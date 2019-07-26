Митинговые сказки власти и оппозиции

В преддверии очередного витка противостояния оппозиции и власти самое время задуматься об информационной стратегии сторон. Она, как и прежде, достаточно предсказуема и банальна.

Собственно, все призывы и методы, которые будут использовать оппозиция и провластная среда, известны заранее.

Эксперты телеграм-канала "Политрук.2.0" напомнили, что в недавнем прошлом на сцене имелись « ±2 мешка сливных "протестных" партий ("Левый Фронт" и "Парнас"), 75 блогеров-тысячников, 5 марок "неангажированных" медиа, от "Сноба" до "СВПрессы", полсолонки "МинаевЛайфа" и гора ЛОМов-возбудителей, успокоительных, отвлекательных и всего такого, всех цветов. А ещё - кнопка "Выкл" от ЖЖ и ВК, литр "Дождя", ящик (тогда в ящике был не только ор ковтунов, и его смотрели не только зомби), пол-литра эфира "Эха Москвы" и две дюжины дежурных в ситуационной комнате каждой башни, днём и, в моменты кризисов, даже ночью».

«Не то, чтобы это всё было нужно УВП каждый день, но раз начал коллекционировать рычаги влияния, то иди в своём увлечении до конца.

А сейчас единственное, что общественность пытается хоть как-то побеспокоить по древним как твиттер Навального тезисам - это расчехлённые старички из эфира "Эха", пул раскатанных голландским штурвалом экс-нашистских каналов телеги, да тролли Пригожина, которых давно научились выкупать в камментах даже бабушки из ok.ru», отмечают аналитики.

Напрашивается, да и озвучивается напрямую вывод, что «в мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем администраторы внутренней политики после упоения "оптимизацией". И мы знаем, во что они довольно скоро кээк окунутся! По самую шейку».

Собственно, по этому поводу мы можем предложить эдакое "митинг-бинго" - помните, как люди зачеркивали во время прямых линий все эти "Кхе-кхе", "ракеты", "Украина", "пенсионные выплаты"?

Так вот - представляем эти самые традиционные тезисы оппозиции.

Выглядят они примерно так:

Нас много, нас тысячи - и это на несогласованной акции! Ура!

Полиция действует с беспредельной жестокостью

Если не пускать людей на выборы - ничего у народа не остается, кроме площадей, власть сама провоцирует Майдан в Москве

Собянин стал держимордой, применяя силу против свободных людей

Если вы так уверены в победе, зачем дубинки и ОМОН - пустите и давайте состязаться!

Мировые СМИ, ЕСПЧ, Совет Европы, лидеры Запада видят настоящее лицо власти

Вот, смотрите, как "похорошела" наша Москва при Собянине

Представляете, какой будет протест после нечестных выборов?

Надо оставаться на бессрочный протест - так смогла Армения, Грузия, сможем и мы

Собянин/АП/МВД загоняют рейтинг Путина под плинтус в столице

Смотрите, вот интеллигентная бабушка, вот красивая девушка, вот просто беременная, вот испуганный ребенок - это наш город, наше будущее!

При этом тезисы провластных блогодеятелей в стиле кондовейшего и предсказуемого "нашизма" тоже не отличаются разнообразием:

Смотрите, как их мало вышло от общего числа москвичей (или будущей явки на выборы)

Если у вас столько честных подписей - почему не вывели все 20-25 тысяч?

Зачем идти к пустой мэрии, когда там нет ни мэра, ни сотрудников, ахаха, давайте посмеемся над дураками

Навальный спрятался (спрятала "крыша") в ИВС, чтобы он не сел за беспорядки

Навальный и его ФБК снова подставляют своих сторонников под дубинки и сроки

Вы поедете в ИВС, а Навальный выйдет и за границу поедет в 9 раз

Да на Западе таких как вы разгоняют с газом, водометами, резиновыми пулями

За Голунова вышло очень много, потому что за правду и во спасение, а тут народ понимает - это все фальшивка

Раскрутка появления активистов с провокационными и якобы смешными (нет) плакатами и лозунгами против оппозиции.

Гудков-старший - чекист из КГБ, Гудков-младший - коллектор, Яшин - микро-Немцов, Соболь - псевдоголодающая

Стеб над голодовкой Соболь и ее якобы истощенным состоянием

Стеб над Соболь - "диванная моль"

Стеб над Навальным про биткоины на протест

Кандидаты хотят урвать лакомый кусочек и точно не против коррупции и откатов, они вруны!

Посмотрите, там одни фрики (фото, видео)

Вспоминаем, что они объявляли минуту молчания по убитым украинцам и грузинам

С Вами пытались общаться (Памфилова, Горбунов) - но вы не захотели, вам нужны фото и видео под дубинками, так что вот вам дубинок.

Это все майданные технологии, на митинге замечены украинцы!

И куда же без украинского взгляда на ситуацию, без них и тема не тема. Вот что они будут писать:

Россияне, проснитесь, началось! Примите участие в истории своей страны, выходите сами, зовите друзей

Протестующие, оставайтесь на площадях и ставьте палатки, делайте Майдан

Полиция будет с вами, если вас станет 500 тысяч

Когда читаешь это из неделю в неделю, из месяца в месяц, из года в год, то складывается ощущение, что вокруг идет какая-то абсолютно договорная игра между игроками в бридж. И особенно казусно это выглядит, когда понимаешь, что реальной власти нет ни у политадминистраторов, ни у оппозиции. И те, и другие просто обслуживают интересы тех, у кого власть есть.

Одна - крупного российского капитала, потому что если б дело касалось страны, ее стабильности, то не допускали бы таких конфликтов.

Другие - интересы тех, кто хотел бы встроиться в российский олигархат как со среднего бизнеса России, так и зарубежных держателей акций крупных российских кампаний.

Вторая такая же игра происходит на телевидении с украинской темой, и с, похоже, теми же интересантами. И для многих наблюдателей сегодняшняя игра между оппозицией и Мосгоризбиркомом напоминает простой детский аргумент в споре "Я тебе свою лопаточку не дам, хотя мне самому она пока и не нужна".

И обиженный ребенок - который без лопаточки - идет и крушит песочные замки жадины...