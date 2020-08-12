Российские протесты в будущем пройдут по белорусскому сценарию, считает американский эксперт Януш Бугайски. Российская полиция готова к подавлению беспорядков "по новым правилам".
То, что на днях произошло в РБ, является предзнаменованием будущих событий в России. Об этом в американской газете The Hill рассказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайски.
По его словам, результаты выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а протесты на улицах страны якобы исключительно мирные, но только из разгоняют насильственными методами. Такими темпами Белоруссия стремительно превратится в неуправляемое государство. Насколько они "мирные" — мы видим сами, но Батька — даже по мнению российских пропагандистов — перебарщивает и уже "перешел все грани".
Бугайски также отметил, что дни президента Александра Лукашенко сочтены, что правительство может заменить его для наступления мира в республике. Политолог уверен, что выбирать преемника будут при участии Москвы.
Что характерно, американский аналитик сделал вывод, что отстранение Лукашенко от власти может стать моделью для повторения подобного сценария в России, отметил эксперт.
В материале издания эта мысль звучит так: Россия — якобы несостоявшееся государство, "даже в большей степени, чем Республика Беларусь".
Известный американский эксперт пугает Москву — якобы "Россия будет следующей". Бугайски рекомендует политикам мониторить ситуацию в РБ и одновременно с этим начать подготовку к "более разрушительной вспышке в России".
Разумеется, демократ всея Америки Джо Байден в числе первых выступил в поддержку участников протестов в Белоруссии
"Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", — говорится в заявлении наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах в США Джозефа Байдена.
Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".
Как полагает Байден, "народ Белоруссии требует, чтобы его услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко".
Российские силовики "безусловно" изучают опыт беспорядков в Минске, как ранее — в Гонконге и BLM в США, набирая информацию для ее структурирования и подготовки методических рекомендаций по "новой реальности" на площадях — об этом в закрытой части "Полиции России" рассказал действующий офицер правоохранительных органов.
"В последние годы появились абсолютно новые, не отфиксированные в старых инструкциях моменты по (уличным) беспорядкам:
"Безусловно, для каждого момента есть свой ответ. Чаты и каналы для координации должен мониторить специалист, который внятно передаст руководству новые вводные, а для отработки дезинформации пресс-службы должны успевать разъяснять.
От лазеров есть своя защита, от ведра против газовой "Зари" — определенный способ подачи их в толпу, против сцепок и от выматывания есть методы (особенно сильны здесь наработки Riot Police США), и так далее. Сейчас главное свести все воедино и дать четкие рекомендации — что, как, когда",- пояснил офицер.
Он также добавил, что несмотря на пандемию и "особенности внешней политики различных государств", полицейские органы "официально и неофициально" продолжают обмениваться опытом и наработками по антитеррору и пресечению массовых беспорядков, как и по другим направлениям деятельности. "Китай, американцы, немцы активно делятся хитростями",- заключил силовик.
"Итоги третьей ночи протестов в Белоруссии просты: грубое, с перехлестом, полицейское насилие в формате "всем звезды за мой счет" — работает. Протест заметно уменьшился и при этом не радикализовался",- при этом пишут авторы "СиП".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.