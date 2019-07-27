Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».

Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы:

«Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов...

Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Также предостерегла людей и прокуратура Москвы:

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность».

Задержания начались примерно за час до предполагаемого начала акции. К 14:00 по данным различных источников были задержаны от 30 до 80 человек. Полиция призывала в мегафоны не затруднять движение людей по Тверской улице. В ответ собравшиеся на митинг скандировали: «Уважаемая полиция! Просим разойтись!».

Жители близлежащих домов были вынуждены проходить через кордоны и показывать полицейским прописку, для того чтобы попасть к себе домой. Москвичей, не имеющих отношения к митингу, явно раздражали происходящие события.

Журналистов правоохранители просили предъявить документы и пресс-карты, а также изучали редакционные задания.

В соцсетях и онлайн-эфирах заявляли о задержании случайных прохожих, однако «случайные прохожие», которые в итоге попали в автозаки, до задержаний явно никуда не торопились, разворачивали плакаты и охотно раздавали интервью СМИ.

Силы полиции постепенно оттесняли толпу от здания московской мэрии, а ближе к трем часам дня кто-то в толпе протестующих распылил слезоточивый газ, в связи с чем росгвардейцы надели противогазы. Часть людей, прорвав оцепление, вышла на проезжую часть и пошла цепью, скандируя «Один за всех и все - за одного!», препятствуя автомобильному движению по Тверской.

Столкновения с силами Росгвардии локально накалялись также в Брюсовом переулке: люди скандировали «Фашисты!», «Где моя подпись?», «Где ваша совесть?». Кому адресованы эти лозунги - большой вопрос. В толпе присутствовали явные провокаторы, которые подходили вплотную к сотрудникам полиции и пытались их ударить, кидали бутылки в головы. Один из самых необычных лозунгов сегодняшнего митинга «За любовь!» видимо, намекнул на логичную отсылку к песне Игоря Николаева - «Выпьем за любовь», поэтому, через какое-то время значительная часть протестующих была оттеснена полицией к бару «Гадкий койот».

Между тем на Тверскую приехал микроавтобус, в котором внезапно оказались жених и невеста. Молодожены объяснили своё появление тем, что в местном ресторане у них запланировано торжество. Сотрудник полиции объявил новобрачным, что сегодня вряд ли получится отпраздновать свадьбу на Тверской. Как ни странно, зарождающаяся семья быстро согласилась с этим доводом и уехала.

На акции протеста не было основных лидеров оппозиции - Навального, Соболь, Жданова, Яшина - их задержали до мероприятия. Основные обвинения, предъявленные организаторам митинга - воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избиркомов, а также, что логично - призывы к участию в несанкционированной акции протеста.

Член партии «Яблоко» Елена Русакова заявила, что ей пришлось «путешествовать вне дома, чтобы попасть на акцию протеста», однако где именно она путешествовала - не уточнила. Другой оппозиционный кандидат - Дмитрий Гудков был задержан полицией «в путешествии» с дачи за пять километров до МКАД - сын полковника ФСБ в отставке не смог грамотно организовать свой приезд на митинг. Или не хотел.

На акцию смогли добраться муниципальный депутат Константин Янкаускас и соратник Гудкова Александр Соловьев. Их также не зарегистрировали в качестве кандидатов.

Янкаускас выступил с речью, в которой заявил, что пришёл на митинг всей семьёй, а также, что у него были проведены обыски, но этим «его не запугать». Соловьев же наблюдал за происходящим со стороны, не вступая в диалог с протестующими и правоохранителями.

В столкновениях с полицией пострадала муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина. Ей разбили голову дубинкой, однако от медицинской помощи, предложенной Росгвардией, она отказалась. Вместо этого она предпочла измазать своей кровью лица и одежду росгвардейцев.

К пяти часам вечера толпа митингующих переместилась в Столешников переулок, где настоятель местного храма Космы и Дамиана открыл церковь и стал пропускать участников протеста внутрь, чтобы они смогли пойти домой не через полицию. Сам же священник начал молебен о ниспослании мира. Возможно, это была самая адекватная на сегодня акция в центре Москвы.

В прямом эфире «Дождя» появился кумир российских школьников рэпер Face, который заявил журналисту, что не имеет понятия, что за акция сейчас проходит:

«Много людей, это здорово. Я люблю людей. А телевидение не люблю. Вообще, я в политике не шарю».

Музыканта прервали на полуслове, а в трансляции появились кадры визита полиции в студию «Дождя». У правоохранительных органов действительно могут быть серьёзные вопросы к телеканалу - в его эфире сегодня были призывы к вооруженному восстанию и нецензурная лексика.

Через два часа после начала участники акции стали расходиться с Тверской. Около 700 человек пошли в сторону Трубной площади. Устав от лозунгов, протестующие запели гимн России.

К 18:00, по информации «ОВД-Инфо», на акции протеста задержаны более 600 человек. МВД сообщает, что о 300, значительная часть которых не является жителями Москвы. Откуда же у них такая заинтересованность в местных муниципальных выборах?

Всего же, по данным полиции, на несогласованную акцию вышли 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении митинга. То есть, перекрывать Тверскую пришли порядка 2800 сторонников оппозиции.

Общее мнение большинства россиян, наблюдавших сегодня в соцсетях за акцией протеста, можно выразить цитатой тг-канала «НеСоциальная сеть»:

«Считаю, что власть обязана все расходы по сопровождению сегодняшних беспорядков в Москве повесить на организаторов в виде штрафов. Ну, то есть, всё: бензин, сверхурочные сотрудникам, связь, скорые и их з/п, потери сотовых операторов всвязи с отключением связи, сверхурочные их сотрудников... Просто такая «акция оппозиции» ложится полностью на плечи налогоплательщиков. А это в корне неверно. Всё должны оплачивать провокаторы. А коли бабок нет- обналичивай биткоины. Ну или иди выносить утки на годик другой. Ты же любишь уточек».