Борис Надеждин: "Явка была большой и аномальной"

На вопросы председателя совета директоров медиахолдинга "Правды.Ру" Вадима Горшенина о странностях регионов при голосовании за поправки в Конституцию отвечает политический деятель Борис Надеждин.

— Сегодня у нас в гостях Борис Надеждин — политик достаточно известный. Столько стрел гнева в его адрес было за все время, сколько мы публиковали и большую беседу, и ее вырезки, по-моему, ни на кого так не было. Но Борис — человек стойкий и на все это дело смотрит, по-моему, с ухмылкой. Первое, что хотелось бы спросить. Вчера пресс-секретарь президента Песков употребил два слова вместе: триумф референдума. Как бы вы прокомментировали и триумф, и референдум?

— Фактически с вечера первого, второго и третьего июля я упражняюсь в дискуссиях с разными большими начальниками по телевизору и лично. Песков, может быть, и не очень разбирается в этом деле, но те люди, которые занимаются лично подсчетом голосов, — я имею в виду избирательную комиссию. Те люди, которые обеспечивают явку и результат:

главы районов,

городов,

областей

и особенно их губернаторы, которые занимаются внутренней политикой: вице-губернатор или зампред правительства, или начальник управления.

Там по-разному называется. Короче, те, кто занимается выборами, партиями и так далее.

Что меня поражает? Эти люди в отличие, может быть, от Пескова прекрасно знают, как достигнут этот результат. В деталях знают. Знают все технологии и тоже бодро говорят: все у нас хорошо!

Смотрите, как хорошо проголосовала наша губерния: 80% явка, 80% за поправки и так далее. Все это, конечно, полная ерунда. Я не хочу отдельно обсуждать Чечню, где 98% — "за". Давайте оставим в покое Рамзана Ахматовича, Аллах ему судья! Но те регионы, которые мне понятны, а у меня есть близкие товарищи в руководстве, среди депутатов, в избирательных комиссиях многих регионов, а если брать Подмосковье, то практически все города и районы. Я хорошо знаю людей, депутатов и так далее. Общая картина вырисовывается следующая. Без всякого сомнения, накидали голосов изрядно. Я имею в виду, по официальным данным.

Что нашептала математическая модель

Математик Сергей Шпилькин, мой товарищ, с которым мы учились в спецшколе, колмогоровском интернате, где готовят математиков, у него есть математическая модель. Он считает явку аномальной. Если брать всю страну, а во всей России-матушке примерно 57 миллионов людей сказали, что мы поддерживаем. И чуть меньше 16 миллионов сказали: нет, мы не поддерживаем. Эти 57 миллионов складываются примерно из 37 миллионов и 20 миллионов, как он это корректно называет, аномальная явка. Я потом могу рассказать, что за этим может реально стоять. Не обязательно фальсификации, но явка, которая не укладывается в математическую модель, как если бы люди свободно приходили и голосовали каждый сам по себе. Резюмирую, без всякого сомнения, большинство жителей страны приняли участие в этом голосовании. Без всякого сомнения, большинство жителей из тех, кто пришел голосовать, поддержали поправки к Конституции.

Реалистичные цифры говорят, что явка точно была довольно большая. Больше 50%. И поправки поддержали где-то 70%, а 30% не поддержали. Совсем другая статистика во многих городах. Могу отдельно сказать, я своими глазами видел на участках бюллетени, где за было меньшинство. Скажем, на участке в Физтехе, где я лично наблюдал, считал голоса, 74% против. Ровно наоборот, чем по стране. Наверное, действительно подавляющее большинство, две трети или 70%, в стране "За". Но совершенно точно не столько, сколько они объявили: 78 — "За" и 21 — "Против". Зачем нужно было насиловать людей, в первую очередь, несчастных учителей, которые в комиссиях что-то химичили и отвечали за явку там же?

Обратимся к мессенджерам

Мой WhatsApp и все мессенджеры просто раскалывались от того, что мне пересылали фотографии переписки, где начальники говорят: 25-26-го, дорогие руководители, все выводим людей, отмечаемся, отчитываемся. Это все было. Ладно, Песков, может быть, действительно не знает, а все те люди, которые считают голоса и отвечают за выборы по всей нашей стране, прекрасно все знают.

— Я тоже видел в Telegram публикации протоколов избирательных комиссий, где были необязательно 70 "Против", но разница была в несколько процентов. Где-то было больше "Против", где-то — "За". Я думал, что ситуация будет на уровне 45-55.

— В некоторых регионах так.

— Сейчас это уже неважно. Мы имеем дело с той реальностью, которая есть. Я посмотрел на результаты голосования по регионам и вот что больше всего меня удивило. Самые высокие показатели за поправки традиционно показали дотационные регионы. Однако здесь есть существенные поправки. Якутия, которая находится на втором месте по дотациям. 51,5 миллиардов рублей она получает из бюджета, показала 41% против. Это большой процент.

— Могу сказать, в чем тут дело. Мэром Якутска является оппозиционная дама, дай бог ей здоровья. Почти половина жителей республики живет в Якутске, мэр была против, поэтому этот результат. А почему в Долгопрудном не такой результат, как в Королёве или Химках? Потому что я тут живу. Это имеет большое значение.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер