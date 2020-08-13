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Автор Антон Куликов

Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко

Политика

Большинство граждан России верят в официальные результаты президентских выборов в Белоруссии. Таковых, по данным опроса ВЦИОМ, 51 процент. Очевидно, что многочисленные антироссийские выпады Александра Григорьевича на настроения наших соотечественников радикального влияния пока не оказали.

Большинство россиян по-прежнему за Лукашенко

Следует уточнить, что из числа поверивших в официальные данные 22 процента полагают, что результаты голосования отражают волю избирателей, а 29 процентов допускают, что на местах были подтасовки, но решающего влияния на итоги выборов они не оказали. Ну а 27 процентов участников опроса в официальные данные по голосованию не верит.

По ним, напомним, Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов избирателей. И, кстати, не уникальный результат. На выборах в 2010 и 2015 годах белорусский президент примерно столько же и получал, плюс-минус два-три процента.

Что касается нынешних событий в соседней стране, то 59 процентов участников опроса полагают, что власть Лукашенко удержит, а с протестами справится. Еще 12 процентов заявили, что будет двоевластие (не совсем понятно, как это могло бы выглядеть применительно к Белоруссии, но да ладно). Ну а шесть процентов опрошенных заявили, что власть Лукашенко потеряет.

Как видим, вера в способность Александра Григорьевича остаться во главе Белоруссии у российских граждан довольно велика.

В интересах России?

При этом 64 процента респондентов сказали, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко. И лишь 12 процентов заявили, что интересам нашей страны более соответствует приход к власти оппозиции.

Ну и наконец, 47 процентов относятся к Лукашенко положительно; 35 процентов - безразлично; 12 процентов - отрицательно. За месяц доля позитивно относящихся к Лукашенко снизилась на пять процентов.

Как видим, "запас прочности" у Лукашенко в России достаточно большой. Это если говорить о симпатиях обычных людей. Но это и неудивительно. Президент Белоруссии долгое время был одним из наиболее популярных зарубежных политиков в России. Многим россиянам его стиль руководства государством импонирует, его считают сильным лидером.

Как уже было сказано, Александр Григорьевич за последнее время сделал многое, чтобы отношения с Россией испортить. Реакция Москвы, правда, на его выпады более чем сдержанная. И отношение наших соотечественников хоть и меняется в худшую сторону, но очень медленно.

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Темы белоруссия 2020 александр лукашенко
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