Совфед обвинил США во вмешательстве в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов считает, что Запад хочет повлиять на избирательный процесс в Мосгордуму. По мнению парламентария, США использовали весь арсенал агитационной борьбы, чтобы скрыть свое вмешательство в суверенные дела РФ.

"Мы предвещали такое развитие событий. Рано или поздно США должны были воспользоваться подобной ситуацией, чтобы спровоцировать массовые волнения. К сожалению, наши опасения подтвердились. Провокации, имевшие место быть перед выборами в Мосгордуму явно поддерживались извне", - пояснил Климов.

Более того, Климов сообщил, что на протестных акциях 27 июля и 3 августа в Москве были замечены лица, которые "проходили особую подготовку за рубежом и получали финансирование".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с протестной акции 20 июля в Москве. Характерно, что на митинге имела место партийная символика, более того, ряд протестных плакатов был написан на английском языке. Начал митинг один из сотрудников ФБК, который сходу заявил, что «ненавидит партию «Единая Россия».

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