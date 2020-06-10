Как в самых интригующих выборах в России убавилось интриги

Иркутская область имела все шансы на то, чтобы выборы губернатора здесь были одними из самых интригующих. Однако 10 июня депутаты законодательного собрания Иркутской области внесли коррективы.

Левченко уходит, Левченко возвращается

Напомним, что 12 декабря прошлого года тогдашний губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко (на фото) ушел в отставку по собственному желанию. К нему было много претензий относительно того, как власти региона решают проблемы после наводнения, которое нанесло большой ущерб области в прошлом году.

Но претензии были со стороны Кремля и администрации президента. А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов и тогда о деятельности соратника по партии на посту главы региона отзывался тепло, и сейчас продолжает нахваливать Левченко. Если верить Геннадию Андреевичу, то лучшего кандидата на пост губернатора Иркутской области не найти. И это вовсе не тот случай, о котором говорится в пословице про одну и ту же воду, в которую нельзя войти дважды.

Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. Ну а Сергей Левченко в мае этого года сообщил, что намерен вновь принять участие в выборах.

Не все коммунисты в Иркутской области с пониманием отнеслись к желанию Левченко еще раз попытать счастья в борьбе за губернаторский пост. Но это была не главная его проблема, коль скоро Г. А.Зюганов неизменно подчеркивал успехи соратника во главе Иркутской области.

Вопрос был в том, какие выборы будут назначены — досрочные или очередные. В случае досрочных выборов Сергей Левченко не может принять в них участия, коль скоро он досрочно сложил с себя полномочия. В случае очередных препятствий бы не было.

Досрочные или очередные выборы

По словам председателя избиркома Иркутской области Ильи Дмитриева, его ведомство обратилось за разъяснениями в Центризбирком РФ.

"В ответе ЦИКа сказано, что совпадение дат очередного и досрочного голосования не влияет на правовую основу назначения выборов, соответственно, выборы губернатора должны быть досрочными", — сказал сегодня Дмитриев на сессии заксобрания.

В результате из 43-х присутствовавших на заседании депутатов 32 проголосовали за проект постановления о досрочных выборах. Шесть человек воздержались, один не голосовал. Четверо были против, все представители фракции КПРФ.

Таким образом, Сергей Левченко не сможет принять участие в выборах. Точнее сказать, есть еще один вариант — но для этого необходимо личное разрешение президента России, такая возможность в законодательстве предусмотрена. Но насколько велик этот шанс, если Левченко уверяет, что его сняли в результате "давления Кремля"?

"Хочу сказать, что борьба не закончена, мы будем добиваться моего участия в предстоящих выборах. К сожалению, подкупы и запугивание стали основой нашей политической системы, что мы и увидели", — заявил сам Сергей Левченко.

Есть, правда, один нюанс — во фракции КПРФ 17 депутатов, присутствовали на заседании 15. А против проекта постановления проголосовали только четверо. Это свидетельствует о том, что среди иркутских коммунистов идея еще раз выдвинуть Левченко особой поддержкой не пользуется.