Белнефтехима"
Эксперимент окончен: в России начнут постепенно отказываться от ЕГЭ
Необъективная "Википедия": кто и зачем удаляет "нежелательные" статьи о Байдене
"Найти виновных": семь лет со дня катастрофы Boeing 777 в Восточной Украине
Пашинян: Баку намерен начать новые столкновения
Две тысячи человек почтили память семьи Романовых в Екатеринбурге
Сегодня утром в Москве проходит траурная церемония прощания с Петром Мамоновым
Москва и Северный Кавказ - регионы с самой высокой продолжительностью жизни
Как сохранить сыр свежим намного дольше: несколько хитростей
Увлажнение волос без утяжеления: американский стилист раскрыл секрет
Последние материалы
Эксперимент окончен: в России начнут постепенно отказываться от ЕГЭ
Алексей Журавлев: "Партия "Родина" — политический спецназ президента России"
Почему волосы становятся тусклыми и безжизненными
Необъективная "Википедия": кто и зачем удаляет "нежелательные" статьи о Байдене
"Северный поток-2" — хорошо, но внутриевропейский рынок — лучше
"Найти виновных": семь лет со дня катастрофы Boeing 777 в Восточной Украине
Пашинян: Баку намерен начать новые столкновения
Две тысячи человек почтили память семьи Романовых в Екатеринбурге
Сегодня утром в Москве проходит траурная церемония прощания с Петром Мамоновым
Москва и Северный Кавказ - регионы с самой высокой продолжительностью жизни
Популярное
Евросоюз
Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда

Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому", лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.

Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда
"Банковая, ау!": как Зеленский попробовал "глупенько" шантажировать Штаты
Мир. Новости мира
"Банковая, ау!": как Зеленский попробовал "глупенько" шантажировать Штаты
Мир. Новости мира
Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями
Мир. Новости мира
"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Глава евродипломатии набрался смелости и воззвал к "коллегам"
Политика. Новости и аналитика
Захарова "обнулила" приговор ЕСПЧ России: учите матчасть
Не замена, а дополнение: Меркель разъяснила Вашингтону суть "СП-2"
Мир. Новости мира
Не замена, а дополнение: Меркель разъяснила Вашингтону суть "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников