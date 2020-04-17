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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку

Политика

Ассоциация независимых депутатов — есть в России и такая — выступила с обращением к российским властям. Причем сразу к президенту и председателю правительства.

Чего хотят депутаты

Нужный настрой авторы обращения задают сразу: "Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии".

По их мнению, объявив о "самоизоляции", федеральный центр переложил всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а также на губернаторов, которые не обладают достаточными полномочиями и не располагают доступом к средствам Фонда национального благосостояния.

Насчет доступности ФНБ для губернаторов претензия довольно странная, очень трудно себе представить, как это вообще могло бы выглядеть на практике.

По мнению авторов обращения, до сих пор нет развернутого антикризисного плана, не начат пересмотр федерального и региональных бюджетов, а также не названны ответственные за "оптимизацию" системы здравоохранения.

Что же предлагается?

С критикой все понятно. А что предлагается? А предлагается следующее (перечень не очень обширный):

  • пособия по 25 тысяч рублей каждому взрослому гражданину РФ и по 15 тысяч каждому ребенку за счет федерального бюджета;
  • реализация антикризисных предложений, выдвинутых Ассоциацией независимых депутатов, депутатами Мосгордумы и других региональных парламентов.

Из обращения не очень понятно, идет ли речь об одноразовой выплате, либо же платежи должны быть на весь период чрезвычайной ситуации.

Завершается же оно тем, что если президент и правительство не введут режим ЧС и не начнут выплаты, то они должны уйти в отставку.

Обращение подписали ряд депутатов Мосгордумы от КПРФ и "Яблока", муниципальные депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга, несколько депутатов заксобраний Карелии, Псковской области и Санкт-Петербурга (тоже в основном от "Яблока"). Всего порядка 80 человек.

В идее выдать пособия всем российским гражданам, конечно, ничего необычного нет. За основу взяты аналогичные действия властей ряда государств, тех же США и Японии. И надо полагать, в Ассоциации независимых депутатов провели соответствующие расчеты, коль скоро предложены именно такие суммы.

Непонятно другое, зачем в общем-то нормальные инициативы сопровождать требованиями отставки президента и правительства, если они не реализуют идеи муниципальных депутатов.

  • Во-первых, обращение подписано далеко не большинством мундепов и депутатов региональных парламентов.
  • Во-вторых, кто и что будет с ними обсуждать, если как таковое обсуждение и не предполагается? А все требования изложены едва ли не в ультимативной форме.

Порой все же кажется, что вроде бы и идеи здравые высказываются, но сопровождаются они при этом такими условиями, что весь позитив затмевается. Явно не та форма, которая способствует диалогу.

Темы кпрф яблоко коронавирус муниципальные депутаты
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