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Небольшая растяжка и другие упражнения, которые помогут вам избавиться от болей в ахилловом сухожилии

Легкая растяжка и упражнения при болях в ахилле

3:41
Спорт

Ахиллово сухожилие — одно из важнейших во всем организме, играющее роль в движении коленей и стоп. Это связано как с икроножной мышцей, которая помогает согнуть колено и направить пальцы ног, так и с камбаловидными мышцами, которые также участвуют в поднятии вас на носки. Это также самое длинное и крупное сухожилие в вашем теле.

Легкая растяжка и упражнения при болях в ахилле
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Боль в ахилловом сухожилии обычно возникает в результате физических нагрузок, которые чрезмерно нагружают икроножные мышцы. И хотя упражнений, усиливающих боль, таких как бег или прыжки, следует избегать, есть некоторые растяжки и упражнения, которые вы можете выполнять, чтобы облегчить боль.

1. Растяжка икроножной мышцы стоя.

  • Встаньте лицом к стене, расставив ноги в шахматном порядке.
  • Держа заднее колено прямым, согните переднее колено и наклоняйтесь к стене, пока не почувствуете растяжение вдоль икры задней ноги.
  • Удерживайте в течение 20 — 30 секунд, а затем расслабьтесь.
  • Повторите три раза и поменяйте ноги.

2. Растяжка камбаловидной мышцы стоя.

  • Встаньте лицом к стене, расставив ноги в шахматном порядке.
  • Согните оба колена и наклоняйтесь к стене, пока не почувствуете растяжение икры задней ноги.
  • Удерживайте в течение 20 — 30 секунд, а затем расслабьтесь.
  • Повторите три раза и поменяйте ноги.

3. Растяжка на лестнице.

  • Поставьте подушечку стопы на ступеньку так, чтобы пятка нависала над краем.
  • Для равновесия держитесь за поручни или другой прочный предмет.
  • Медленно опускайте пятку вниз, пока она не окажется ниже ступеньки.
  • Остановитесь, когда почувствуете сильное напряжение в икре.
  • Удерживайте в течение 20 — 30 секунд, затем отдохните.
  • Повторите три раза с каждой стороны.

4. Подошвенное сгибание с помощью эспандера.

  • Сядьте, вытянув ноги прямо перед собой. Возьмите по одному концу эспандера в каждую руку и обмотайте середину бандажа вокруг подушечки стопы.
  • Направьте ногу вниз, как будто вы нажимаете на педаль газа. Удерживайте в течение 2 — 3 секунд, а затем расслабьтесь.
  • Повторите 10 раз, выполняя до 3 подходов по 10.

5. Подъем пальцев ног.

  • Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, держась за стул или перила для поддержки и равновесия.
  • Приподнимитесь на обоих пальцах ног как можно выше и удерживайте в течение 2 — 3 секунд.
  • Опустите спину вниз и повторите упражнение 10 раз, выполняя до 3 подходов.

Эксцентрические упражнения для ахиллова сухожилия.

1. Эксцентрический подъем икр.

  • Встаньте на носки, используя неповрежденную ногу, чтобы перенести большую часть веса тела вверх.
  • Перенесите большую часть своего веса на поврежденную ногу и медленно опускайтесь обратно.

2. Опускание пятки.

  • Встаньте на край ступеньки на подушечки обеих ног. Поднимитесь на носки, выполняя работу неповрежденной ногой, а затем оторвите эту ногу от земли, чтобы перенести вес тела на поврежденную сторону.
  • Медленно опускайтесь как можно ниже, позволяя пятке опускаться ниже края ступеньки. Это значительно увеличит нагрузку на ахиллово сухожилие.
  • Задержитесь на 2 — 3 секунды и повторите.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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