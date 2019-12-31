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Автор Олег Артюков

"Я сделал все что мог": 20 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку

Политика » Власть

В полдень 31 декабря 1999 года на телеэкранах вдруг возник президент Борис Ельцин. Для новогоднего обращения было рановато. Но Борис Николаевич выступил по другому поводу.

Конечно, обращение президента шло не в прямом эфире, оно было записано утром в тот же день. Но вот его содержание, без сомнения, было неожиданным.

Позволим себе обратить внимание на то, о чем сообщала "Правда.Ру" в те дни - подборка в конце этого текста

Конечно, много было рассуждений на тему, что неплохо было бы Ельцину уйти. Но о том, что президент все же принял такое решение (как он сам позднее вспоминал), поначалу знали только председатель правительства Владимир Путин, глава администрации Александр Волошин и его предшественник на этой должности Валентин Юмашев. "Поначалу" — это за пару-тройку дней до того, как Ельцин записал обращение, в котором сообщил о своей отставке.

В обращении не было слов "я устал", хотя позднее Ельцину их приписали. Он вообще подчеркивал, что уходит не по состоянию здоровья. Хотя было видно, что проблем у президента хватает. Первые минуты дикция Бориса Николаевича практически ничем не отличалась от таковой Леонида Ильича. Неудивительно в общем, что затем появилось про "я устал"…

Чего в обращении было много, так это просьб о прощении: "За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем".

Вообще говоря, Борису Ельцину на посту президента оставалось не так уж и много: в июне 2000 года должны были пройти выборы президента России. Но, собственно, он и сам объяснил, почему сделал такой выбор: "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми".

То есть определенный символизм присутствовал, Ельцин в самом начале сказал о приближении "магической даты". Хотя формально "новое тысячелетие" началось 1 января 2001 года, а не 1 января 2000-го. Ну да кто тогда стал бы обращать на это внимание.

Уровень доверия первому президенту России в тот момент составлял пять процентов. Это по данным фонда "Общественное мнение". 85 процентов жителей России заявляли, что не доверяют Борису Ельцину. И это еще ничего: в начале декабря того же года о доверии главе государства говорили всего три процента участников опроса. То есть по сути речь шла об уровне статистической погрешности.

Президент был непопулярен, мягко говоря. И Ельцина пытались отправить в отставку — в Госдуме в 1999 года инициировали процедуру импичмента. Но воспринималась она скорее как политическая игра. Едва ли кто верил, что депутаты смогут отправить президента в отставку. Они и не отправили.

Но разумеется, решение об отставке не было спонтанным. К такой мысли Бориса Николаевича подталкивало и ближайшее окружение. Вроде и на посту президента-то ему оставалось не более полугода. Но кто мог прогнозировать, что за эти полгода произойдет

Стоит, наверное, отдать должное Борису Николаевичу. Шаг все же был действительно неординарный. И дело не только традициях российской политики. Вообще мало для какого государства обычным является добровольный уход с поста главы государства.

Стоило ли ему сделать это раньше? Рассуждать на эту тему занятие бессмысленное — сделано было так, как сделано. Несомненно только, что 31 декабря 1999 года начался новый этап в истории России, без Бориса Ельцина во главе государства.

А вот что сообщала "Правда.Ру" в те дни:

Наш комментарий. ЕЛЬЦИН УШЕЛ. Власть остается той же...

"ВРАГИ И ДРУЗЬЯ - ВСЕ УДИВЛЕНЫ ПОСТУПКОМ РУССКОГО ПРЕЗИДЕНТА", - пишет голландский Телеграаф

«МАСТЕР НЕОЖИДАННОСТЕЙ ДАЕТ ДОРОГУ СВОЕМУ ИЗБРАННИКУ"- пишет из Москвы своим читателям корреспондент Айриш Таймс Шеймус Мартин

А ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ КОГО-НИБУДЬ МНЕНИЕ МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА О БОРИСЕ НИКОЛАЕВИЧЕ?

НАИНА ЕЛЬЦИНА БЫЛА ПРОТИВ ОТСТАВКИ МУЖА

УХОД ЕЛЬЦИНА ДЛЯ БИЗНЕСА - ПРАЗДНИК

«БОРИС ЕЛЬЦИН ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СВЯТЫМ», - сообщают из Иерусалима

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