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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Китай, Россия и США нашли "нулевых пациентов"

Политика

Вопрос о том, кто заразил мир COVID-19 интересует всех. В России "нулевого пациента" быстро нашли - это турист. В США же заявили, что вирус — искусственный и сделан он в Ухане.

О том, кто являлся носителем опасного вируса, рассказал президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру".

По словам Чучалина, нулевым пациентом стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана. Диагноз был установлен в Коммунарке, куда пациент попал со всеми угрожающими симптомами.

Чучалин вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко поставили Субботину диагноз коронавирус 27 февраля. В итоге пациент выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой. Лечить пришлось всех — отец находился на искусственной вентиляции легких, у матери болезнь протекала легче.

А вот по данным Fox News, первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Китая, где и появилась инфекция. Отмечается, что вирус был не "биологическим оружием", а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами.

Таким образом, первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а "нулевой пациент" затем распространил на других людей, находившихся в Ухане.

Госсекретарь Майк Помпео прокомментировал эту информацию так: "Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов".

Американский президент Дональд Трамп не стал излагать свои соображения по этому поводу, сославшись на неуместность и несвоевременность этой темы.

Многие западные издания, эксперты и аналитики сходятся во мнении, что Китай совершил "самую дорогую операцию по скрытию улик в истории" и сделал все, чтобы правда не вышла наружу. К примеру, является якобы уже установленным фактом, что на рынке морепродуктов в Ухане никогда не продавались летучие мыши. Так Китай пытался отвести подозрения от лаборатории, где, скорее всего, произошла банальная утечка материала.

Также про это писали и в британской газете Daily Mail. По их данным, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного.

В свою очередь, Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории. И до сих пор эта версия ничем не подкреплена.

Напомним, ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американской разведке было известно о распространяющейся в Китае инфекции с конца ноября 2019 года. У спецслужбы были данные о том, что ирус представляет угрозу для жизни людей. Разведка неоднократно докладывала об этом лицам, принимающим решения, а в январе сведения попали в отчет для президента США Дональда Трампа.

Выяснено и то, как вирус распространился в Москве. По данным китайского агентства GlobalTimes, "Хао Цзюнь, исследователь из администрации Хэйлунцзяна, официально заявил, что согласно их эпидемиологическому расследованию, большинство из 366 импортированных случаев из Суйфэньхэ были инфицированы на рынке Люблино и на "Садоводе" в Москве, где работали пациенты.

"А дальше их разнесли и развезли по Москве вездесущие мигранты — курьеры, таксисты продавцы и просто закупавшаяся там бедная часть жителей столицы",- пишут эксперты.

По математическим прогнозам, Россия может выйти на пик заболеваемости коронавирусом только через полтора-два месяца, то есть в июне, заявила профессор кафедры дифференциальных уравнений и теории управления Самарского университета Елена Щепакина. Она является автором модели распространения вирусных заболеваний, и считает, что динамика России пока не сулит ничего хорошего. На сегодняшний день до пика страна еще не добралась.

Со своей стороны, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев также считает, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад только к июню, когда привезут последних россиян из-за границы. Плюс должно помочь летнее солнце.

Многие боятся, что власти затянут карантин, чтобы отложить пик заболеваемости. По словам колумниста Григория Ревзина, «можно пересидеть дома и не заболеть, но пока больше половины человечества не переболеет и не выработает иммунитета, контактировать ни с кем не следует. А это вопрос нескольких лет [...] Через некоторое время, оценив чудовищные потери от карантинных мер, правительства обнаружат, что пик больше растягивать не надо».

Причины беспокоиться у россиян точно есть, отметил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.  По его словам, многие ожидали, что неделя самоизоляции решит все проблемы, но она уже «превратилась в пять недель, и не факт, что на этом все закончится. Второй фактор связан с экономикой. Люди не уверены будет ли у них работа, когда они выйдут с карантина».

Темы covid-19 ухань рынки эпидемия карантин нулевой пациент биологическое оружие
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