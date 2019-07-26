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Митинговые сказки власти и оппозиции

Политика » Власть » Кремль print

В преддверии очередного витка противостояния оппозиции и власти самое время задуматься об информационной стратегии сторон. Она, как и прежде, достаточно предсказуема и банальна.

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Собственно, все призывы и методы, которые будут использовать оппозиция и провластная среда, известны заранее.

Эксперты телеграм-канала "Политрук.2.0" напомнили, что в недавнем прошлом на сцене имелись « ±2 мешка сливных "протестных" партий ("Левый Фронт" и "Парнас"), 75 блогеров-тысячников, 5 марок "неангажированных" медиа, от "Сноба" до "СВПрессы", полсолонки "МинаевЛайфа" и гора ЛОМов-возбудителей, успокоительных, отвлекательных и всего такого, всех цветов. А ещё - кнопка "Выкл" от ЖЖ и ВК, литр "Дождя", ящик (тогда в ящике был не только ор ковтунов, и его смотрели не только зомби), пол-литра эфира "Эха Москвы" и две дюжины дежурных в ситуационной комнате каждой башни, днём и, в моменты кризисов, даже ночью».

«Не то, чтобы это всё было нужно УВП каждый день, но раз начал коллекционировать рычаги влияния, то иди в своём увлечении до конца.

А сейчас единственное, что общественность пытается хоть как-то побеспокоить по древним как твиттер Навального тезисам - это расчехлённые старички из эфира "Эха", пул раскатанных голландским штурвалом экс-нашистских каналов телеги, да тролли Пригожина, которых давно научились выкупать в камментах даже бабушки из ok.ru», отмечают аналитики.

Напрашивается, да и озвучивается напрямую вывод, что «в мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем администраторы внутренней политики после упоения "оптимизацией". И мы знаем, во что они довольно скоро кээк окунутся! По самую шейку».

Собственно, по этому поводу мы можем предложить эдакое "митинг-бинго" - помните, как люди зачеркивали во время прямых линий все эти "Кхе-кхе", "ракеты", "Украина", "пенсионные выплаты"?

Так вот - представляем эти самые традиционные тезисы оппозиции.

Выглядят они примерно так:

  • Нас много, нас тысячи - и это на несогласованной акции! Ура!
  • Полиция действует с беспредельной жестокостью
  • Если не пускать людей на выборы - ничего у народа не остается, кроме площадей, власть сама провоцирует Майдан в Москве
  • Собянин стал держимордой, применяя силу против свободных людей
  • Если вы так уверены в победе, зачем дубинки и ОМОН - пустите и давайте состязаться!
  • Мировые СМИ, ЕСПЧ, Совет Европы, лидеры Запада видят настоящее лицо власти
  • Вот, смотрите, как "похорошела" наша Москва при Собянине
  • Представляете, какой будет протест после нечестных выборов?
  • Надо оставаться на бессрочный протест - так смогла Армения, Грузия, сможем и мы
  • Собянин/АП/МВД загоняют рейтинг Путина под плинтус в столице
  • Смотрите, вот интеллигентная бабушка, вот красивая девушка, вот просто беременная, вот испуганный ребенок - это наш город, наше будущее!

При этом тезисы провластных блогодеятелей в стиле кондовейшего и предсказуемого "нашизма" тоже не отличаются разнообразием:

  • Смотрите, как их мало вышло от общего числа москвичей (или будущей явки на выборы)
  • Если у вас столько честных подписей - почему не вывели все 20-25 тысяч?
  • Зачем идти к пустой мэрии, когда там нет ни мэра, ни сотрудников, ахаха, давайте посмеемся над дураками
  • Навальный спрятался (спрятала "крыша") в ИВС, чтобы он не сел за беспорядки
  • Навальный и его ФБК снова подставляют своих сторонников под дубинки и сроки
  • Вы поедете в ИВС, а Навальный выйдет и за границу поедет в 9 раз
  • Да на Западе таких как вы разгоняют с газом, водометами, резиновыми пулями
  • За Голунова вышло очень много, потому что за правду и во спасение, а тут народ понимает - это все фальшивка
  • Раскрутка появления активистов с провокационными и якобы смешными (нет) плакатами и лозунгами против оппозиции.
  • Гудков-старший - чекист из КГБ, Гудков-младший - коллектор, Яшин - микро-Немцов, Соболь - псевдоголодающая
  • Стеб над голодовкой Соболь и ее якобы истощенным состоянием
  • Стеб над Соболь - "диванная моль"
  • Стеб над Навальным про биткоины на протест
  • Кандидаты хотят урвать лакомый кусочек и точно не против коррупции и откатов, они вруны!
  • Посмотрите, там одни фрики (фото, видео)
  • Вспоминаем, что они объявляли минуту молчания по убитым украинцам и грузинам
  • С Вами пытались общаться (Памфилова, Горбунов) - но вы не захотели, вам нужны фото и видео под дубинками, так что вот вам дубинок.
  • Это все майданные технологии, на митинге замечены украинцы!

И куда же без украинского взгляда на ситуацию, без них и тема не тема. Вот что они будут писать:

  • Россияне, проснитесь, началось! Примите участие в истории своей страны, выходите сами, зовите друзей
  • Протестующие, оставайтесь на площадях и ставьте палатки, делайте Майдан
  • Полиция будет с вами, если вас станет 500 тысяч

Когда читаешь это из неделю в неделю, из месяца в месяц, из года в год, то складывается ощущение, что вокруг идет какая-то абсолютно договорная игра между игроками в бридж. И особенно казусно это выглядит, когда понимаешь, что реальной власти нет ни у политадминистраторов, ни у оппозиции. И те, и другие просто обслуживают интересы тех, у кого власть есть.

Одна - крупного российского капитала, потому что если б дело касалось страны, ее стабильности, то не допускали бы таких конфликтов.

Другие - интересы тех, кто хотел бы встроиться в российский олигархат как со среднего бизнеса России, так и зарубежных держателей акций крупных российских кампаний.

Вторая такая же игра происходит на телевидении с украинской темой, и с, похоже, теми же интересантами. И для многих наблюдателей сегодняшняя игра между оппозицией и Мосгоризбиркомом напоминает простой детский аргумент в споре "Я тебе свою лопаточку не дам, хотя мне самому она пока и не нужна".

И обиженный ребенок - который без лопаточки - идет и крушит песочные замки жадины...

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Митинговые сказки власти и оппозиции
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