Россия продолжает набивать шишки в Белоруссии?

Майдан в Минске не победил, он даже несколько придавлен, но не окончен. События продолжают развиваться. Почему так происходит в Белоруссии? Должна ли Россия вмешаться в ситуацию? И как это возможно при таком поведении Лукашенко, который продолжает вилять из стороны в сторону? Как могут развиваться события? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, Белоруссия в последнее время подвергается информационным атакам, происходит вмешательство во внутриполитические события, протесты всячески поддерживаются Западом, который старается максимально раскачать ситуацию и разрушить страну. Но и власти этой республики часто ведут себя неадекватно. Как мы в такой ситуации можем помочь Белоруссии?

— Мы, конечно, пытаемся максимально противодействовать и защитить Белоруссию от внешнего давления, от различных угроз, от майданных технологий. С другой стороны, произошло переназначение правительства. Посмотрите, кто опять возглавил Министерство иностранных дел Белоруссии. — Агент влияния Запада господин Маккей. А это означает, что Лукашенко продолжает вилять, все его заявления — чисто ситуативные.

Просто ему надо сейчас Россию иметь в союзниках, поэтому он кормит нас разными сладкими речами. Мы слышим, что танки НАТО лязгают у белорусской границы, мы с Россией заодно, мы сейчас как дадим им всем отпор, Россия — наш друг, брат, партнер…

Грязь и грабли Батьки для России

Но мы помним, что еще две недели назад он поливал нас грязью и обвинял во всем подряд. Поэтому у меня сложное отношение. Я считаю, что виноват Лукашенко, но одновременно виновата и Россия. Нельзя ставить даже на самого преданного, но единоличного правителя. Он в любой момент предаст, продаст, умрёт, уйдет в мир иной, а мы окажемся один на один с теми проблемами, которые после него останутся.

Наши западные партнеры, так называемые, работают системно, целенаправленно, из года в год финансируют оппозиционные силы, создают НКО и всякие другие позиции влияния, чтобы у них были возможности для трансформации режима. А нас взамен на помощь всей Белоруссии власти этой республики только кормят байками о братстве, об ОДКБ и так далее.

Сколько можно наступать на одни и те же грабли? — На Украине наступили, в Грузии в своё время наступили, в Армении уже наступили, сейчас наступаем на белорусские грабли. В этих условиях, я считаю, Россия должна активно влиять на события в Белоруссии. Не надо этого стесняться.

Конечно, белорусский народ должен делать свой выбор, а мы должны ему дать альтернативу, для того чтобы он сделал правильный выбор. Я не верю Лукашенко, при этом понимаю, что его немедленное свержение будет означать приход прозападных сил. Поэтому мы вынуждены его поддерживать сейчас, и я его поддерживаю сейчас, но я прекрасно понимаю, что это — ситуативный партнер.

Белоруссия, белорусский народ, миллионы белорусов смотрят с симпатий на Россию. Это — действительно наши братья, партнеры. Но всё очень быстро меняется, и если просто наблюдать и слушать, что там Лукашенко говорит, то мы получим вторую Украину во всей ее прелести.

— Российские власти уже столько шишек набили на Украине, никак не участвовали, но финансировали власть и олигархов, а не русские общины, не помогали тем, кто нас мог бы поддержать на Украине. Наверное, можно было бы сделать правильные выводы.

— Именно про это я и говорю. Нас просто доили, грубо говоря. Сначала доили на Украине, одновременно с этим и потом нас доили на Белоруссии, и дальше хотят продолжать доить. Я понимаю Лукашенко, который сейчас нуждается в поддержке России, но мы ждём реальных шагов, а не очередного дежурного "бла-бла-бла".

— Никакого единого государства не будет, по крайней мере, с ним. Мы же это прекрасно понимаем это. Как, при каких условиях и чем мы можем помочь? Какие реальные шаги мы ждем от Лукашенко?

— Участвовать можно по-разному. Методов полно. От Лукашенко я ждал, крайней мере, что вместо прозападного Маккея будет назначен пророссийски настроенный политик или хотя бы нейтральный.

Маккей — это связующая цепочка между Лукашенко и Западом. Я думаю, он специально оставил Маккея, потому что не хочет полностью закрывать дверь на Запад. Как только конъюнктура изменится, если он снова укрепится, то тут же опять будет говорить о том, что старший брат делает не то, нас пугает и шантажирует Россия. Всё мы это проходили.

— Лукашенко уже много раз вертелся то в эту сторону, то в ту.

— Да, он как флюгер, который, вращается вокруг своей оси, для того чтобы укрепить свою власть и продлить свое нахождение у власти бесконечно. Было ясно даже идиоту, что задержание 33 наших граждан — грубая подстава и провокация. Возьми трубку, позвони Путину по закрытой связи и скажи: Владимир Владимирович, взяли здесь людей. Ситуация — непонятная, давай разберемся и урегулируем.

— Вы думаете, не звонил?

— Нет, не звонил. Он только делал антироссийские заявления в прямом эфире.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев