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Автор Антон Куликов

Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ

Политика » Власть

Почти 110 тысяч человек подписались под обращением в Совет Европы относительно срочной проверки поправок к Конституции РФ и того, как они принимаются. Оценку должна дать Венецианская комиссия. Но никакого эффекта не будет. И вот почему.

"Правда.Ру" ранее рассказывала об обращении "профессиональных юристов, журналистов и писателей" относительно недопустимости изменения Конституции. Медийный эффект это событие имело. Но не более того.

О чем просят Европу

Нынешнее обращение также инициировано правозащитниками, юристами и оппозиционерами. В общем, тоже профессионалы своего дела. Только эта петиция размещена на сайте Change.org. И на момент подготовки статьи свои подписи под ней поставили почти 110 тысяч человек. 

"Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов. Но самое главное - они включают в себя обнуление срока президентских полномочий действующего главы государства, позволяя ему вновь избираться на два 6-летних срока после более чем 20-летнего пребывания у власти. Этим попирается фундаментальный принцип демократического государства - сменяемость власти", - говорится, в частности, в петиции.

Издание "Ведомости" цитирует "эксперта по конституционному праву" Станислава Станских (на Change.org он значится как автор петиции), по словам которого решения Венецианской комиссии хоть и носят рекомендательный характер, но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием.

Почему подобные обращения не имеют особого значения

Хорошо, Венецианская комиссия такое заключение выносит, нарушения задокументированы. Далее что? Обращение в Европейский суд по правам человека? Или в какие-то другие структуры? И каким образом это поможет? Даже без учета того, что одна из поправок в Конституцию предусматривает приоритет российского Основного закона над международным правом.

Конечно, можно попробовать организовать международную кампанию по непризнанию российской Конституции. Хотя это будет большая глупость, поскольку какое отношение она имеет к жизни граждан других государств. Но да чего в жизни не бывает...

И еще отметим один момент. Уже неоднократно говорилось о том, что петиции на Change.org могут произвести впечатление на прессу и блогеров. Ну вот как сейчас, в случае с поправками в Конституцию России. 

Но она не обязывает реагировать официальные структуры. В лучшем случае, принять к сведению. Так что есть большие сомнения, что в Совете Европы ее возьмут за основу для каких-то последующих действий. И максимум, чего можно ожидать - это какого-нибудь заявления, никого ни к чему не обязывающего.

Темы петиция совет европы поправки в конституцию
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