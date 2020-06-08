Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

"Яблоко" против — но оставляет России варианты

Политика

Партия "Яблоко" определилась в своем отношении к голосованию по поправкам в Конституцию. В партии призвали одновременно и к бойкоту, и к голосованию против. Хитроумно, хотя нет уверенности, что эффективно.

Федеральный политсовет уполномочен заявить

В понедельник на сайте партии было размещено заявление федерального политического комитета "Яблока" за подписью его председателя Григория Явлинского. Сторонников партии призывают не участвовать в общероссийском голосовании по проекту изменений в Основной закон страны.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что инициированное Владимиром Путиным внесение поправок в Конституцию 1993 года "сопровождается окончательной дискредитацией государственных институтов, сознательно вовлеченных в этот процесс: обеих палат парламента, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии".

"Всенародное голосование", назначенное на 1 июля, вовлекает в незаконное мероприятие всех граждан страны, весь российский народ и тем самым, переносит ответственность на граждан за эти незаконные действия. Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", — говорится в заявлении.

В заявлении упоминается о поправках, которые были разработаны "лучшими юристами-конституционалистами страны". Их, однако, во внимание не приняли. А стало быть, это еще один аргумент не участвовать в голосовании по поправкам.

Кроме того, сказано о "непредсказуемом развитии" пандемии коронавируса, на фоне которой голосование "является еще и крайне рискованным для здоровья граждан". Но, в общем, было бы странно, если б не была продемонстрирована забота о здоровье сограждан.

"Яблоко" не первое и не последнее

Можно было предполагать, что "Яблоко" в той или иной форме выступит против голосования по поправкам. Григорий Явлинский ранее подчеркивал, что "внесение правок в Основной закон Российской Федерации во всех своих составляющих является незаконным, неправовым и не соответствует действующей Конституции ни по содержанию, ни по форме".

Вопрос был в том, какой именно будет эта форма — бойкот или же призыв принять участие в голосовании, но высказаться против. В итоге в "Яблоке" призвали не участвовать в "фейковом голосовании". А уж каким образом, остается на усмотрение граждан России: "…мы уважаем все законные формы гражданского протеста против так называемых "поправок" и процедуры их протаскивания — например, голосования против или перечеркивания бюллетеней".

В общем, сама партия участвовать в голосовании не будет — по крайней мере, так решил федеральный политкомитет "Яблока". Но призывать к бойкоту там все же не стали. Многовариативность — это вообще для постановлений "Яблока" довольно характерно.

Напомним, на прошлой неделе против принятия поправок выступила и компартия. Коммунисты, правда, про бойкот не говорят, они призывают голосовать против.

Ну и еще одно напоминание — на выборах президента в 2018 году Григорий Явлинский получил менее 770 тысяч голосов, чуть более одного процента от числа тех, кто пришел на избирательные участки. Это к вопросу о том, какого эффекта можно ожидать от нынешнего воззвания федерального политсовета "Яблока".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы яблоко григорий явлинский поправки в конституцию
Новости Все >
Мишустин: Россия готова к постепенному открытию курортного сезона
Больше 134 тысяч москвичей будут голосовать в электронном формате
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
В Москве от коронавируса умер настоятель храма
Дед Мороз объявил о начале продаж туров на Новый год
Армен Джигарханян перенес инсульт. Его доставили в реанимацию
Первый канал не менял финальные титры фильма "Брат-2"
Мэр Хабаровска попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья
Онищенко рассказал об опасности частого применения антисептиков
Айза Анохина посоветовала: "Не рожайте детей от жадных мужчин!"
Последние материалы
Мишустин: Россия готова к постепенному открытию курортного сезона
Больше 134 тысяч москвичей будут голосовать в электронном формате
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
В Москве от коронавируса умер настоятель храма
Дед Мороз объявил о начале продаж туров на Новый год
Армен Джигарханян перенес инсульт. Его доставили в реанимацию
"Успешная школа" — миф, идеал, фан﻿тастика или реальность?
Первый канал не менял финальные титры фильма "Брат-2"
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
Мэр Хабаровска попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья
Популярное
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.

В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Постройневшую Гузееву назвали "старухой Изергиль"
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Россияне, которые поучаствуют в голосовании, поддержат поправки
В поисках "русских Илонов Масков"
"Вулканами Камчатки" будет заведовать экс-коллега Чубайса по "РОСНАНО"
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Домик у моря легче купить, чем содержать
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Китайская версия GPS почти завершена
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Экологи предложили монументальные формы протеста
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ