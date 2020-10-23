Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ

В прямом эфире хабаровского телеканала с трансляцией на YouTube исполняющий обязанности губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярев поделился своими знаниями Конституции Российской Федерации.

Обнуление Конституции

Михаил Дегтярев, говоря о протестах в регионе и комментируя тезис, что жители Хабаровского Края его не выбирали, объяснил гражданам кто в России власть:

"Обычно любят на митингах покричать все эти горлопаны: "Мы здесь власть!". А вы — не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы избиратели, да… Вот такие тонкости людям надо объяснять".

Граждане, привыкшие полагать, что большие начальники и отечественное телевидение — ретрансляторы истины, пережили катарсис просветления. Те же, кто не поленился свериться с текстом основного закона страны, в очередной раз изумились. Даже не концептуальности трактовки Конституции, а абсолютно новому ее прочтению.

Тонкости, которые, по мнению Михаила Дегтярева надо объяснять людям, оказались тоньше, чем стринги. Достаточно просто ознакомиться со статьей 3 Конституции РФ и обратить особое внимание на второй пункт:

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

В ходе общения с хабаровчанами в прямом эфире Михаил Дегтярев поинтересовался у телеведущих, понятно ли он изложил свою трактовку статьи основного закона страны и что пишут граждане в своих комментариях. Сотрудники телекомпании, дабы не увеличивать масштаб конфуза, сказали врио губернатора, что сейчас поищут суждения зрителей "по теме".

Возможно, для руководителя высокого ранга не так уж и важно, что там написано в основном законе страны. Профессиональные юристы, правозащитники и обычные граждане нередко обращают внимание на вольные трактовки Конституции России в правоприменительной практике. В свое время на подобную последовательность в действиях политиков обратил внимание Бенджамин Франклин:

"Колокол созывает в церковь, но сам никогда не слушает проповеди".

Изучая матчасть

Ведущий назвал "уникальнейшей штукой" так называемый народный совет, который врио губернатора Михаил Дегтярев предложил учредить, чтобы услышать мнения граждан. По идее, этой самой "штукой" является парламент.

Но нет, оказывается, кроме существующего представительного органа требуется еще одна структура, которая могла бы ретранслировать пожелания граждан. То ли у врио губернатора снова проблемы с изучением матчасти, то ли институт парламентаризма фатально деформировался во время движения страны по особому пути.

Незадолго до своего просветительского спича о том, "кто здесь власть", врио губернатора Хабаровского Края объяснил гражданам, что в стране не существует "народных денег", а есть бюджетные, которыми распоряжается президент России. Тезис вызвал широкое обсуждение среди жителей региона.

Забытое настоящее

Во время интервью с Михаилом Дегтяревым телеведущие предложили поговорить о будущем Хабаровского Края. В России разговоры о будущем ведутся со времен изобретения дыбы. Прошлое уже настолько набило оскомину из-за квазипатриотической пропаганды, что у людей эта тема скоро будет вызывать раздражение. А о настоящем говорить сложнее, потому что для этого придется и вправду многое объяснить гражданам.

На фоне обсуждения текущих региональных проблем, общественная дискуссия уже перешла на федеральный уровень, что и показали протесты в Хабаровске — люди недовольны действиями федеральной власти. В том числе административно-финансовыми взаимоотношениями с центром.

Вполне вероятно, что события в Хабаровске, произошедшие после ареста губернатора Сергея Фургала, показательны и для других регионов России. Требования об освобождении избранного жителями региона губернатора постепенно трансформировались в жесткую критику федеральных властей по чувствительным системным проблемам, включая избирательную систему и отсутствие политической конкуренции в стране.

Яблочко с голубикою

Эстетика суверенной демократии представляет руководителя различного уровня как непререкаемого лидера, который может либо реально интересоваться мнением граждан, либо может с разной степенью изящества имитировать общественную дискуссию.

В этом смысле трактовка Михаилом Дегтяревым статьи 3 Конституции России весьма показательна. Видимо, это уже сформировавшийся тренд в управлении, который решительно озвучил врио губернатора Хабаровского Края в эфире местного телеканала.

Подобный феномен был визуализирован в экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", блестяще воплощенной режиссером Владимиром Бортко в образе Шарикова:

"Эх, яблочко, да с голубикою, Подходи буржуй глазик выколю. Глазик выколю — другой останется, Чтоб видал, говно, кому кланяться!"