Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Она начался в 14-00 на проспекте Сахарова. Организаторы требуют, чтобы их подписи, среди которых уже нашли «автографы» умерших людей, признали действительными и корректными. И, соответственно, допустили к участию в избирательной кампании. Собственно, лозунгом митинга и стало «За допуск на выборы!».

Характерно, что на митинге имела место партийная символика, более того, ряд протестных плакатов был написан на английском языке. Начал митинг один из сотрудников ФБК, который сходу заявил, что «ненавидит партию «Единая Россия».

Первым из кандидатов выступал Константин Янкаускас. Он потребовал от полиции и Росгвардии быстрее пропускать участников акции через «рамки». Янкаускас рассказывал о закрытии роддома, в котором родился, и лишении школы в которой он учился, статуса «языковой». Затем Янкаускас предложил «положить Собянина под плитку». Дальше кандидат в кандидаты начал рассказывать про подписи, с которыми по словам Янкаускаса, у него все в порядке, а проблема в «жуликах из избиркома и мэрии».

Характерно, что организаторы заявляли около двадцати тысяч участников, по самым оптимистичным прогнозам аналитиков, митингующих должно было собраться от восьми до 12-и тысяч, на деле, по словам ряда очевидцев, присутствовало на мероприятии, максимум, 6-7 тысяч человек. Хотя ряд источников называл куда более скромную цифру в три тысячи участников. Понятное дело, что в данном случае в политику вмешались продолжающиеся уже который день дожди.

После Янкаускаса выступала член партии «Яблоко» и муниципальный депутат, подписи которой также не прошли проверки, Анастасия Брюханова. Она повторила тезис, что в избиркоме сфальсифицировали ошибки в подписях, и только поэтому её не допускают до участия в кампании.

Следом выступил не допущенный кандидат, снова от «Яблока», Кирилл Гончаров. Его выступление свелось к тому же, что и у предыдущих ораторов. Закончил свою речь он скандированием лозунга «Это наш город».

Следом выступал Дмитрий Гудков, который удивился, «как много» людей пришло на митинг. Он назвал нынешние российские власти «оккупантами». Потом он перешел на тему переработки мусора и «мусорную акцию». Политолог Павел Данилин по этому поводу отметил: «про мусор начал базарить. Ну, отработка своей личной коммерческой темы на митинге - это вообще чудесно».

После Гудкова выступила Елена Русакова. Она начала свою речь с того, что «лишение нас выборов - это преступление». Русакова заявила, что Мосгоризбирком должен быть расформирован, а глава избирательной комиссии Валентин Горбунов должен уйти в отставку.

Следующим выступал Александр Соловьев, также один из тех, кого не пустили на выборы. В первую очередь он обратился к участникам митинга, заявив, «какие же вы классные». Затем стал рассказывать, что он «Соловьёв здорового человека», и что его всеми силами старались и стараются не допустить на выборы.

Следом выступил некий «независимый кандидат от КПРФ» (это, типа, как в «Единой России», но ему можно?) Владислав Жуковский. Он также обратил внимание на то, что участников собралось много. При этом оратор подчеркнул, что «московская мэрия не обратит внимание на это количество людей». Он начал с критики «Единой России», пенсионную реформу, «мусорную тему», про Байкал и «разлив воды китайцам». Также, он призвал выходить на массовые акции протеста. Далее он вспомнил про «умное голосование». Инициативу, предложенную Навальным и его сторонниками, чтобы люди голосовали за кого угодно, только не за одномандатных кандидатов-членов «Единой России».

Далее выступала Любовь Соболь, которую вывели под руки, поскольку «она держит голодовку уже 7 дней».

Для голодающей Любовь Соболь была крайне бодра, громко скандировала «это наш город!». При этом, она, как и предыдущие ораторы настаивала на том, что у неё все отлично с подписями. И заявила, что это Собянин и мэрия не допускают независимых кандидатов до выборов, поскольку если их допустят, то «они победят и раздавят жалкую «Единую Россию».

Вслед за Соболь выступал и сам Алексей Навальный. Он высказался в том духе, что «теперь мы все вместе и нас много». При этом, оппозиционер подчеркнул, что «теперь мы все - никто», поскольку, по его мнению, голоса и подписи участников митинга и всех подписантов за оппозиционеров не были учтены. Он также напомнил, что, по его словам, «Единая Россия» - это «партия жуликов и воров». Навальный призвал протестовать и выходить на акции, «сломать эту систему» и прорекламировал свое «умные выборы». Также, он призвал, в случае если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, в следующую субботу собраться у мэрии Москвы и не расходиться. То есть, устроить «оккупай мэрию». При этом Навальный призвал, в случае чего, и быть задержанными, и садиться на 15 суток.

Следом выступала Юлия Галямина, которая также выразила уверенность в том, что если кандидатов от оппозиции допустят до выборов, то они точно победят. За не вышел Иван Жданов, еще один несостоявшийся кандидат и сотрудник ФБК Навального. Который также призвал «сломать систему» и вообще отменить процедуру сбора подписей для кандидатов.

После Жданова на сцену поднялся либертарианец Михаил Светов, который, по словам ведущего, «за все эти годы не потерял свои принципы». Он заявил, что «экстремизм в защите свободы - это не зло». Также он спросил, любят ли собравшиеся свои семьи и свою страну, и если любят, то они должны уметь и ненавидеть, «тех, кто отнимает у нас свободу». В общем, «мир - это война, свобода - это рабство» в классическом виде и совершенно серьёзно, без тени самоиронии.

После Светова на сцену вышел Илья Яшин. Яшин также призвал выходить на акции протеста и в дальнейшем, заявив, что все протестующие «это часть истории страны». В итоге Яшин пригласил на сцену всех несостоявшихся кандидатов. Она также позвал всех в следующую субботу к зданию мэрии. Закончилось все скандированием лозунгом «это наш город!» и «Путина в отставку!». В общем, все тот же набор стандартных кричалок. Митинг закончился ближе к четырём дня. В самом конце участники «освистали Собянина» из свистков, розданных им в начале мероприятия.

Количество участников, по самым смелым подсчетам не превышало десяти тысяч человек, хотя организаторы говорили про 21000, а их оппоненты называли численность в 3000 митингующих.

В то же время телеграм-канал «Кремлевский мамковед» сегодня напомнил о публикации политического обозревателя Кирилла Рогова, который сделал весьма интересный математический подсчет, придя к выводу, что мы, по всей видимости, имеем дело с одной из крупнейших афер в электоральной истории России:

«Провластные кандидаты оказались совершенно не готовы к адской работе по собиранию 3% подписей в округе.

Более-менее ответственно можно предполагать, что у 90% (нижняя оценка) собянинских кандидатов нет необходимого числа реальных подписей даже близко. Судите сами, избирком зарегистрировал 233 кандидата, из них 131 по партийным спискам (КПРФ-ЛДПР-«Справедливая Россия»). Сто самовыдвиженцев должны были собрать где-то около 400-500 тыс подписей. В Москве 7 млн избирателей, т. е. поставил подпись каждый 14-й. Если предположить, что в каждой квартире живет в среднем 2 избирателя, то это всего 3,5 млн квартир. Учитывая, что далеко не в каждой тебе дадут подписи, собянинские сборщики должны были бы обойти примерно все, ну или 2/3 всех квартир в городе. Они должны были встречаться нам на каждом перекрестке, торчать у нас из ушей, залезать нам прямо в рот.

Иными словами, мы имеем ситуацию, когда те, кто собирал и, скорее всего, собрал подписи, не зарегистрированы, А те, кто не собирал и не собрал, скопом зарегистрированы».

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