"Яблоко" против — но оставляет России варианты

Партия "Яблоко" определилась в своем отношении к голосованию по поправкам в Конституцию. В партии призвали одновременно и к бойкоту, и к голосованию против. Хитроумно, хотя нет уверенности, что эффективно.

Федеральный политсовет уполномочен заявить

В понедельник на сайте партии было размещено заявление федерального политического комитета "Яблока" за подписью его председателя Григория Явлинского. Сторонников партии призывают не участвовать в общероссийском голосовании по проекту изменений в Основной закон страны.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что инициированное Владимиром Путиным внесение поправок в Конституцию 1993 года "сопровождается окончательной дискредитацией государственных институтов, сознательно вовлеченных в этот процесс: обеих палат парламента, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии".

"Всенародное голосование", назначенное на 1 июля, вовлекает в незаконное мероприятие всех граждан страны, весь российский народ и тем самым, переносит ответственность на граждан за эти незаконные действия. Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", — говорится в заявлении.

В заявлении упоминается о поправках, которые были разработаны "лучшими юристами-конституционалистами страны". Их, однако, во внимание не приняли. А стало быть, это еще один аргумент не участвовать в голосовании по поправкам.

Кроме того, сказано о "непредсказуемом развитии" пандемии коронавируса, на фоне которой голосование "является еще и крайне рискованным для здоровья граждан". Но, в общем, было бы странно, если б не была продемонстрирована забота о здоровье сограждан.

"Яблоко" не первое и не последнее

Можно было предполагать, что "Яблоко" в той или иной форме выступит против голосования по поправкам. Григорий Явлинский ранее подчеркивал, что "внесение правок в Основной закон Российской Федерации во всех своих составляющих является незаконным, неправовым и не соответствует действующей Конституции ни по содержанию, ни по форме".

Вопрос был в том, какой именно будет эта форма — бойкот или же призыв принять участие в голосовании, но высказаться против. В итоге в "Яблоке" призвали не участвовать в "фейковом голосовании". А уж каким образом, остается на усмотрение граждан России: "…мы уважаем все законные формы гражданского протеста против так называемых "поправок" и процедуры их протаскивания — например, голосования против или перечеркивания бюллетеней".

В общем, сама партия участвовать в голосовании не будет — по крайней мере, так решил федеральный политкомитет "Яблока". Но призывать к бойкоту там все же не стали. Многовариативность — это вообще для постановлений "Яблока" довольно характерно.

Напомним, на прошлой неделе против принятия поправок выступила и компартия. Коммунисты, правда, про бойкот не говорят, они призывают голосовать против.

Ну и еще одно напоминание — на выборах президента в 2018 году Григорий Явлинский получил менее 770 тысяч голосов, чуть более одного процента от числа тех, кто пришел на избирательные участки. Это к вопросу о том, какого эффекта можно ожидать от нынешнего воззвания федерального политсовета "Яблока".