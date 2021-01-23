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Автор Антон Куликов

Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше

Политика

В субботу, 23 января, в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Уже сейчас очевидно, что некоторых их участников ждут большие проблемы. Уже есть информация о возбуждении уголовных дел в связи с насилием в отношении представителей власти.

Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше

Подготовка к митингам

Началось всё с того, что в Россию 17 января вернулся Алексей Навальный. В аэропорту его задержали, а на следующий день отправили на 30 суток в СИЗО. Во ФСИН считают, что он нарушил правила условного наказания по делу "Ив Роше" — не отмечался в положенные сроки после того, как был выписан из берлинской клиники "Шарите". Собственно, о ходатайстве ФСИН насчёт ареста Навального было известно ещё до его возвращения.

И судя по информации агентства Reuters, сам Навальный и его окружение считали такой вариант вполне реальным. А потому стали загодя готовить акции протеста. То есть призыв Алексея Анатольевича выходить 23 января не был неким эмоциональным шагом. Надо полагать, что и публикация видео про "дворец Путина" тоже служила целью мобилизации сторонников.

Медийная накачка предстоящего события тоже была внушительной. Одно из новшеств — большое внимание к роликам в "Тик-токе". Этот сервис для создания коротких видео принадлежит китайской компании ByteDance. Особенно популярен он у подростков.

И немного парадоксально — в США администрация Дональда Трампа приложила немало усилий, чтобы заблокировать "Тик-ток" именно потому, что он принадлежит китайцам и якобы передает информацию их спецслужбам. А в России сервис стал чуть ли не одним из главных средств мобилизации оппозиции.

Сыграло это роль или нет, но подростки на акциях в поддержку Навального были. Вообще надо сказать, что основная масса участников прошедших в субботу, 23 января, митингов и шествий — молодые люди. Собственно, ничего удивительного, это основная аудитория Алексея Навального.

Как прошли акции в поддержку Навального и что будет дальше

Как бывало и прежде, основное внимание было сосредоточено на численности участников акций. Хотя в данном случае трудно было ожидать чего-то другого, поскольку ни в одном из российских городов акция сторонников Навального согласована не была. Да на это никто и не рассчитывал, в том числе и он сам. Ведь заявки надо подавать минимум за десять дней, а с момента помещения Алексея Анатольевича в СИЗО и его призыва выходить на улицы и недели не прошло.

Но вернёмся к численности. Больше всего людей вышло в Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, ещё нескольких городах. Лидеры, конечно, Москва и Санкт-Петербург. В общей сложности численность участников всех акций по стране можно оценить примерно в сто тысяч человек. Плюс-минус 10-20 тысяч.

В большинстве городов акции прошли относительно мирно, задержания если и были, то единичные. Это несмотря на то, что все акции не были согласованы.

Однако же были и столкновения. В тех же Владивостоке и Екатеринбурге, например. Самые же жёсткие столкновения были в Петербурге и в Москве. В российской столице пострадали несколько десятков демонстрантов и полицейских.

Очевидно, что по итогам произошедшего будет немало размышлений на предмет того, что это было и какие возможны последствия. Сейчас, например, существуют такие мнения. Согласно одному из них, несмотря на многомиллионные просмотры роликов на YouTube, несмотря на массированную кампанию в социальных сетях, Алексею Навальному не удалось существенно расширить число своих сторонников. Даже несмотря на всё произошедшее с ним с августа прошлого года.

Согласно другой точке зрения, произошедшее 23 января — это своего рода проба сил. "Качать" ситуацию в год избирательной кампании в Госдуму будут и дальше, в ход пойдут различные политтехнологии, призванные увеличить число участников акций протеста. А если не увеличить, то хотя бы не снижать "градус накала".

Пока, впрочем, очевидно, что ряд участников нынешних шествий рискуют получить большие проблемы с правоохранительными органами. Особенно речь о Москве и Петербурге, где были стычки с полицией. Но не только, во Владивостоке возбудили два уголовных дела по эпизодам насилия в отношении представителей органов власти. И можно предполагать, что в ряде других регионов произойдёт то же самое.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы акция протеста алексей навальный протесты 23 января 2021 года
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