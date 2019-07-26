В преддверии очередного витка противостояния оппозиции и власти самое время задуматься об информационной стратегии сторон. Она, как и прежде, достаточно предсказуема и банальна.
Собственно, все призывы и методы, которые будут использовать оппозиция и провластная среда, известны заранее.
Эксперты телеграм-канала "Политрук.2.0" напомнили, что в недавнем прошлом на сцене имелись « ±2 мешка сливных "протестных" партий ("Левый Фронт" и "Парнас"), 75 блогеров-тысячников, 5 марок "неангажированных" медиа, от "Сноба" до "СВПрессы", полсолонки "МинаевЛайфа" и гора ЛОМов-возбудителей, успокоительных, отвлекательных и всего такого, всех цветов. А ещё - кнопка "Выкл" от ЖЖ и ВК, литр "Дождя", ящик (тогда в ящике был не только ор ковтунов, и его смотрели не только зомби), пол-литра эфира "Эха Москвы" и две дюжины дежурных в ситуационной комнате каждой башни, днём и, в моменты кризисов, даже ночью».
«Не то, чтобы это всё было нужно УВП каждый день, но раз начал коллекционировать рычаги влияния, то иди в своём увлечении до конца.
А сейчас единственное, что общественность пытается хоть как-то побеспокоить по древним как твиттер Навального тезисам - это расчехлённые старички из эфира "Эха", пул раскатанных голландским штурвалом экс-нашистских каналов телеги, да тролли Пригожина, которых давно научились выкупать в камментах даже бабушки из ok.ru», отмечают аналитики.
Напрашивается, да и озвучивается напрямую вывод, что «в мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем администраторы внутренней политики после упоения "оптимизацией". И мы знаем, во что они довольно скоро кээк окунутся! По самую шейку».
Собственно, по этому поводу мы можем предложить эдакое "митинг-бинго" - помните, как люди зачеркивали во время прямых линий все эти "Кхе-кхе", "ракеты", "Украина", "пенсионные выплаты"?
Так вот - представляем эти самые традиционные тезисы оппозиции.
Выглядят они примерно так:
При этом тезисы провластных блогодеятелей в стиле кондовейшего и предсказуемого "нашизма" тоже не отличаются разнообразием:
И куда же без украинского взгляда на ситуацию, без них и тема не тема. Вот что они будут писать:
Когда читаешь это из неделю в неделю, из месяца в месяц, из года в год, то складывается ощущение, что вокруг идет какая-то абсолютно договорная игра между игроками в бридж. И особенно казусно это выглядит, когда понимаешь, что реальной власти нет ни у политадминистраторов, ни у оппозиции. И те, и другие просто обслуживают интересы тех, у кого власть есть.
Одна - крупного российского капитала, потому что если б дело касалось страны, ее стабильности, то не допускали бы таких конфликтов.
Другие - интересы тех, кто хотел бы встроиться в российский олигархат как со среднего бизнеса России, так и зарубежных держателей акций крупных российских кампаний.
Вторая такая же игра происходит на телевидении с украинской темой, и с, похоже, теми же интересантами. И для многих наблюдателей сегодняшняя игра между оппозицией и Мосгоризбиркомом напоминает простой детский аргумент в споре "Я тебе свою лопаточку не дам, хотя мне самому она пока и не нужна".
И обиженный ребенок - который без лопаточки - идет и крушит песочные замки жадины...
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.