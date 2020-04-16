Танками по эпидемии: возможные даты проведения Парада Победы

Власти России озвучат решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. По данным российских СМИ, официальное объявление о переносе ожидается на этой неделе

Как ранее писала Pravda.ru, о переносе даты и решении Кремля не проводить парад Победы 9 мая сообщили три источника, близких к администрации президента. Эту идею подтвердили и в министерстве обороны России.

На какую дату чиновники собираются переносить это без преувеличения важнейшее для страны мероприятие, пока неизвестно. Конкретную дату, скорее всего, назовет российский президент Владимир Путин, в момент официального объявления об этом.

Напомним, что ранее три организации, объединяющие ветеранов войны,обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая - видимо, это обращение и станет формальным поводом для того, чтобы "Путин согласился с ветеранами и перенес парад".

Подпись под обращением поставили президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

Шаманов прямо заявил, что обращение к президенту «с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве" было подготовлено "из-за ситуации с коронавирусом". Решение же о том, на какую дату будет назначено проведение парада, «будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки.

По словам депутата, как вариант можно рассмотреть 24 июня - в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади, или 3 сентября, день окончания Второй мировой войны.

Со своей стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства обязательно рассмотрит обращение. Эксперты пока затрудняются ответить, будет ли объявлено о переносе парада на конкретную дату или же, как было в случае с голосованием по поправкам в Конституцию, новой даты названо не будет.

В своею очередь, в Минобороны подчеркнули, что точной даты проведения парада пока нет. То же самое сказал еще один источник, близкий к Кремлю, по словам которого назначить новую дату сложно, поскольку пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Таким образом, власти «тихо надеются, что парад удастся провести в июне». Другими вариантами даты назывались проведение парада 9 мая без зрителей ("ревущие коробки на пустых улицах") и перенос его на начало сентября (годовщину окончания Второй мировой войны) или начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

При этом в Кремле подчеркивали, что участие ветеранов в публичном мероприятии при тако обстановке и рисках заражения нецелесообразно. Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от участия в массовых мероприятиях 9 мая.

В телеграм-канале Постправда писали, что 24 июня как дата проведения парада представляется вполне обоснованным решением.

«В нынешней эпидемиологической обстановке такое решение понятно, кроме того 24 июня - это еще и историческая преемственность которую важно сохранить в 75-тую годовщину (парад 1945 года был 24 июня) и конечно перенос акции «Бессмертный полк» на 24 июня тоже будет не лишен смысла, если в первом ряду будут предки тех кто принимал участие в том параде (это я сейчас телевизионщикам подсказываю)", - пишет автора канала.

Напомним, что 11 апреля Дмитрий Песков заверил россиян, что парад обязательно состоится. Таким образом, парад состоится в любом случае - или 9 мая, или немногим позже. Но то, что мероприятия не будут отменены - это точно.

Решений о переносе Парада Победы в Москве не принималось, приглашения лидерам других государств уже разосланы, их никто не отзывал. Об этом также сообщили журналистам в Кремле.

В свою очередь, в ходе интернет-опроса россиян выяснилось: