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Эти породы собак подойдут ленивым людям: для самых-самых нерасторопных

Кинологи назвали породы собак для ленивых

1:23
Зоосфера » Собаки

Если вы не любите долгие и частые прогулки, следующие породы собак станут для вас идеальными компаньонами.

Кинологи назвали породы собак для ленивых
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Эти породы идеально подходят для людей, предпочитающих менее активный образ жизни.

Бассет-хаунд

Эти собаки обладают очень дружелюбным характером, что делает их одной из лучших пород для детей. Дополнительным преимуществом является их шерсть, которая легка в уходе и не требует специальных процедур.

Английский бульдог

Интересная особенность бульдогов — их громкий храп. Эти массивные собаки склонны к набору веса и, как и чау-чау, не любят длительные прогулки.

Бостон-терьер

Подходит для небольших помещений и хорошо адаптируется к жизни в многоквартирном доме. Бостон-терьер не шумный и не создает серьезных проблем, поэтому его можно брать с собой практически куда угодно.

Мопс

Эта маленькая собака не подходит для активного человека, но станет верным компаньоном для тех, кто ищет спокойного друга. Мопс определенно предпочитает проводить время с любимым хозяином.

Акита-ину

Характеризуется спокойствием и выдержкой, является верным спутником для детских игр. Однако требует тщательного ухода, иначе вы столкнетесь с обилием шерсти в вашем доме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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