"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Представитель ЛДПР. То есть в Кремле учли настойчивое пожелание лидера партии Владимира Жириновского, который буквально требовал, чтобы пост главы региона занял кто-то из его соратников.

Чего хотел Владимир Вольфович

О назначении Дегтярева стало известно в понедельник. Во время беседы с президентом России Владимиром Путиным (по видеосвязи), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в ответ на предложение главы государства заявил, что готов немедленно вылететь в регион.

Хабаровский край — один из крупнейших субъектов РФ с мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой, отметил Владимир Путин. "Это, безусловно потребует от вас полной отдачи, сил, демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов", — напутствовал депутата президент.

Практически одновременно с указом о назначении Михаила Дегтярева стало известно и о том, что прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Фургал, напомним, был задержан 9 июля по подозрению к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Спустя сутки Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Виновным бывший губернатор себя не признает.

Стоит заметить, что назначение врио губернатора в понедельник ранее анонсировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И он же настаивал, чтобы в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель ЛДПР. В качестве возможных кандидатов он назвал депутатов Госдумы Сергея Жигарева, Андрея Андрейченко и Михаила Дегтярева.

На протяжении двух недель в Хабаровском крае проходят массовые акции протеста в поддержку Сергея Фургала. Успокоит ли людей назначение Михаила Дегтярева — вопрос пока открытый.

Карьера Михаила Дегтярева

Конечно, любопытно будет посмотреть, в какой степени сработает тот факт, что Дегтярев для Хабаровска — так называемый "варяг". Уроженец Самары ранее в особом отношении к краю замечен не был.

В 2013 году Дегтярев боролся за пост мэра Москвы. В итоге он занял пятое место (всего претендентов было шесть). Тогда Владимир Жириновский представлял его как самого молодого кандидата в мэры Москвы за всю историю города и "кристально чистого" человека.

В 2018 году Михаил Дегтярев еще раз вступил за пост столичного мэра. И занял уже четвертое место. Правда, и соперников было на одного меньше.

Что следует из сегодняшнего назначения? Очевидно, что угрозы Владимира Вольфовича о готовности возглавляемой им партии к радикальным действиям (вроде сдачи мандатов депутатами) реализованы не будут. Впрочем, понятно это было уже давно.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в следующем году. Все это время Михаил Дегтярев будет носить приставку "врио". Не сказать, что это это уникальный случай — есть пример врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Который был назначен на этот пост в июле прошлого года и за это время проявил себя в достаточной степени, чтобы быть главным претендентом на пост губернатора на сентябрьских выборах.

А вот сумеет ли Михаил Дегтярев себя проявить? Регион ему достался непростой, да еще там сильны протестные настроения. Посмотрим, как он там себя проявит.