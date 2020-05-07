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Автор Антон Куликов

Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране

Политика

Одной из главных новостей 7 мая стала информация о задержании красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. Как так получилось, что о задержании бизнесмена из региона сообщают все без исключения федеральные СМИ?

Бизнесмен из Красноярска

Когда говорят о Быкове-предпринимателе, часто добавляют "авторитетный". Собственно, задержали его по подозрению в причастности к организации убийства еще двух бизнесменов — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Произошло это почти 26 лет назад, в июле 1994 года. И обоих бизнесменов сейчас называют участниками преступных группировок.

Позже в смерти Войтенко и Наумова обвинили главаря саяногорской ОПГ Владимира Татаренкова по прозвищу Татарин. По данным издания "Тайга.инфо", он и мог дать показания на Анатолия Быкова.

В 1990-е годы Анатолий Быков был одним из совладельцев Красноярского алюминиевого завода. А в 1997 году он стал депутатом Красноярского законодательного собрания. В следующем году на выборах губернатора края Быков поддержал Александра Лебедя, однако впоследствии между ними начался конфликт, который продолжался следующие несколько лет.

В конце 1990-х годов у Быкова были постоянные проблемы с правоохранительными органами. Касались они как его предпринимательской деятельности, так и обвинений в организации покушений на других "авторитетных предпринимателей".

Например, в 2000 году на всю страну прогремелело дело о попытке убийства Вилора Струганова по кличке "Паша-Цветомузыка". Киллер сообщил о заказе правоохранительным органам, и убийство Струганова было инсценировано. Быкова в 2000 году арестовали, а 2002 году Мещанский межмуниципальный суд Москвы приговорил его к 6,5 годам заключения за организацию убийства Струганова. Правда, срок был условный с испытательным в пять лет.

Быков-политик

А уже в 2003 году Быков попытался баллотироваться в депутаты Государственной думы. Это была не первая попытка, но последняя (по крайней мере, на данный момент). Участие в избирательной кампании предприниматель принять не смог из-за ошибок в документах.

В начале 2000-х Анатолий Быкова утратил контроль над Красноярским алюминиевым заводом, управление которым перехватила компания "Русал". Закончилось все мировым соглашением, по которому предприниматель получил 107 миллионов долларов. Но от идеи вернуть контроль над заводом Быкову пришлось отказаться.

Однако предприниматель по-прежнему принимал активное участие в политической жизни Красноярского края. И не только — в начале 2010-х Быков писал письма Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, излагая свое видение перспектив развития края и страны в целом, а также роли и места в этих процессах "Единой России". Послания, впрочем, остались без ответа.

С 2013 года Быков активно поддерживает партию "Патриоты России". На досрочных выборах губернатора Красноярского края в 2014 году поддержал кандидата от этой партии Ивана Серебрякова, который в итоге занял третье место.

Сам же предприниматель закончил свою депутатскую деятельность в 2016 году. Его участию в выборах мешал "криминальный фильтр". В феврале 2015 года было введено ограничение на участие в выборах лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям.

Согласно закону, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений лишаются права баллотироваться в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости, а совершившие особо тяжкие преступления — в течение 15 лет. Соответствующий срок у Быкова истек в апреле нынешнего года. Но в связи с сегодняшними событиями неизвестно, будет ли у него возможность баллотироваться куда-либо.

При этом Быков остается достаточно популярным. В конце декабря 2018 года он весьма убедительно победил в интернет-голосовании о доверии к политикам края. Данные эти, конечно, следует оценивать осторожно, принимая в расчет возможность манипуляций. Но все-таки отрицать влияние Быкова на политические процессы в Красноярском крае было бы неразумно.

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Темы красноярск заксобрание анатолий быков
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