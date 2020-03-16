Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?

Российская интеллигенция стала что-то подозревать. Несколько сотен человек, именующие себя "профессиональными юристами, учеными, журналистами и писателями" квалифицировали происходящее в России как антиконституционный переворот. И предрекли новую трагедию национального раздора.

Профессионалы бьют в набат

Открывается список претензий ожидаемо с поправки, касающейся "обнуления" президентских сроков. Хотя только ей, конечно, только этим дело не ограничивается. Кроме того, в обращении констатируется, что сами поправки приняты "с грубым с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры".

В результате чего, подчеркивают подписавшие обращение, вступление поправок в силу они вынуждены "квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот" .

"Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора", — говорится в обращении, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Почему именно сейчас?

Возникает вопрос, почему обращение опубликовано только сейчас, хотя поправки обсуждают уже не один месяц. Судя по всему, стимулом забить тревогу стала поправка об "обнулении" президентских сроков.

Ну и еще потому, что Конституционный суд начал рассматривать их на соответствие Основному закону. Хотя адресовано обращение не судьям, а гражданам России.

Есть, правда, большие сомнения, что граждане России обратят внимание на тревогу "профессиональных юристов, ученых, журналистов и писателей". Очевидно, что одним обращением на сайте одной из московских радиостанций повлиять на ситуацию невозможно.

Авторы телеграм-канала "Мастер пера" считают обращение одним из свидетельств того, что "элиты пришли в себя и пошли в контратаку на измененную президентом в последний момент модель "перезагрузки", которая поправкой Терешковой выстраивает обновляемую Конституцию под бесконечность правления первого лица".

"Несогласные с конституционным разворотом президента влиятельные элитные группы разворачивают широкий фронт противодействия голосованию, используя как технологии, так и обстоятельства, связанные с коронавирусом", — отмечают в "Мастере пера".

Что говорят подписавшие обращение

А вот как драматург Александр Гельман объяснил тот факт, что он подписал обращение: "Я прочитал недавно в интернете, что опросы показали — где-то 35% граждан не собираются голосовать за Путина, если он опять выдвинет свою кандидатуру в президенты. Это серьезный процент. И можно надеяться, что такое обращение ученых, писателей увеличит этот процент".

"Это (поправки — прим.) нарушение Конституции. Вообще такое самовластие, когда президент сам заявляет, что он хочет руководить страной… После того, как эти годы, которые он руководил, привели к плачевным результатам. Поэтому само собой, я хотел бы, чтобы был другой человек", — сказал Гельман "Правде.Ру".

Писатель Алла Гербер объяснила решение подписать обращение так:

"Обнулили многое уже давно, к сожалению: обнулили и Думу, обнулили и многие законы, которые, увы, не работают. Совет по правам человека постепенно обнулили. И Общественную палату — я дважды там была, я была в двух ее составах — сейчас тоже обнулили. Что-то происходит невероятное. Я люблю свою страну. Не эту страну, а свою страну. Мне больно, что со мной, с моим достоинством так обращаются, совершенно непонятно почему идет какая-то игра: то одно, то другое, то "я никогда" говорит президент, то "пожалуйста, раз народ хочет", мнение народа выразила Терешкова", — сказала она "Правде.Ру".

"Мы же прекрасно понимаем, как это все будет сделано. Да, народ это все поддержит. Безусловно. К сожалению. Прекрасный народ. Я очень много езжу, много разговариваю с разными людьми. Я же не агитирую, ни к чему не призываю, я размышляю, я нахожу единомышленников, нахожу людей, которые со мной спорят. Это прекрасно. Но тут вся ситуация какая-то навязанная. Все всё поддерживают, ничего никто не понимает, что это такое, куда, как, почему", — отметила Алла Гербер.

Адвокат Вера Гончарова заявила, что поддерживает обращение:

"Как юрист, как человек, имеющий юридическое образование я поддерживаю те мысли и положения, которые изложены в письме с точки зрения права, уважения к праву и действующей Конституции. Поэтому в данной ситуации не могла не подписать его".

"Это обращение выразило нашу позицию. Прислушаются к нему или не прислушаются, это уже не в нашей компетенции, не в нашей власти. Мы сделали то, что считали необходимым", — сказала она "Правде.Ру".

Все подписавшие обращение заявляют о том, что так или иначе недовольны поправками в Конституцию. Но дальше подписания обращения дело вряд ли пойдет.

И едва ли его можно считать одним из свидетельств того, что "элиты перешли в контратаку". Потому что совсем не очевидно, что это обращение хоть на что-то повлияет.