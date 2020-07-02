Поправки приняты: почему другого не следовало ожидать

Российский Центризбирком к утру 2 июля подсчитал все протоколы с данными о голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно этим данным, поправки поддержали 77,92 процента голосовавших, против высказались 21,27 процентов. Общая явка составила почти 68 процентов (67,97 - если точно).

Споры о поправках

В течение нескольких месяцев, предшествовавших голосованию по поправкам, шла довольно оживленная дискуссия о том, сколько людей придет на участки для голосования, насколько проводить голосование летом, сколько наших соотечественников проголосует "за", сколько "против" и так далее.

Конечно, это вполне нормальное явление, почему бы не подискутировать. Правда, результат голосования по итогам сильно разошелся с большинством прогнозов. Что, в общем, тоже обычное дело.

Например, не оправдалось мнение, будто голосование не стоит проводить летом. Как выяснилось, никакого особого влияния сей факт не имеет. Разумеется, сказалась и информационная кампания - но таковая всегда проводится в подобных случаях.

Интересно было бы, конечно, выяснить, как на процессе отразилась пандемия коронавируса, из-за которой голосование было перенесено с 22 апреля. Но судя по явке, не особо и отразилась.

И да, голосование началось еще с 25 июня и продолжалось до 1 июля. А в двух регионах - в Москве и Нижегородской области - проходило еще и электронное голосование. Насколько это сказалось на конечных результатах? Можно, конечно, расценивать это "нагон провластного электората", хотя эффективность подобного способа повышения явки представляется как минимум спорной.

Но можно говорить и о том, что это была попытка сделать голосование максимально удобным для избирателей. Почему бы и нет? Во всяком случае, особых нарушений зафиксировано не было.

Результаты голосования по поправкам в Конституцию можно сравнить с результатами президентских выборов в 2018 году. Тогда, напомним, на избирательные участки пришли 67,54 процента российских избирателей. А за Владимира Путина проголосовали 76,69 процентов.

Похожие результаты, не правда ли? Ну и очевидно, как наши соотечественники относятся к идее "обнуления" президентских сроков.

Самую большую сенсацию, пожалуй, "организовали" жители Ненецкого автономного округа, большинство которых проголосовали против поправок. К ним присоединились граждане России, которые голосовали в Австрии - они тоже в большинстве своем высказались против поправок. Всё, больше в этом плане сенсаций не было.

В Москве и Санкт-Петербурге большинство голосовали за поправки.

В Москве: за 65,29 процентов, против - 33,98 процентов; явка составила 55,93 процента.

В Санкт-Петербурге: за проголосовали 77,66 процентов; против - 21,63 процента; явка - 74,74 процента.

Других результатов можно было не ожидать?

Результаты голосования еще раз продемонстрировали привычную неспособность "оппозиции" выступить с общей согласованной тактикой, считают авторы телеграм-канала "Толкователь".

"Часть так называемых "лидеров оппозиции" призывала к бойкоту голосования, часть - к протестному голосованию, а многие метались из стороны в сторону. В итоге получили то, что получили - и явка достаточно убедительная, и процент "за" высокий, и обнаружить в "электронном голосовании" существенные недостатки не удалось, все прошло на уровне. Провал как следствие неспособности к грамотной коммуникации", - подчеркивают они.

Да, всё так - "Правда.Ру" ранее обращала внимание на метания оппозиционных партий и организаций. Которые даже по такому важнейшему вопросу не смогли выработать единой позиции. Хотя, опять-таки, ничего нового...

Что дальше? Дальше, в общем-то, остались формальности со вступлением поправок в силу. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, поправки к Конституции вступят в силу, после того как Центризбирком подведет официальные итоги голосования.

Для того чтобы поправки были включены в текст Основного закона, президент должен издать соответствующий указ. Ну а уже со следующей недели российский парламент начнет работу над законами для реализации поправок.