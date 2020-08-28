Аналитика: почему случился белорусский Майдан

Что происходит в Белоруссии? Играет ли в этом какую-то роль Россия? Как развивалась ситуация? Почему основной виновник — Лукашенко? Зачем белорусские силовики действуют с такой излишней жестокостью и без разбора? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой в прямом эфире по скайпу рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Игорь, самая горячая тема сегодня — Белоруссия. Как вы оцениваете и объясняете происходящие в Белоруссии события?

— При всём том, что там, безусловно, есть фактор внешнего вмешательства (финансово, экономически, политически), что западные страны активно пытаются влиять на события в Белоруссии, я считаю, что основной виновник того, что произошло, это — действующий президент Александр Лукашенко.

Мы вложили в экономику Белоруссии порядка 100 миллиардов долларов, начиная с 1994 года, когда Лукашенко пришёл к власти.

Это были, конечно, не просто передачи кэша или чего-то ещё. В первую очередь, это происходило за счет поставки дешевых российских энергоресурсов, которые Белоруссия успешно перерабатывала, за счет различного рода дотаций, всяческих преференций, а также за счет того, что мы в ущерб своим производителям пускали белорусскую продукцию на наш рынок.

Батька не поместился на двух стульях

Все эти годы нас кормили приятными словами

о братском народе,

о надежном тыле,

о необходимости оберегать друг друга.

Конечно, мы верили, помогали. Но когда в практическом плане вставал вопрос — двигаться вперёд по союзному государству, никаких действий к этому не было.

Напротив — в последние годы Лукашенко начал проводить так называемую многовекторную политику, старался активно развивать отношения с Западом. Когда Помпео приехал в Минск и объявил о том, что он везёт сюда большое американское посольство, Лукашенко с ним, как Брежнев с Хонеккером обнимались, разве что не целовались.

То есть — мы стали наблюдать не просто дрейф от России, а реальную хитрую, расчетливую политическую игру Александра Григорьевича Лукашенко на два фронта. Он рассказывает всем, что сам левой и правой грудью оппозиционеров вскармливал, потому что хотел получать и с нас, и с Запада различные бонусы, "ништяки" экономические, а взамен кормил нас только разными сказками.

Тогда мы сказали, если ты такой многовекторный, к союзному государству мы не двигаемся, то спонсировать экономику Белоруссии мы больше не будем. Тут же из Минска прозвучали все эти хайпы, демарши против нашего посла Михаила Бабича, который был чрезвычайно эффективен и специально был назначен в Минск Путиным, чтобы двигать вперёд союз России и Белоруссии.

Лукашенко добился того, что Москва отозвала Бабича из Минска, потому что он действительно был опасен для Лукашенко как реальный интегратор, который всё чётко считал и говорил: давайте интегрироваться конкретно тут, тут и тут.

Неприятие общества и заклятые друзья

Теперь же Лукашенко захотел на очередной срок пойти, чтобы поставить, видимо, рекорд долголетия пребывания у власти. Но выборы, которые он провёл, вызвали у части белорусского общества неприятие. Люди вышли на улицу. Разумеется, вышли те, кто был готов делать Майдан, свергать Лукашенко и всю действующую власть, но вышли и просто недовольные результатом его правления люди, которым хотелось перемен.

Но вместо того, чтобы акции протеста подавлять точечно, выделять провокаторов, призывать остальных граждан разойтись, предупреждать о том, что сейчас будет работать ОМОН, винтить конкретно бандитов, уголовников, прозападный элемент, майданутых, белорусские силовики устроили тотальную зачистку очень жестоко.

Я сам — абсолютно чёткий сторонник жестких действий в отношении тех, кто пытается свергать конституционный строй. Но даже я был поражён уровнем насилия и жестокости в отношении абсолютно невинных граждан.

Всем стали известны ролики, когда идет семья или мужчина с собакой, просто какие-то люди гуляют, а тут выскакивает из микроавтобуса ОМОН или какие-то другие силовики и начинают резиновыми пулями стрелять по попавшим в их поле зрения прохожим. Это же — вообще полный беспредел.

И зачем задержанных на акциях избивать, истязать в следственных изоляторах? Зачем демонстрировать нам видео-интервью, когда связанные люди с побоями лежат на земле в позе "зю", а у них берут комментарии: почему он там оказался, с какой стати протестовал?…

Такой уровень насилия, разумеется, спровоцировал уже массовое неприятие, особенно интеллигенции. И даже те, кто, может быть, и голосовал за Лукашенко, и не хотел его свержения, стали собираться на массовые протестные митинги.

Дальше эту ситуацию, естественно, оседлали наши западные коллеги — заклятые друзья. Они создали Координационный совет оппозиции, пошёл классический сценарий раскачивания ситуации.

А российские власти наступили на те же самые грабли в Белоруссии, что и на Украине прежде: верили словам, не создавали пророссийские партии, не финансировали пророссийские движения, не занимались влиянием на информационное поле. В результате мы оказались заложниками Александра Григорьевича Лукашенко со всеми его прибабахами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев