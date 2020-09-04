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Автор Инна Новикова

Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ

Политика

Почему в Белоруссии такое происходит с точки зрения геополитики? Должна ли Россия вмешаться в ситуацию? Почему Запад одну за другой отрывает от нас бывшие советские республики? Как России должна действовать во внешней политике, прежде всего на поле СНГ? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

— Игорь, всё-таки мы должны помогать пророссийски настроенным движениям и лидерам в близких и далёких нам странах, особенно на постсоветском пространстве.

— Согласен полностью, но мы должны способствовать появлению таких людей, почву надо рыхлить. У нас Россотрудничество чем все эти годы занималось? У них же — огромные бюджеты, а эффективность — нулевая.

— Брошюрки выпускало красивые.

— Да, толку от них — никакого. Я не знаю, пилили они там или не пилили. Пусть с этим разбираются компетентные люди. Но куда закачанные миллиарды делись? — Вот что мы получили? Россия везде сдает свои позиции. Мы — тотально неуспешны именно на пространстве СНГ.

Россия: успехи — далеко, провалы — рядом

Да, у нас есть крупные успехи на международной арене. Мы с США на равных меряемся, кто мощнее и сильнее. Мы в Сирии наводим порядок и защищаем законную власть. Мы проецируем силу везде, кроме постсоветского пространства. Это вызывает изумление.

Может быть, надо всё-таки менять приоритеты? Может быть, с США мы потом разберемся? А сначала, может быть, мы разберёмся у себя под боком? Потому что везде антироссийские режимы приходят к власти, везде.

Сейчас мы стоим перед вариантом прихода такого же режима в Минске. Получается, что и Лукашенко нам теперь — не такой друг и брат, как мы считали раньше, поскольку он играет в свои игры. А оппозиция к нам — откровенно враждебна.

Пророссийского политика, на которого можно было бы сегодня сделать ставку, в Белоруссии просто нет. Прозападные, проамериканские есть, их там — десятки. Поэтому просто вызывает изумление работа наших и их специалистов — только по-разному.

— Еще изумление, в самом политическом устройстве таких стран. Польский эксперт недавно мне сказал, что у них есть две ведущие партии: одна — проамериканская, другая — прогерманская. Я спросила: а как же пропольская? Он с сожалением сказал, что пропольской партии у них нет.

К сожалению, практически во всех этих странах национальных партий тоже нет. Парадоксально, что при этом там — масса националистов, но все они только рядятся в традиционные одежды, а на самом деле отстаивают проевропейские и проамериканские интересы в ущерб этим народам.

— В этом я всё-таки не согласен с польским экспертом. При всей моей критичной позиции в отношении Польши с точки зрения внутренней политики партия Качинского "Право и справедливость" действует правильно. Я всегда удивляюсь, почему они — не наши союзники, как в свое время был Сальвини с "Лигой Севера" в Италии.

Ведь у нас — одни и те же ценности:

  • за традиционные национальные ценности,
  • за экономическую неинтеграцию в Евросоюз путем сдачи своих экономических позиций,
  • поддержка семей,
  • за рождение детей — бонусы,
  • поддержка религии,
  • ограничение миграции, особенно из неблагополучных африканских стран и Ближнего Востока.

Польские правые здесь выступают с позиции, которую я лично поддерживаю и разделяю. Точно так же мы должны внутри России действовать.

Другое дело, что внешняя политика Польши — русофобская, откровенно махровая и подлая. Она такой была всегда, к сожалению, исключая только короткий период, когда народная Польша была частью советского блока.

— Будем надеяться, что у нас хватит сил, мудрости и удачи, для того чтобы вести пророссийскую политику не только в нашей стране, но и в Европе, а особенно на постсоветской пространстве.

— Да, безусловно. Ситуация в Белоруссии, конечно, очень опасна, особенно, учитывая те технологии, которые там сегодня используются и будут использоваться дальше против России. И может быть, это произойдет даже раньше, чем наступит 2024 год.

Потому что мы не извлекаем уроки из тех поражений и ошибок, которые уже были допущены. Поэтому всё это, к сожалению, продолжается по кругу. И не дай Бог, где-то снова сложится такая же ситуация. Мы, видимо, опять будем к ней не готовы.

Великое американское посольство

Надо расширять штаты посольств. В Белоруссии должно быть как минимум 200, а лучше 300, российских дипломатов, и они должны реально работать, проводить политику России, отстаивать её интересы, устанавливать контакты с разными силами, поддерживать диалог с различными политическими партиями, и, конечно, поддерживать пророссийские движения.

Вот американцы недавно заявили, о намерении расширить штат посольства, и Маккей сразу сказал: американское посольство в Минске будет безразмерным. Это означает, что приедут специалисты по цветным революциям.

Они уже заявили, что будут строить такой же посольский комплекс, как в Ереване. И какая будет судьба Белоруссии?… И наверное, так же нас попросят на выход, как из других стран СНГ.

Надо понимать, что в лице Лукашенко мы имеем хитрого и изворотливого, чисто ситуативного партнёра.

Ради политического выживания он развернет Белоруссию сначала с Востока на Запад, потом с Запада на Восток и снова на Запад. Сделает он это легко и быстро, найдёт этому соответствующие аргументы, ничуть не стесняясь.

Поэтому, играя сегодня в шахматы геополитики на белорусском политическом поле мы должны видеть главную цель — победу России, и сделать так, чтобы Белоруссия всегда была с Россией. Это — главная стратегическая цель. А методы и средства для достижения этой цели могут быть абсолютно любыми.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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