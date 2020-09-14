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Автор Антон Куликов

"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"

Результаты Единого дня голосования прокомментировали лидер двух ведущих оппозиционных парламентских партий — Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. И если и есть в России стабильность, так это комментарии Геннадия Андреевича и Владимира Вольфовича после выборов.

Обе партии ведут борьбу за то, чтобы называться ведущей оппозиционной силой страны. Нынешний единый день голосования победителя не выявил. Где-то перевес был на стороне либерал-демократов, где-то у коммунистов. Но вот оценки прошедшей избирательной кампании в некотором роде схожи.

О движении к "белорусскому сценарию"

Вот, например, Владимир Жириновский в своем телеграм-канале сообщает:

"Хабаровск вышел на улицы, вся Белоруссия восстала — примеры перед глазами, а никаких мер, чтобы это предотвратить по всей России, не предпринимается. Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию. 20-й год подряд повсюду на выборах побеждает одна, проправительственная партия, да ещё и с разгромными результатами. Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!"

Образец чистых и открытых выборов, по словам Владимира Жириновского — в Смоленской области. Что, впрочем, удивления не вызывает, ибо здесь на пост губернатора переизбирался Алексей Островский, представитель ЛДПР. "Единая Россия" здесь своего кандидата не выставила.

Геннадий Зюганов в роли защитника от произвола

У Геннадия Зюганова претензии по поводу того, что в пяти регионах, где проходили губернаторские выборы, сняли кандидатов от КПРФ. Это Республика Коми, Еврейская автономная область, Камчатский край, Севастополь и Ленинградская область. Соответственно, результаты выборов в этих регионах КПРФ не признает (по словам Геннадия Андреевича).

Правда, сняты они были не за день до голосования, а еще на этапе регистрации кандидатов. Так что заявления о непризнании итогов выборов выглядят как классическое размахивание кулаками после драки. Ну и особых последствий иметь не будет.

Правда, Геннадий Зюганов пообещал объявить "общероссийскую акцию по защите населения" от этого "произвола". Как-то дежурно, можно и так сказать.

Что же по факту? Нет, бесспорно, заявления про "движемся к белорусскому сценарию" звучат громко. Но по сути-то ни Владимир Жириновский, ни Геннадий Зюганов ничего нового не сказали. Претензии из года в год одни и те же. И уже сейчас можно сказать, что "общероссийская акция", которой грозит лидер КПРФ, будет совершенной формальностью. Если вообще таковая будет.

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Темы геннадий зюганов владимир жириновский единый день голосования
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