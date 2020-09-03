Игорь Коротченко: что ждёт Белоруссию и как вести себя России

Как проявил себя Лукашенко во время протестов? Что ждет Белоруссию и Лукашенко? Должна ли Россия вмешаться в ситуацию в Минске? Как это возможно? Какие цели мы должны себе поставить? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

— Игорь, почему Лукашенко перед выборами держал наших сограждан фактически в заложниках, постоянно обвинял Россию во всяких пакостях, а будучи избранным очень легко тут же всех их отдал, да ещё попросил нас о помощи?

— Очень просто — отдал, потому что жареный петух клюнул его в одно место. Речь пошла о том, что оппозиция уже заявила: мы берём власть, а Лукашенко будем судить. И тут он вспомнил про братскую Россию, про Путина, начал ему названивать. А что тебе мешало сразу позвонить, а не устраивать цирки в прямом эфире, где нас обвиняли во всем?

Теперь уже тот же самый агент СБУ Гордон заявил, что провокация с нашими гражданами была спецоперацией украинских спецслужб, которая готовилась целый год.

— А зачем эта была операция, что она принесла по большому счёту? Конечно, напакостить по мелочи — им тоже всегда понятно.

— Нет, речь идет о серьезном вопросе. Накануне выборов в Белоруссии должно было оказаться порядка 180-200 россиян с боевым прошлым, которых туда привозили якобы транзитом для последующей отправки на охрану объектов в других странах.

Но в Минске планировали изобразить из них боевиков, дать Лукашенко повод обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела. А дальше эти люди должны были быть депортированы на Украину.

В любом случае Лукашенко повел себя в этой ситуации абсолютно не по-партнерски. Он ударил нам в спину. Судить о политике Белоруссии мы будем по делам. Продолжать вешать нам лапшу и доить нас бесконечно, я считаю, больше уже не получится.

Поэтому, поддерживая сегодня Лукашенко, мы всё-таки должны быть абсолютно прагматичными и иметь в виду, прежде всего, российские национальные интересы. Вот и всё. Лукашенко сам спровоцировал то, что произошло, и все претензии ему надо адресовать, в первую очередь, к самому себе. Способен ли он на это или нет — это уже второй вопрос.

— Беспорядки продолжаются. Требование пересмотра итогов выборов идут от оппозиции и извне. Западные страны не признали итоги выборов. И что? Что теперь? Только мы опять всё признали?

— Да почти никто не признал. Евросоюз не признал. Признали Россия, Китай и ещё несколько стран.

— Игорь, по вашему мнению, что будет в Белоруссии дальше? Как будет развиваться ситуация?

— А никто не знает, что будет. Всё будет зависеть от того, насколько умело игроки будут разыгрывать эту партию. Сейчас идет схватка не за Лукашенко. Стоят намного более важные вопросы:

Станет ли Белоруссия плацдармом для американских ракетных баз?

Будет ли замкнут санитарный кордон против России?

Ставки в этой игре очень высоки. Это — наша с вами жизнь, безопасность, жизнь и безопасность наших детей. Поэтому мы здесь должны играть предельно прагматично, понимать, против кого мы играем, понимать, что Лукашенко — нам не союзник, а ситуативный партнер, он хочет нас использовать, для того чтобы эту ситуацию переломить в свою пользу.

Интересы России — прежде всего

Поэтому здесь наши интересы должны быть только одни — российские. Всё. Всё остальное — побочно. Как влиять и играть, вы знаете, есть разные способы. Надо понимать финальную цель.

Я лично за возвращение Белоруссии в родную гавань, в мягком варианте в рамках союзного государства. Но когда мне говорят, что мы — суверенное государство, я всегда говорю: Ради Бога! Суверенны вы — хорошо. Многовекторны — хорошо. Но будете покупать российский газ и нефть по мировым ценам.

Если вы хотите покупать, как в Смоленской области стоит, тогда давайте смотреть, в каком варианте вы к нам присоединяетесь. Но только так, разговор должен быть только таким. Зачем нам кого-то кормить? Тем более человек, который периодически поступает достаточно неадекватно.

Если Лукашенко не идет на союз с нами в прямой, ясной и понятной форме, а дрейфует на Запад, то пусть продолжает. Тогда ему — прямая дорога в Гаагский трибунал, оппозиция его туда с удовольствием отправит.

Нам не надо опять слушать мантры о братстве и дружбе. Маккея назначил — всё, дружба тебе будет соответствующая. Мы должны поддерживать и реализовывать наши национальные интересы.

Они заключаются в том, чтобы Белоруссия была нам максимально дружественной либо вернулась в родную гавань в формате союзного государства, которое будет наполнено реальным смыслом. Вот это должно быть нашей политикой.

Сейчас события развиваются во многом стихийно. Очень активно играют Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Европейский союз. Каждый реализует свою политику. Цель Запада примерно понятна — это проглотить Беларусь, сделать её дружественной себе и антироссийской, как минимум.

Я думаю, они пойдут на сохранение власти Лукашенко, если Лукашенко заявит, что готов идти в НАТО. Тогда они ему всё бы простили, потому что их известная формула со времен никарагуанского диктатора Анастасио Сомоса: он — сукин сын, но это — наш сукин сын.

Сейчас мы играем в коротком варианте партию, чтобы Лукашенко не упал, потому что, если он упадёт, власть могут отхватить эти оппозиционеры. Пока мы вынуждены ситуативно его поддерживать.

В то же время мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе он опять сделает финт ушами с его многовекторной политикой. Переназначение Маккея на должность министра иностранных дел Белоруссии — лишнее тому подтверждение.

Есть неформальные сферы, где необходимо работать. Наша цель и задача — чтобы на территории Белоруссии возникло мощное пророссийское движение, которое будет выступать за интеграцию, за реальное наполнение союзного государства, за максимально тесные связи.

Мы должны поддерживать любыми доступными способами появление таких политиков. Лукашенко их зачищал. Абсолютно вытравлено белорусское политическое поле. Там сейчас активно играет только националистически настроенная оппозиция, опирающаяся на недовольство тех людей, которых избивали без причины на улицах и даже в подъездах.

ОМОН творил полный беспредел. Они наломали дров капитально. Нельзя избивать задержанных, доводя их до скотского состояния. Россиян тоже били, не стесняясь. Военного корреспондента Семёна Пегова сначала вырубили дубинкой, а потом по асфальту за руки волокли.

И ведь не освободили, пока российское посольство не начало ездить по следственным изоляторам, российский посол не начал названивать министру внутренних дел и в Министерство иностранных дел Белоруссии.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев