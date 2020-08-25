Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального

Неизменным лидером повестки последней недели остается здоровье оппозиционера вся Руси Алексея Навального, вывезенного на лечение в Германию.

В телеграм-канале "СИЛОВИКИ" по поводу навязшей в зубах версии с его отравлением отметили, что впечатляющее количество знатоков вопроса, внезапно ставших из экспертов по экологии (Шиес, шиханы) и белоруссоведов специалистами-медикам и токсикологами комментировать нет смысла.

А по существу вопроса ясно, что можно, цитируем, "куражиться сколько угодно, но первый же подозреваемый — это те, кто использует Навального (а то нет?) как сливной бачок для битв между властными группами. Неизвестно, работает ли Навальный на Кремль напрямую, но компромат публикует четко. В том числе оппозиционная бизнес-тусовка, от Авена (см. переписку Навального) до экс-шефа Рольфа и Зимина, которая "ставила" Навальному ряд задач и в случае реального интереса силовиков могла так "зачистить хвосты" — убивая двух зайцев (нет ниточки и Кремль под подозрением)".

"Второй — ясное дело, иностранные фигуранты (если вы не верите в войну разведок, это не значит, что ее нет). Идеальная история — на фоне протестов в РБ перенести дестабилизацию в крупные города, где тусуются сторонники Навального. Или кто-то будет спорить, что в последнее время Алексей уже вышел в тираж и поднадоел даже любящим протестные квесты горожанам и подросткам?",- считают эксперты.

По их мнению, "смешно и грустно — но после того, как Навальный выжег собой все оппозиционное поле (в чем оппозиция обвиняет Путина, кстати), заставив всех делиться на "со мной или враг протеста", натягивая журналистов на абсолютное подчинение, чисто теоретически перед Большими Выборами сыграть своего босса могли и сторонники Алексея с амбициями, вечно находившиеся в тени Единственного и Безальтернативного.

Особенно, если учесть, насколько место Навального — лакомый кусок для привлечения ресурсов и средств. Им, кстати, мертвый (а не больной) Навальный выгоднее — идеальный пропагандистский объект. Прямо как покойный Немцов, чей труп только что по городу не носили с политическими заявлениями".

Проблема же с самим отравлением такова, что указанные "игнибиторы холинэстеразы" — это довольно крупная группа препаратов, от БОВ до лекарств, но клиники отравления ими к Навального в Омске не было. Навальному кололи в Омске атропин, (универсальный антидот для ряда случаев), а кровь пациента для "независимой экспертизы" стала очень хорошей страховкой для врачей Омска.

При этом остается неизменным тот факт, что те же ингибиторы применяются для нормализации внутриглазного давления — а именно после ожога роговицы глаза Навального оперировали в Барселоне. Но ожидаемый крик стоит до небес.

В этой связи авторы проекта "Выборный" пояснили, что оппозиция не могла пройти мимо версии с отравлением, тут же эту тему подхватила и понеслось. В сеть зайти без противогаза просто невозможно — люди с "хорошими лицами" клянут российских врачей и власти, которые и "отравили", и "все скрывают". При этом немцы говорят о том, что отравление могло быть осуществлено неким "ингибитором холинэстеразы.

"Однако, если предположить, что Навального все же отравили., то первый вопрос — а кому это вообще выгодно? Явно не Кремлю. Поскольку Алексей Анатольевич для Кремля очень удобен. Он является определенным центром оппозиционных сил. Но сил уже (увы, 2011-2012 прошли) не слишком многочисленных. Его митинги в Москве собирали в последние годы 6-7 тысяч человек максимум. Его обличительная риторика и расследования достаточно часто опровергаются, да и сам он все больше похож не столько на оппозиционного политика, сколько на этакого тоталитарного гуру. То есть, он очень удобен для всей вертикали власти в России", — пишут эксперты.

А сакральная жертва из Навального получается вполне приличная, да и ближайшие соратники Навального не имеют нимба надо головой, так как сами "не против были бы возглавить протестное движение и стать лидерами и лицами этого протеста. С причитающимися грантами и прочими заказами за определенную общественно-политическую активность. Но Навальный все эти финансовые потоки контролировал целиком и полностью".

Можно вспомнить и Киру Ярмыш с ее истерикой в сети, но особняком к ситуации стоят расследования Навального, которые больше походили не столько на расследовательскую деятельность, сколько на информационные кампании одних крупных игроков бизнеса против других.

Поэтому, пишет " Кремлёвская прачка", нужно исходить из того, что в Омске при поступлении Навального проверяли на наличие отравляющих и ядовитых веществ, и они не были обнаружены. А не на заявления припертых к стене немцев, которые будут говорить ровно то, что от них требуется.

"Критика Кремля лечат тем же антидотом, который использовали после отравления в Солсбери" — подзаголовок в "Гардиан". Заголовок: "немецкая клиника говорит, что Навального могли отравить" (was poisoned).

"Вообще-то, немецкая клиника этого не говорила, и не могла сказать. Они врачи, а не следователи. Пресс-релизе говорится, что тесты "указывают на отравление", а не что он "был отравлен" (кем-что). Это принципиально разные вещи, но кому какое дело. Ингибиторы холинэстеразы -> новичок -> дельце раскрыто", — сообщает автор паблика FPM.

"Две минуты в гугле показывают, что эти самые ингибиторы — это очень широкая группа. Они есть везде, от глазных капель и антидепрессантов до наркотиков. Почему не написать, например "в организме Навального нашли те же вещества, что присутствуют в экстази"? Это будет точно такой же правдой, точно также не даст никаких ответов и ничего не объяснит. Кроме того, что читатель подумает "ахаха, наркоман",- считает автор."Но там не нужно, чтоб "наркоман". Там нужно "русский след". Новичок, ушанка, балалайка. И с этой задачей успешно справляются",- заключает он.

Стоит добавить, что те самые ингиби́торы АПФ (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и АПФ) — группа природных и синтетических химических соединений, применяющихся для лечения и профилактики сердечной и почечной недостаточности, для снижения артериального давления.