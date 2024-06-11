Эти породы собак подойдут ленивым людям: для самых-самых нерасторопных

Если вы не любите долгие и частые прогулки, следующие породы собак станут для вас идеальными компаньонами.
Эти породы идеально подходят для людей, предпочитающих менее активный образ жизни.
Бассет-хаунд
Эти собаки обладают очень дружелюбным характером, что делает их одной из лучших пород для детей. Дополнительным преимуществом является их шерсть, которая легка в уходе и не требует специальных процедур.
Английский бульдог
Интересная особенность бульдогов — их громкий храп. Эти массивные собаки склонны к набору веса и, как и чау-чау, не любят длительные прогулки.
Бостон-терьер
Подходит для небольших помещений и хорошо адаптируется к жизни в многоквартирном доме. Бостон-терьер не шумный и не создает серьезных проблем, поэтому его можно брать с собой практически куда угодно.
Мопс
Эта маленькая собака не подходит для активного человека, но станет верным компаньоном для тех, кто ищет спокойного друга. Мопс определенно предпочитает проводить время с любимым хозяином.
Акита-ину
Характеризуется спокойствием и выдержкой, является верным спутником для детских игр. Однако требует тщательного ухода, иначе вы столкнетесь с обилием шерсти в вашем доме.
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