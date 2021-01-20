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Автор Антон Куликов

Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем

Политика

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) рассказал "Правде.Ру”, что главной задачей для коммунистов в столичном парламенте станут выборы в Госдуму, которые должны пройти в сентябре этого года. И объяснил, почему.

Леонид Зюганов: задача для коммунистов в 2021 году — напомнить о всём хорошем

Почему для коммунистов в Мосгордуме важны выборы в Госдуму

"На самом деле год у нас предстоит достаточно интересный — это выборы в Госдуму. Поэтому, конечно, наша фракция будет максимально на этом сосредотачиваться, хоть мы и являемся депутатами Мосгордумы. Но у нас есть наши коллеги по партии. В Москве достаточно большое количество округов именно тех депутатов, которые в будущем пойдут в Госдуму”, — заявил Леонид Зюганов.

Он отметил, что основная задача для коммунистов сейчас — консолидация ресурсов партии и партийного актива. По его словам, КПРФ будет стараться напомнить москвичам о позитивных решениях, принятых депутатами Мосгордумы.

"Даже закон о детях войны — да, был принят закон по версии "Единой России". Но, извините, они 11 лет голосовали всегда против этого закона о детях войны и в кулуарах все депутаты от "Единой России" меня убеждали в том, что этот закон абсолютно не нужен. И тут вдруг неожиданно оказалось, что они являются единственными главными апологетами того, что данный законопроект нужен”, — отметил депутат.

При этом, по его словам, у депутатов от оппозиции тоже есть достижения.

"У нас есть ряд побед и в округах, и в моём избирательном округе. К примеру, мы пробили строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса. И по ряду округов, конечно, тоже есть достаточно серьёзные положительные изменения и с точки зрения адресной инвестиционной программы, и с точки зрения помощи, где помогали жителям отбиться от выселения из тех же самых общежитий, где-то помогали бороться с точечной застройкой”, — сказал Леонид Зюганов.

Он подчеркнул, что "наша задача в 2021 году — максимально вспомнить всё хорошее и, конечно, вместе с нашим партийным активом помочь нашим кандидатам в депутаты в Госдуму пройти”.

Барьеры для законопроектов

"Естественно, мы не отменяем законотворческую работу. Чтобы вы понимали, у нас, к сожалению, депутаты от оппозиции лишены возможности вести свою законотворческую работу, у нас есть огромное количество барьеров и определённых инстанций, через которые должен пройти законопроект. Многие законопроекты по пять-шесть лет висят, и их просто не выносят. То визу не поставит уполномоченный представитель мэра, то комиссию искусственно затягивают в течение года, то у председателя профильной комиссии нет времени, чтобы рассмотреть этот законопроект, то потом он долго лежит у нас в государственно-правовом управлении”, — рассказал политик.

"Но если стоит необходимость, "Единая Россия" иногда проекты за три дня проводит: и ГПУ находит время, и подпись сразу появляется, и председатель вовремя в повестку выносит, и на комиссии по организации работы Думы он появляется вовремя”, — добавил он.

Леонид Зюганов ещё раз подчеркнул, что нынешний год для компартии очень важен:

"2021 год для нас важен. Если вам нравится текущий политический курс и всё, что происходит, пожалуйста, голосуйте за "Единую Россию". У нас в этом плане определённая демократия присутствует. Но если всё-таки есть желание, вы голосуете не за какого-то конкретного кандидата, в первую очередь голосуйте за себя. С такой, наверное, программой, с такой идеей мы и пойдём дальше. К тому же она будет скоро опубликована у нас. Там есть много интересных предложений”.

"Я думаю, что появится уже к марту некое обобщённое видение всех депутатов всех уровней, начиная от муниципальных депутатов, депутатов Мосгордумы, Госдумы, что бы хотелось привнести с точки зрения Москвы, за что и против чего выступаем”, — сказал Леонид Зюганов.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мосгордума леонид зюганов выборы в госдуму
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