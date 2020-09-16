Яков Кедми: "США ведут войну с Европой, а не с Россией"

О фактах, исключающих отравление Навального "Новичком", и об истинной причине борьбы США с "Северным потоком — 2" рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Иосифович Кедми.

Дело не в Навальном

— Яков Иосифович, сегодня я прочитала, что против Навального был использован более сильный вариант "Новичка", нежели против Скрипалей. Тем не менее он пришел в себя и все помнит. И от этого он еще опаснее для тех, кто пытался его отравить, и его нужно еще больше защищать. Что за "Новичок", от которого все живы и прекрасно себя чувствуют?

— Во-первых, еще со Скрипалями вопреки обещаниям англичане ни одной стране не представили никаких доказательств того, чем якобы были отравлены он и его дочь. Человек, который создавал "Новичка" в России, сказал, что это как нервнопаралитический газ. Жертва умирает в течение десяти минут. Почему Навальный жив? Есть только один способ спасти: в первые минуты дать антидот. Но противоядия никто ему не давал:

ни в самолете,

ни в Омске,

ни в Германии.

Не вяжется версия немцев даже с британской версией, потому что те дали Скрипалям противоядие против нервного газа. А тут даже этого нет.

Во-вторых, если человек поражается "Новичком", через 2-3 часа у него в организме не остается следов этого газа. Ни один анализ не даст доказательств. Немцы утверждают, что пока яд находится в организме, он может возбудить химические реакции, по которым можно определить, что это был "Новичок". Значит, они должны представить анализ. Тогда можно посмотреть, могло ли это вещество быть в организме по другой причине. Например, от лекарства. Все, что было в организме Навального, все его анализы находятся в Москве. Можно сравнить, что было на момент отправки в Германию в его организме.

Если этих веществ не было, значит, их ввели не в России. Российские врачи твердо заявили: не было ни ядов, ни следов.

В-третьих, нервнопаралитический газ приводит к определенному поведению больного. Ни одного из этих признаков не было у Навального. И кома у него была по другой причине. На это немцы не отвечают.

Проблема не в этом. Можно пытаться понять, что произошло с Навальным. Но какое это имеет геополитическое значение для просвещенной демократической Европы? Почему случай с Навальным должен сказываться на политических отношениях между Россией и ЕС или НАТО? Был же пример. Руководитель одного государства приказал разрубить человека на 150 частей. Власти сознались в этом. Это повлияло на отношения с этим государством? Появились санкции от страны, которая от санкции до санкции живет? После этого был визит и заказ от американской промышленности на 110 миллиардов долларов.

Проблема Навального раздута интересантами. Этот случай может быть только предлогом, потому что кто-то хочет по своим причинам провести новую политику.

США против Европы

— Есть информация, что отравление Навального было предсказано в октябре 2019 года. Проект World Economy опубликовал статью, в которой предположил, что события с "Новичком" по типу Солсбери будут использовано для отмены "Северного потока — 2". Может это быть заранее разработанным сценарием, чтобы остановить проект? Тем более Польша с Baltic Pipe хочет продавать газ Германии.

— Не имеет значения, это заранее разработанный сценарий или импровизация на ухудшении состояния Навального. Те, кто борются против "Северного потока — 2", были против него и раньше. Об этом говорил Трамп. Но у людей не совсем верное представление, в чем смысл "Северного потока — 2" и почему американцам так важно его остановить.

Это связано не с Россией, а с отношениями США с ЕС и Германией.

Трамп сказал: "Моя цель — отобрать ту часть немецкой экономики, которая преобладает над американской". Германия слишком развилась в своей экономической промышленной зоне. Переламывая немецкую экономику, США переламывают всю европейскую экономику, потому что объединенная Европа — как четвертый Рейх. Американцы несколько лет назад так сделали с японской экономикой: поломали и вернули к намного меньшим размерам, чтобы она не конкурировала с американской.

Это основная проблема США. То, что они пугают Россией и говорят о российском газе — это ерунда. Какая страна — один из самых больших потребителей российского газа в Европе? Великобритания. Посмотрите, сколько англичане кричат, но они потребляют российский газ, хотя рядом Норвегия.

Американская экономика, подчинив себе европейскую, сможет бороться с китайской экономикой.

И война сегодня за Европу, потому что европейская экономика все больше сотрудничает с китайской. Особенно после открытия Северного морского пути, сухопутных транспортных связей Европы с Китаем. Для Китая Европа — один из перспективных их рынков. Американцы этого боятся. И в этой их игре все остальное только ширмы: Навальный, Украина, неважно что.

Немцы отлично понимают эту игру. Вопрос, будет ли у них достаточно сил отстоять свою экономику, свое будущее. Есть немцы, которых американцы перекупили. Есть немцы, которые стараются сопротивляться. Госпожа Меркель сопротивляется изо всех сил. Поэтому у нее такие милые отношения с Трампом. Серьезную экономическую войну США ведут с Европой и Германией, а не с Россией.

— Германия один на один с США или какие-то страны ее поддерживают?

— Итальянцы ничего не могут сделать. У Франции тяжелое экономическое положение. Она думает, под кого ей подстроиться. Так всегда было, кроме эпохи де Голля.

— Они не могут выступить совместно?

— Чтобы понять французскую психологию, приведу пример. Всегда надо понять, с кем имеешь дело:

как он мыслит,

как видит,

на чем основывает свое мировоззрение.

Когда Франция вышла на производство своего ядерного оружия, ее спросили, зачем оно ей. Против Советского Союза — это даже не смешно. 1954-1955 годы. Францию прикрывают американцы. Французы сказали: "А Германия?" Когда говорят о союзе Германии и Франции, надо учитывать, что французы пошли на создание ядерного оружия против Германии, у которой не было тогда ядерного оружия, которая была разделена на три зоны, в том числе французскую. Француз должен изнасиловать себя внутри, чтобы идти на союз с Германией. Так же, как Англия.

— После Второй мировой войны прошло 75 лет. Польша с Украиной дружат со страшной силой.

— Польша с Украиной никогда не дружила и дружить не будет! Польско-литовская шляхта не может смотреть ни на белорусов, ни на украинцев как на полноценных людей. Название Украины пошло от польского слова "окраина". Вот там, на окраине, на обочине живут какие-то примитивы. Еще Богу не так молятся. Это унижает национальное достоинство польской шляхты, если Украина будет стоять с ними на одной доске.

То, что Польша хочет прибрать к рукам Украину, Белоруссию, и все это против России — это совершенно ясно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова