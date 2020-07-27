Борис Надеждин: "Рисованная радость не прибавляет устойчивости"

Гость председателя совета директоров "Правды.Ру" Вадима Горшенина известный политик Борис Надеждин поделился своими наблюдениями о голосовании по поправкам в Конституцию и возможным протестным акциям.

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Выборы и перспективы протестов

— Вопрос от нашего зрителя. А что делать с сотнями видеороликов с мест сбора, где подделывают подписи и нет наблюдателей?

— В 2011 году десятки тысяч людей вышли протестовать. Сейчас ничего такого не будет. Во-первых, нельзя. Вы знаете, что заявку на митинг в Москве отклонили. У нас ведь как, большие шоу устраивать можно, в футбол играть можно, а вот митинги нельзя. Я уж не говорю про голосование толпами во дворах и на работе.

Это можно, а вот митинг нельзя. Пандемия, карантин, поэтому заявки отклонены. Тем более, лето — плохое время. Я думаю, что основные события, основные протесты будут в сентябре.

— Что делать с людьми, которых посадили? Николая Платошкина посадили под домашний арест. Как бы кто ни относился, но человек высказывал свою точку зрения и имел право на высказывание. Как я прочел недавно, руководителя отдела по протестной работе МГК КПРФ Павла Иванова точно так же взяли где-то. И адвокат не мог до него добраться. Это люди, которые призывали так или иначе протестовать против поправок в Конституцию.

— Это больной вопрос. Кремль очень болезненно относится к призывам к массовым акциям, и понятно почему. Недавний пример Украины. Многие старожилы прекрасно помнят 1993 год. Помню и 1991 год, когда в Москве вышло полмиллиона. Любая власть нервно относится к тому, когда собираются большие толпы и кричат: "Долой начальство!"

— Мы здесь с вами не имеем возможности говорить о том, что это новые политические заключенные?

— Наверное, да, но кого это волнует. У нас кучу народа хотели закрыть. Когда в прошлом году были протесты по Мосгордуме.

Меня почему-то никогда не арестовывают. Наверное, я толстый, тащить тяжело. И старый — еще помрет, потом хлопот не оберешься. Молодых хватают, а меня не трогают. Я стою, как старый гриб. А может, лицо знакомое. Думают, ну его к черту! Хотя у Удальцова лицо тоже знакомое — его все время берут. Просто помоложе и тащить легче.

Я знаю, в чем дело. Во-первых, я лично часто участвовал в несогласованных акциях, но никогда к ним не призывал и призывать не буду, потому что, если вы идете на несогласованную акцию, вы рискуете, что вас побьют и так далее. Тем не менее, я абсолютно уверен, что в сентябре власти уже не удастся остановить какие-то официальные заявки на митинги, протесты. Думаю, что они будут более многочисленны. И главная проблема в том, что сами те, кто управляют этими процессами, прекрасно знают цену результата этого всеобщего "одобрямс" по Конституции, поэтому они в какой-то момент начнут саботировать указания начальства всех винтить, разгонять и так далее. Посмотрим.

— На самом деле цифра в 30%, практически треть населения страны, которые высказались против — это внушительная цифра. Для устойчивости любого режима, любого строя это большая цифра, которая может сделать все что угодно в сентябре, в ноябре, в феврале. Видимо, необходим какой-то консенсус в обществе.

— Дорогие товарищи, меньше надо врать и воровать, и в стране будет все спокойно.

— Какие меры власть может предпринять? У нас был посткрымский консенсус, но будет ли постпоправочный консенсус? Видимо, на него надо как-то выходить.

— Когда Крым вернулся в Россию, действительно подавляющее большинство людей и, наверное, 99% самих крымчан страшно радовались. Это чистая правда. И это было искренне. Это была правда.

Понимаете разницу? А когда нам рассказывают, что в некоторых регионах средней России, в некоторых районах Тульской области при 90% явке "За" проголосовало 99%, все же понимают, что это не так. Рисованная радость не прибавляет устойчивости.

— Как мне только что написали в "Перископе", в Башкирии 4% — "Против". Тоже смешно. Уже, наверное, сейчас возмущаться, бессмысленно, поскольку большой каток пропаганды пошел.

— А ему никто не верит. Я же участник в телевизионных передачах. И если года 3-4 назад, когда я робко говорил, что что-то идет не так, то в основном, получал злобные комментарии. Я — открытый человек во всех соцсетях. Я получал: "Ты продался госдепу, гад такой! Мы сплотились вокруг Путина, а ты тут, сволочь такая!" Сейчас абсолютно другая картина. Сейчас подавляющее большинство комментариев в мой адрес ровно другое: "Борис Борисович, я вам не верил, а вы-то правду говорите, так оно и есть, мы вас любим, а все эти — по списку главные спикеры от "Единой России" — врут!" Меняется всё.

— Могу только подтвердить. Под одним из последних видео, которое выставили на "Ютубе", зритель написал: "Никогда не верил Надеждину и не хотел его слушать, но ведь правду говорит".

— Страна меняется, причем очень быстро. В сентябре мы увидим уже ощутимые подвижки. Я говорю про голосование в регионах и про акции протеста, которые, как мне кажется, произойдут. Еще раз, я, боже упаси, не призываю ни к чему несогласованному. Чисто по закону все.

— До сентября какие-то у нас телодвижения власти, общества могут быть?

— Да. Сейчас будет полностью отработана парламентом повестка поправок к Конституции. Буквально в ближайшие дни проголосуют в Госдуме, утвердят в Совете Федерации достаточно серьезные изменения, вытекающие из поправок.

Я не люблю эти поправки. Они мне не нравятся, но я понимаю, что раз уж их приняли, нужно, соответственно, по ним дальше как-то жить. Меньше всего я буду призывать жить по старой ельцинской Конституции, а эту не признавать. Это ерунда. Так не получится.

— Давайте мы с вами через месяц будем следить за процессом.

— Мои ближайшие планы. В воскресенье сажусь на поезд и еду в Питер. Потом сажусь в машину, еду на рыбалку в другую сторону. Думаю, где-то к середине августа буду трезвый и отдохнувший, а ближайшие полтора месяца посвящу семье, рыбалке и музеям.

— Вы призываете к развитию внутреннего туризма?

— Конечно. Я только за внутренний туризм, тем более что и выехать сейчас нельзя никуда дальше Питера.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер