Как изменить Россию при неработающих микрофонах

10 августа на проспекте Сахарова в российской столице состоялся согласованный митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы под названием "Вернем себе право на выборы".

Этому событию предшествовали две незаконные акции, которые прошли 27 июля и 3 августа.

Напомним, на предыдущих протестах в Москве задержали рекордное количество человек, были провокации в отношении сотрудников полиции. И, как следствие, большой общественный резонанс.

Практически все лидеры оппозиции находятся под арестом за призывы и организацию незаконных массовых акций, поэтому уже третье мероприятие подряд не могли присутствовать среди митингующих. Однако на этот митинг сочувствующие принесли с собой картонные фигуры оппозиционеров в полный рост. Видимо, чтобы сторонники кандидатов не чувствовали себя в очередной раз брошенными.

На организацию митинга через соцсети было собрано около 900 тысяч рублей. Один из незарегистрированных кандидатов, Елена Русакова, еще в четверг жаловалась, что на рекламу денег не осталось.

И все же информационная кампания в интернете была достаточно широкомасштабной — разрешенную акцию на проспекте Сахарова ожидало большое количество людей. Во всяком случае, заявлен митинг был на 100 тысяч человек.

Накануне жителям Москвы стали приходить странные смс с призывами объединяться в группы для протеста, а также с рекомендациями приобрести телефон с "левой" сим-картой и темную одежду, которая сможет закрыть лицо. Кто занимался рассылкой — неизвестно, но и власть, и оппозиция заявили, что это явные провокации.

Ведущим митинга выступил журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Со сцены он подсказывал присутствующим, какие слова надо выкрикивать. Таким образом, лозунг "Допускай" превратился в "Отпускай!".

К началу мероприятия — 14.00 — на проспект Сахарова стянулось около 7 тысяч человек. Такие данные приводит "Белый счетчик". Любовь Соболь — самую активную из незарегистрированных кандидатов — задержали еще до начала акции. Прямую трансляцию своего задержания Соболь вела в "Твиттере".

Первым на сцену вышел незарегистрированный кандидат из команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Сразу же начались проблемы с микрофоном. Из обрывков фраз было слышно: "Меня не свинтили в спецприемник, как остальных. Друзья мне говорят — наверное потому, что я никому не нужен. Один за всех и все за одного!"Толпа скандировала услышанные со сцены фразы.

Изначально было заявлено, что на митинге выступят рэпер Face, группы IC3PEAK и "Кровосток". Многие молодые люди пришли специально послушать своих любимых исполнителей. Также акцию поддержали рэпер Oxxxymiron, блогеры Дудь, Джарахов и Поперечный, журналист Леонид Парфенов. Отметим, что благодаря обращениям в соцсети Юрия Дудя и Oxxxymiron, молодежь, скорее всего и узнала о митинге.

Леонид Парфенов заявил со сцены, что "ОМОН — главный хипстер Москвы, который ведет себя как хочет".

Затем он выразил солидарность с русскими рэперами, которым отменяют концерты и зачитал со сцены несколько измененный припев песни "Юморист" рэпера Face: "Gold on my wrist, я журналист…".

Валерия, жена Дмитрия Гудкова, арестованного на 30 суток, сказала, что "Дима всё делает правильно", а затем обратилась "к людям в шлемах и бронежилетах": "Мы вам не враги".

Однако необходимо сказать, что согласованная акция на Сахарова понравилась не всем участникам. Например, Юрий Дудь, придя на проспект и увидев происходящее, раскритиковал организацию митинга.

"Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают", — приводит слова Дудя его коллега с телеканала "Матч-ТВ" Александр Лютиков в Facebook.

Пробыв на Сахарова всего 20 минут, спортивные журналисты поехали на более увлекательное зрелище — фестиваль "Панки в городе".

Практически все выступающие на акции "Вернем себе право на выборы" сформировали такие тезисы: "Мы здесь власть!", "Отпускай!", "Мы правы!", "Собянина в отставку!", "Мы хотим жить по закону и добьемся этого!", "Перемен!".

Надо отметить, что блогеры и стендаперы выступали намного ярче, чем политики.

А кумира российских школьников рэпера Face и вовсе встретили громче всех. Такое впечатление, что большинство пришедших посетили мероприятие именно из-за его выступления. Артист сказал в начале своего сета: "Я не оратор и мне особо нечего сказать, поэтому я просто спою свои песни".

После Face на сцену вышла группа IC3PEAK, которые так же, как популярный рэпер заявили, что вместо речей всё скажут их песни. Между тем, в прямом эфире телеканала "Дождь" появился бывший заключенный, который пришел на митинг. Он сообщил, что отсидел 9 лет, видел много беспредела и "вообще за любой кипиш".

В других городах страны: Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Владивостоке также проводились одиночные и массовые пикеты в поддержку московской акции. Как оказалось, больше всего беспорядков было в Петербурге. На несогласованной акции у Гостиного двора, по информации "ОВД-Инфо", задержали около 80 человек.

В Москве, во время согласованной акции был задержан Борис Золотаревский — глава штаба Ивана Жданова. Он призывал со сцены устроить прогулку и несанкционированное шествие после окончания мероприятия в сторону администрации президента.

Митинг-концерт закончился выступлением группы "Кровосток", после чего большая часть людей отправилась по домам. Некоторые участники акции решили обратиться не только к правоохранителям и направили свою энергию на журналистов. Толпа окружила корреспондента "России-1", который освещал акцию, и стала скандировать "Позор!".

К концу митинга организация "Белый счетчик" заявила о 49,9 тысячах человек, которые собрались на проспекте Сахарова. Это самая многочисленная за последнее время акция протеста. Однако до заявленных ста тысяч, конечно, далеко.

Отметим, что согласованная акция прошла максимально спокойно, без провокаций и открытой агрессии со стороны митингующих. Общее впечатление немного испортила только дымовая шашка, которую кто-то из толпы бросил в мусорный бак.

После мероприятия, к администрации президента, вняв призыву Золотаревского, направилась часть митингующих. Сотрудники полиции и Росгвардии выставили оцепления в районе станции метро "Китай-город".

Кроме того, правоохранители взяли в кольцо пространство вокруг памятника Героям Плевны, куда пытались прорваться сторонники оппозиционных кандидатов. Начались одиночные задержания.

Небольшая часть вышедших на "прогулку" укрылись от полицейских в храме Николая Чудотворца на улице Маросейка, повторив таким образом, случай на несогласованной акции 27 июля, когда протестующие также прятались в православном храме. Возможно, за время акций оппозиционеров, число прихожан русской православной церкви значительно станет больше.

По данным МВД, в центре Москвы после акции задержали порядка 136 человек.

Тем временем в прямом эфире "Дождя" показали женщину, которая пыталась пройти к себе домой через полицейское оцепление и протестующих. "Как же надоело это все!" — возмутилась она."Что именно?" — уточнил корреспондент. "Эти ваши протесты!"

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