Российский полицейский-"навальнист" работал на ЦРУ

В сети появилось большое интервью с бывшим полицейским Евгением Чистовым, который был осуждён на 13 лет строгого режима за измену Родине - поскольку с 2011 по 2014 год сотрудничал с ЦРУ и передавал американской разведке секретные сведения.

Интересна здесь в первую очередь мотивация человека, поскольку несмотря на то, что на суде адвокат Чистова настаивал на том, что его подзащитный пошел на такое сотрудничество ради материальных выгод, впоследствии сам Чистов неоднократно указывал и указывает, что мотивировался исключительно идейными соображениями.

Соображения эти, если коротко, выглядят следующим образом: власть тиранит народ, Россия - тоталитарное государство, народ против власти, но биться всесильных спецслужб, а во главе этой системы стоит Путин, который и является её олицетворением.

При этом, Чистов был уверен, что если «снести режим» с помощью США, то потом можно будет построить свою, национальную и суверенную демократическую власть и договориться со Штатами. В общем, «заграница нам поможет» в чистом виде.

Да, кстати, по ходу этого интервью Чистов несколько раз выражал искреннее недоумение, почему же ЦРУ, которое «давало ему гарантии» никак не поучаствовало в его судьбе ни когда он сидел в СИЗО, ни когда его уже перевели в колонию строгого режима, и никак не проявляется в его жизни до сих пор.

Правда, продолжает надеяться на то, что в благодарность за заслуги, американская разведка рано или поздно ему поможет. Видимо, господин Чистов ничего не знает про фразу «предателю - первый кнут», а также искренне верит тому, что про американские спецслужбы показывают в американских фильмах.

Чистов, при этом, в рамках своей «героической борьбы», умудрился добыть сведения не только, кокающиеся МВД и той дежурной части, в которой он работал, но и по Донбассу, куда поехал «добровольцем», а на самом деле «кротом», чтобы выдать американцам сведения о командовании и структуре подразделений ЛНР и ДНР. Собственно, после этого его и «приняли». И это тоже у него в голове вполне увязывалось с «шатанием режима» и «защитой простых людей», а не с тем, что ВСУ могли войти в ЛНР и ДНР и этих самых простых людей сжечь, например, как в Одессе, или «взорвать кондиционером», как в том же Луганске.

И да, все это тоже исключительно против российского политического режима и за простой русский народ. То есть, Чистов, что важно, искренне не то, что не считает себя предателем, а, судя по всему, полагает себя ещё и героем. Который боролся с «российской тиранической властью» по всем направлениям.

Да, важный момент, когда его дело попало в поле зрения СМИ, то первая реакция разного рода «хорошелицых граждан» была примерно следующей: что там может выдать американской разведке простой полицейский, за что ему 13 лет?

Как оказалось, много чего может, о чем и сам Чистов публично заявил: «Я работал дежурным в отделе полиции. Там в сейфах хранятся планы обороны на случай нападения на отделы полиции, а также планы гражданской обороны на случай ЧС, планы охраны жизненно-важных объектов. Все они имеют гриф секретности. Я выдавал ЦРУ информацию о сотрудниках СВР, ФСБ и ФСО».

И на вопрос о том, не смущало ли Чистова, что этим людям могла после такого грозить в том числе и смертельная опасность, он вполне четко отвечает: «Нет, если это сотрудники спецслужб РФ. Они псы Путина и посвятили свою жизнь защите системы, которая угнетает русский народ. Для меня они предатели, как и я для них».

Больше того, Чистов пошел дальше и решил «попробовать минимизировать влияние ФСБ. Хотел в онлайн-режиме отслеживать указания ФСБ, которые поступают ментам во время митинга. Потом можно было бы передавать все это надежным людям из лидеров оппозиции». В общем, сделать так, чтобы правоохранительные органы ничего не смогли сделать с протестными акциями.

И это тоже очень серьезно, поскольку в свое время правоохранители Украины ничего не смогли сделать с Майданом. Который начинался именно как «мирная массовая акция», а перерос в горелые покрышки и вооруженное противостояние. Собственно, вот хотя бы за это - 13 лет.

И да, снова по поводу общественности и её реакций на подобные дела, типа «шпионского камня» или того, что было показано в сериале «Спящие» - многим было очень смешно, многие возмущались, что это «нелепая пропаганда». Как в очередной раз оказалось - нет, не нелепая, и не пропаганда. Эти самые «спящие» вполне среди нас.

Здесь, конечно, возникает ряд вопросов и к МВД на тему того, кто у них там может стать сотрудником. Потому что, Чистов - идейный , и есть подозрение, идей своих особо не скрывал. И почему человек 4 года практически свободно «сливал» информацию американской разведке, а коллеги, начальство и отдел внутренних расследований ни носим, ни духом. Взяли Чистова сотрудники ФСБ, а полиция в деле не фигурирует примерно никак.

Ну и еще момент. Чистов доброжелательно говорит о Навальном и о его «громких, профессиональных расследованиях», про которые даже не-юристу понятно, что там огромное количество откровенной «липы» и самых банальных передергиваний. И вот какая же степень компетентности была у Чистова, как у сотрудника правоохранительных органов? И не пора ли как-то пристальнее, что ли, посмотреть на ситуацию с кадрами в МВД? А то и правда начинаешь опасаться таких защитников общественного правопорядка с их уровнем «профессионализма».