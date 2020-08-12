"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками

Российские протесты в будущем пройдут по белорусскому сценарию, считает американский эксперт Януш Бугайски. Российская полиция готова к подавлению беспорядков "по новым правилам".

То, что на днях произошло в РБ, является предзнаменованием будущих событий в России. Об этом в американской газете The Hill рассказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайски.

По его словам, результаты выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а протесты на улицах страны якобы исключительно мирные, но только из разгоняют насильственными методами. Такими темпами Белоруссия стремительно превратится в неуправляемое государство. Насколько они "мирные" — мы видим сами, но Батька — даже по мнению российских пропагандистов — перебарщивает и уже "перешел все грани".

Бугайски также отметил, что дни президента Александра Лукашенко сочтены, что правительство может заменить его для наступления мира в республике. Политолог уверен, что выбирать преемника будут при участии Москвы.

Что характерно, американский аналитик сделал вывод, что отстранение Лукашенко от власти может стать моделью для повторения подобного сценария в России, отметил эксперт.

В материале издания эта мысль звучит так: Россия — якобы несостоявшееся государство, "даже в большей степени, чем Республика Беларусь".

Известный американский эксперт пугает Москву — якобы "Россия будет следующей". Бугайски рекомендует политикам мониторить ситуацию в РБ и одновременно с этим начать подготовку к "более разрушительной вспышке в России".

Разумеется, демократ всея Америки Джо Байден в числе первых выступил в поддержку участников протестов в Белоруссии

"Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", — говорится в заявлении наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах в США Джозефа Байдена.

Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".

Как полагает Байден, "народ Белоруссии требует, чтобы его услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко".

Российские силовики "безусловно" изучают опыт беспорядков в Минске, как ранее — в Гонконге и BLM в США, набирая информацию для ее структурирования и подготовки методических рекомендаций по "новой реальности" на площадях — об этом в закрытой части "Полиции России" рассказал действующий офицер правоохранительных органов.

"В последние годы появились абсолютно новые, не отфиксированные в старых инструкциях моменты по (уличным) беспорядкам:

координация через чаты и телеграм-каналы,

децентрализация толп ("будь водой") для распыления сил правопорядка,

выматывание дезинформацией,

сцепки и сидячие сцепки,

приковывания,

лазеры,

применение пиротехники

борьба хулиганов с "слезогонкой",

активное участие автовладельцев,

появление онлайн-карт размещения полицейских сил,

прослушивание полицейского диапазона,

коммуникации через bluetooth-соединения,

использование особенностей местной жилой инфраструктуры,

откровенная дезинформация и пропаганда с использованием фото- и видеозаписей

"Безусловно, для каждого момента есть свой ответ. Чаты и каналы для координации должен мониторить специалист, который внятно передаст руководству новые вводные, а для отработки дезинформации пресс-службы должны успевать разъяснять.

От лазеров есть своя защита, от ведра против газовой "Зари" — определенный способ подачи их в толпу, против сцепок и от выматывания есть методы (особенно сильны здесь наработки Riot Police США), и так далее. Сейчас главное свести все воедино и дать четкие рекомендации — что, как, когда",- пояснил офицер.

Он также добавил, что несмотря на пандемию и "особенности внешней политики различных государств", полицейские органы "официально и неофициально" продолжают обмениваться опытом и наработками по антитеррору и пресечению массовых беспорядков, как и по другим направлениям деятельности. "Китай, американцы, немцы активно делятся хитростями",- заключил силовик.

"Итоги третьей ночи протестов в Белоруссии просты: грубое, с перехлестом, полицейское насилие в формате "всем звезды за мой счет" — работает. Протест заметно уменьшился и при этом не радикализовался",- при этом пишут авторы "СиП".