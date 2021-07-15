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Автор Антон Куликов

Почему Меркель отказалась ремонтировать дорогу в омской деревне

Общество

Власти Германии ответили на видеообращение жителей деревни Верхний Карбуш в Омской области. Ранее они попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь с ремонтом дороги в этом населенном пункте.

Почему Меркель отказалась ремонтировать дорогу в омской деревне

Письмо канцлеру и ответ из Берлина

К Берлину жители деревни обратились по той причине, что Верхний Карбуш был основан русскими немцами на рубеже XIX-XX веков. По их словам, ранее они обращались к местным властям, но дорогу так и не отремонтировали.

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации", — говорится в письме представителя властей ФРГ Надин Вахтер.

Она также объяснила, что Меркель не может ответить лично из-за "большого количества обращений". Кроме того, жителям села посоветовали обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

По словам депутата поселкового совета Ирины Дроздовой, власти Омской области после ответа канцлера пообещали построить дорогу. "Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", — сказала Дроздова.

По ее словам, если асфальт положат, то "сделано это будет исключительно благодаря Меркель", цитирует депутата издание "Сибирь.Реалии" (внесено в список СМИ — иностранных агентов).

Не первый пример подобного обращения. И не последний?

В общем, это не первый пример, когда жители того или иного российского населенного пункта обращаются к иностранным лидерам с просьбой помочь их бытовые проблемы. Ранее были обращения к Дональду Трампу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, той же Ангеле Меркель.

Понятное дело, что не было случаев, чтобы кто-то из руководителей других государств и в самом деле помог отремонтировать дорогу или дом. По причинам, которые ясно обозначены в ответе официального представителя германских властей.

Но как правило, такие обращения имеют достаточный резонанс, чтобы местные власти что-либо предприняли. По крайней мере, в большинстве случаев. И в этом, конечно, есть проблема — коль скоро чиновники начинают шевелиться только после того, как их земляки пишут германскому канцлеру или канадскому премьер-министру.

Но надо полагать, что история с видеообращением жителей Верхнего Карабуша не последняя из числа подобных.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы чиновники обращение ангела меркель
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