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Автор Александр Шторм

Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса

Политика

Россия готовится к парадам в честь 75-летия Великой Победы, не планируя ничего отменять или переносить из-за коронавируса.

Самый главный парад — московский — пройдет 9 мая на Красной площади столицы. Глава государства Владимир Путин не сказал в обращении 2 апреля об изменениях в этих мероприятиях. Он заявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Понятно, что планы масштабной подготовки к 9 мая не снимают с повестки дня.

На сегодняшний день основная боевая техника и вооружения, в том числе подвижные грунтовые ракетные комплексы РВСН "Ярс" и танки Т-34 (30 единиц) уже сосредоточены в подмосковном Алабине. Также основные парадные расчеты ежедневно занимаются там строевой подготовкой.

Что касается гостей столицы, то уже подтвердил свой приезд белорусский президент Александр Лукашенко. О планах побывать на торжествах в Москве заявили руководители и других зарубежных стран, в том числе ожидается делегация из США. С учетом того, что проведение военного парада в Москве согласуется на дипломатическом уровне, очевидно, что отмена торжеств пока не рассматривается.

Минск одновременно готовится к проведению военного парада 9 мая. Парад запланирован вечером, когда Александр Лукашенко вернется из Москвы… Ожидается, что в составе пешей колонны минского парада пройдут 22 батальонных расчета: 20 белорусских и по одному — от России и Китая. Россию представят бронетранспортерами БТР-82А и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", а также авиагруппой из восьми боевых самолетов.

Все стороны усиленно готовятся к мероприятию и подтверждают готовность военнослужащих российских и белорусских парадных расчетов к выполнению поставленных задач.

Тем не менее, стороны приняли "беспрецедентные меры профилактики" в связи с эпидемической ситуацией: у каждого участника парада три раза в день измеряют температуру.

Но все прекрасно понимают, что ситуация с распространением COVID-19 может измениться в худшую сторону в любой момент Количество зараженных новым коронавирусом в стране растет, растет и смертность от этого заболевания. Нельзя исключать корректировку планов, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "проведение мероприятия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации".

На данный момент существуют два сценария корректировки мероприятия.

Первый будет связан с переносом парада на осень.

Тогда его посвятят (либо-либо):

  • окончанию Второй мировой войны (2 сентября 1945 года)
  • параду, который состоялся на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда фашистские захватчики вплотную подошли к Москве.

Еще один вариант Парада Победы 9 мая 2020 года -это его проведение без зрителей. Это будет возможно в случае, если все участники окажутся здоровы, но если принять во внимание опыт армий США, Ирана, Италии и других стран, то случаи заражения коронавирусом военнослужащих исключать нельзя.

Стоит добавить, что военные медики сейчас задействованы в проведении противоэпидемических и карантинных мероприятий в ряде регионов России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае. Известно о готовности военно-транспортной авиации Военно-космических сил решать задачи в интересах борьбы с COVID-19 и оказания международной помощи.

Также была отправлена гуманитарная помощь в Италию, США и Китай. Как минимум за последнее время российские "Русланы" и тяжелые транспортные Ил-76 совершили не менее шести рейсов в Шанхай с грузами медикаментов и средств первой помощи в борьбе с коронавирусом".

Как пишет автор телеграм-канала Темник, "9 мая — привычная дата со знакомой всем смысловой наполненностью. Проведение парада в этот день на фоне бушующего коронавируса может стать духоподъёмным актом, демонстрацией силы государства, готовности противостоять угрозам". Так что никаких точных выводов по этим вопросам сделать пока невозможно.

"День Победы, как в песне Лещенко, опять от нас далёк, как в костре потухшем таял уголёк. По сообщениям источников РБК, в зависимости от ситуации рассматриваются варианты переноса Парада или на 3 сентября, в связи с чем Дума оперативно принимает закон о новой памятной дате — Дне окончания Второй Мировой войны, или на 7 ноября, чтобы провести историческую аналогию с парадом 1941 года. При этом, например, даты Дня России 12 июня и парада Победы 24 июня 1945 г. во внимание не принимаются. Такие многомесячные отсрочки главного мероприятия года могут быть связаны с прогнозами как эпидемиологической обстановки, так и социально- экономической, когда в условиях осенних невзгод и возможного народного уныния понадобится символ надежды и преодоления", — отметили в телеграм-канале Мастер пера.

"Все идет по плану… Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", — опроверг все слухи официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Темы 9 мая эпидемия парад 9 мая коронавирус парад победы
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