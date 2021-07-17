Алексей Журавлев: "Партия "Родина" — политический спецназ президента России"

17 июля 2021 года во Владивостоке состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлёва по результатам его поездки по 76 населённым пунктам Российской Федерации.

В рамках программы "100 городов" председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлёв без посредников ознакомился с проблемами граждан России в разных регионах нашей большой страны.

По поводу своей программы "100 городов" Алексей Журавлёв отметил, что "главная её задача — поговорить с людьми, с народом, чтобы понять, какие нужно предлагать законодательные инициативы".

Большинство проблем, с которыми сталкиваются россияне, похожи, однако в глубинке дела обстоят гораздо хуже, чем в крупных городах или столице.

В частности, депутат упомянул о нехватке медицинского персонала и невозможности медицинских учреждений расплатиться по кредитам.

Суммы задолженности доходят порой до 75 млн рублей и остаются неподъёмными для маленьких городов и посёлков.

Также были подняты проблемы микробизнеса в регионах и глобальная — налогообложение в нашей стране.

Партия "Родина" выступает за прогрессивное налогообложение. Ежегодное увеличение на 10% миллиардеров в РФ, по словам Алексея Журавлёва, означает такое же увеличение числа сограждан, находящихся за гранью бедности.

Алексей Журавлёв отметил, что повсеместно нужно увеличивать роль социальных служб, муниципальных властей.

По факту, сейчас у них много обязанностей и ответственности, но вообще нет бюджета.

Комментируя просьбу жителей деревни Верхний Карбуш Омской области к канцлеру Германии помочь отремонтировать дорогу, глава партии "Родина" отметил, что никто даром из-за рубежа для России ничего не сделает: снимут сливки, дороги строить будете сами, а за работу вам заплатят сущие гроши.

"Не думайте, что вы будете пить баварское пиво, а кто-то за вас работать! — сказал Алексей Журавлёв. — Ошибаетесь, ребята, что в Европе и США всё хорошо. Пропали без вести и утонули в Германии 500 человек — и ничего. Убили во Франции 500 человек во время протестов "жёлтых жилетов" — и ничего! Мировая общественность молчит".

Чтобы были хорошие дороги, капитал не уходил за границу, по 50 тысяч человек не уезжали из регионов, по мнению Алексея Журавлёва, в любом регионе должен быть настоящий хозяин.

"В случае, если фракция "Родины" попадёт в Госдуму, — отметил лидер партии "Родина", — одним из первых законопроектов мы внесём предложение: если ты занимаешь государственную должность, то ты обязан жить в России до конца своих дней. И твои дети тоже здесь должны жить".

В ходе пресс-конференции Алексей Журавлёв также поднял проблему русских за рубежом:

"Русский народ — самый разделенный народ в мире. У нас больше 20 млн живёт за пределами России. Нам их обязательно надо защищать. Защищать более активно и мощнейшим образом".

В заключение пресс-конференции Алексей Журавлёв, назвавший партию "Родина" "политическим спецназом президента", подчеркнул, что "Родина" "готова сотрудничать с любыми партиями, которые выступают за нашу страну".

"Мы на передовой нашей политической жизни. Родина или смерть! Мы делаем всё возможное для себя — для всей страны", — отметил председатель партии "Родина".