Дети коррупционеров Соболь и Жданов метят в Мосгордуму

На выборах в Мосгордуму баллотируются сразу двое сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией: юрист Любовь Соболь и директор ФБК Иван Жданов. И хотя Алексей Навальный наделил обоих своего рода неприкосновенностью, грозя травлей каждому, кто усомнится в их честности, биографии кандидатов все же вызывают ряд вопросов.

Так, отец Ивана Жданова Юрий ранее возглавлял ненецкое отделение "Справедливой России". А в 2005 году замещал главу городского округа "Город Нарьян-Мар". Именно в это время он от лица местного управления образования заключил с Московской государственной юридической академией им. О. Е. Кутафина договор на обучение сына. Сумма была по тем временам огромная — 600 тыс. рублей.

Местная прокуратура хотела расследовать данный факт, однако делу так и не дали ход. Юрий Жданов хоть и избежал ответственности, но его сын по сути стал подельником в коррупционной схеме своего отца. Ведь диплом академии он все-таки получил.

Алексея Навального данный факт биографии директора ФБК не смутил, ведь он и сам не гнушается подобных схем. Недавно стало известно, что его дочь Дарья поступила в Стэндфордский университет. Так как в университете не предусмотрены бюджетные места для иностранцев, возникает вопрос, откуда у отца Даши взялись 4 миллиона в год на оплату обучения.

Любовь Соболь от своих коллег тоже недалеко ушла. Ее отец, банковский аудитор Эдуард Феденев, нажил состояние, вынося неблагополучным банкам положительные аудиторские заключения.

К примеру, компания Феденева "Банкс-эксперт" два года подряд (в 2008 и 2009-м) проверяла "СахаДаймондБанк". И оба раза аудитор закрывал глаза на наличие колоссальных технических задолженностей от 20 до 51 млн рублей. А уже через год у банка отозвали лицензию.

Стоит ли говорить, что махинации Феденева стоили государству 57 млрд рублей, которые оно выплатило обманутым вкладчикам в качестве страховой компенсации по взносам?

Любовь, безусловно, знает о "серых" схемах отца, но от вопросов на этот счет технично увиливает. В интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" она решила изображать наивность "Там все сложные бухгалтерские штуки, я в них ничего не понимаю, только папочка мой понимает, но это все неправда".

Не может не смущать тот факт, что Соболь и Жданов совершенно не стесняются преступного прошлого своих родителей. Вероятно, что в Мосгордуму они баллотируются исключительно ради депутатской неприкосновенности. И как им в таком случае доверять?