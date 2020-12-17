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Автор Александр Шторм

После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан

Политика » Выборы » Федеральные

Грядущие выборы в Госдуму 2021 года уже сейчас крайне интересуют зарубежные политические силы и российскую несистемную оппозицию. По сути, последние уже озабочены необходимостью дискредитации голосования и последующим Майданом.

После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан

Речь идёт об организации будущих массовых протестов, сообщили в пресс-службе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

Уже подготовлен доклад, в котором помесячно расписали план информационных атак. Также оппозицией должны быть заблаговременно сделаны заявления о нелегитимности выборов и призывы к их непризнанию на международной арене.

Как сообщил глава НОМ Александр Брод, в России будут готовиться массовые беспорядки по типу белорусских. Примерно в декабре 2020 года можно ожидать поток сообщений об административном ресурсе, подготовке фальсификаций, утверждённых планах показателей.

Информационная атака сконцентрируется вокруг партии власти, в июне акцент будет сделан на отсутствии политической конкуренции, в июле — на завышенном муниципальном фильтре и начале отказов в регистрации. А непосредственно 13 сентября из всех утюгов будут говорить о фейках и "украденной победе".

Нельзя исключать и проведение параллельного подсчета голосов на специальных цифровых платформах.

Брод отметил, что оппозиция делает ставку на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее в докладе профессора МГУ Андрея Манойло говорилось, что протесты в Белоруссии аналогичны кампаниям в Венесуэле, Боливии и Гонконге. Уже сейчас Навальный вполне озвучивает мысль, что думские выборы 2021 года по определению легитимными не будут, не объясняя почему.

Однако в СМИ добавили, что российский ОМОН изучает беспорядки в Белоруссии и Гонконге, чтобы быть готовым к "новым хитростям" протестующих. Они смотрят на ситуации в Гонконге и BLM в США, набирая информацию для её структурирования и подготовки методических рекомендаций по "новой реальности" на площадях.

"В последние годы появились абсолютно новые, не отфиксированные в старых инструкциях моменты по (уличным) беспорядкам. Это и координация через чаты и телеграм-каналы, и децентрализация толп ("будь водой") для распыления сил правопорядка, выматывание дезинформацией, сцепки и сидячие сцепки, приковывания, лазеры, применение пиротехники.

Это борьба хулиганов со "слезогонкой", активное участие автовладельцев, появление онлайн-карт размещения полицейских сил, прослушивание полицейского диапазона, коммуникации через bluetooth-соединения, использование особенностей местной жилой инфраструктуры, откровенная дезинформация и пропаганда с использованием фото- и видеозаписей", — поделился источник из правоохранительных органов.

Именно поэтому крайне важно свести все воедино и дать четкие рекомендации — что, как, когда. Причем, полиция многих стран обменивается опытом и наработками по антитеррору и пресечению массовых беспорядков, как и по другим направлениям деятельности, — подытожил силовик. Так что Китай и США свой опыт точно не "зажимают".

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Редактор: Елена Тимошкина
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