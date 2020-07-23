Почему разные регионы проголосовали почти одинаково

Председатель совета директоров "Правда.Ру" Вадим Горшенин обсуждает с политиком Борисом Надеждиным результаты голосования по поправкам в Конституцию: почему практически одинаково проголосовали дотационные и состоятельные регионы, что показывают результаты голосования и какие нарушения были зафиксированы.

Читайте начало интервью:

— Камчатский край 37% проголосовали против. Самое удивительное, что регионы, которые получают дотации, вдруг сомкнулись с регионами-донорами. Москва — 31%, ХМАО — 30%, НАО — 55%, Свердловская область — 32%. В чем здесь проблема?

— Я все это уже проанализировал давно, и ответы все есть. Объясню на примере Подмосковья, где я знаю досконально каждый район. Самый худший процент за поправки на фоне среднеобластного — в двух видах городов и районов. Первое — это наукограды: Дубна, Пущино, Протвино, Черноголовка. Это маленькие академгородки с очень высоким уровнем образования. Там живут одни ученые, особенно если брать Черноголовку, Пущино, Протвино. Дубна — чуть больше. Там результат хуже в 1,5-2 раза, чем по другой части области. Там "Против" проголосовало 35-40%, по области в среднем — 20. Второй полюс — дальние сельские районы, достаточно бедные и во многом депрессивные: Лотошино, Озеры.

Получается интересная вещь. Там, где люди живут более образованные и живут лучше, там хуже голосуют. И наоборот, там, где совсем все плохо, — тоже такая история. Хочу сказать одну важную вещь. Она касается всей страны. Я специально написал сегодня пост у себя в Telegram для всех начальников: губернаторов, мэров, администрации президента и заодно для всех политологов и аналитиков. Пост простой, как слеза ребенка.

Обращение Бориса Надеждина

"Дорогие товарищи, если вы думаете, что по процентам, по явке можно делать вывод об уровне поддержки населением данного региона или данного города курса президента, или вы думаете, что можно делать анализ эффективности работы губернатора или главы, прошу вас остановиться. Вывод можно сделать один. По степени управляемости районом или губернией, по степени управляемости избирательными комиссиями, которые считают голоса, по степени отзывчивости бюджетников на приказ прийти проголосовать и отчитаться. Выводы можно сделать только такие. Но, конечно, есть и политическая реальность, она имеет значение.

Из тех регионов, где самые большие проценты против, кроме тех что вы назвали, я бы обратил внимание еще на Коми и Кострому, где тоже очень много, 30%, по-моему. В этих областях идет кампания по выборам в сентябре в законодательные собрания регионов. И там уже были политики, которые актуализировали протест. И там, где есть такие политики регионального значения, депутаты, лидеры где-то Компартии, где-то "Справедливой России", которые бузят и говорят: все не так, "Единая Россия" — это плохо, там результаты совсем другие. А в тех регионах, где все закатано под асфальт, Чечня — понятно, Тула, Белгород — там совершенно другие цифры".

— Я посмотрел на заявление движения "Голос", которое одной из основных своих претензий к прошедшему голосованию высказало то, что было растянутое голосование, которое не соответствовало ни закону о введении в действие этих поправок, ни каким-то другим выборным историям по растянутости голосования на неделю. И сразу после этого госпожа Матвиенко сказала о том, что это хорошая история, надо ее продолжать дальше. Как вы к этому относитесь?

— Это законченное безумие. Объясню, почему. Я, честно говоря, просто восхищаюсь, не побоюсь этого слова, несчастными членами избирательных комиссий. А это на три четверти или на две трети учителя, работники детских садов, учреждений культуры, бюджетники, которые все это на своей шкуре вытащили. На секундочку поставьте себя на их место.

С 8 утра до 8 вечера вы должны сидеть, выдавать бюллетени. Это еще хорошо. Вы должны ходить по дворам, по полям, иногда лесам с пнями, раздавать бюллетени, вы должны ездить на предприятия, где людей собирают, чтобы они проголосовали. Это адская работа! Причем платят за нее совершеннейшие копейки. Ставки что-то 30 рублей в час.

По регионам по-разному. 1 июля вы должны отсидеть и тоже кое-где по домам походить. В восемь часов вы заканчиваете голосовать, а они должны еще считать. Некоторые участки закрывали подсчет сильно за полночь. Типичный член комиссии — учительница лет 40-60. Это тяжело, но и это еще не все. Параллельно у них идет подготовка к ЕГЭ.

— Мы с вами говорили в прошлый раз об этом.

— Предположим, что в единый день голосования. Если кто забыл, он проходит в сентябре, когда дети идут в школу. Эти люди будут детей учить? Нельзя, конечно, этого делать больше никогда.

— Нельзя, наверное, делать еще и потому, что, как кто-то сказал, большинство голосов "За" было подано как раз в эти дни.

— Чистая правда. Я своими глазами и глазами моих наблюдателей видел подсчет на десятках участков. Там все бюллетени, которые копились все эти дни, упаковывали в специальные сейф-пакеты, потом вскрывали. Именно те бюллетени, которые от 1 июля, были не в сейф-пакетах, а в этих прозрачных ящиках, их отдельно высыпали. Мы, естественно, кое-где посчитали, как люди проголосовали до 1 июля на заводах, в школах, на пеньках. Как потом выяснилось, во дворах под песню "Ой, то не вечер". Я ролик выкладывал. Рано утром "Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось". Весь двор выскочил, тут их встретили с урнами и бюллетенями.

Как правило, из того, что я видел 1 июля, большинство было против. Не сильно, но заметно больше бюллетеней "Против". А вот с 25 по 30 июня, те, что были в сейф-пакетах, в основном, — "За". Как к этому относиться? Можно домысливать, что там происходило.

— Думаю, выводы в социальных сетях и т. д. люди делают совершенно разные. И мы видим в комментариях под нашими видео, что люди резко радикализируются друг против друга. Вот с этим что-то надо делать, потому что страна не должна радикализироваться. Люди не должны быть друг против друга. Нам нужно как-то научиться находить консенсус между собой, чтобы страна не раздербанилась.

— Я тоже выступал и говорил, что при любом раскладе этого несчастного голосования, не побоюсь этого ужасного слова, страна не рухнет. И все были бы "Против" — она бы не рухнула. И если бы почти все были "За", как сейчас выяснилось, то жизнь будет продолжаться. Мы и не такое видели. Слава богу, никаких потрясений, бунтов пока не видно.

Я пишу пост, что в Долгопрудном мы наблюдали десятки участков, и не видели никаких фальсификаций. Были какие-то нюансы, нарушения. И тут же мне — ты наймит Кремля! И между собой начинается движуха. А еще говорят: "Ты на двух стульях сидишь! Говоришь, что против Путина, а потом говоришь, что и фальсификаций не видишь". Я отвечаю, что вижу, то и говорю. В Долгопрудном я не видел. А рядом есть города — там видел. Читайте внимательно, что я пишу. Если я своими глазами что-то вижу, то пишу о том, что вижу. Другой вопрос, вам нравится то, что я пишу, или нет. Тут уж я, извините, на всех угодить не могу.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер