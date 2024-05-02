Мрачная тайна кошек: почему мамы-кошки могут съесть своих малышей?

Обсуждение темы поедания новорожденных котят кошками может быть довольно неприятным. Вот несколько причин, по которым кошка может прибегнуть к такому ужасному действию.
Одна из причин, по которой кошка может съесть одного из своих котят, заключается в защите оставшихся детей. Если котенок рождается слабым или с врожденными дефектами, кошка инстинктивно может решить, что такой котенок не выживет, и его существование будет тратить ценные ресурсы, такие как молоко.
Молодые кошки, особенно первородки, могут испытывать значительный стресс и шок после родов. В состоянии шока кошка может не осознавать своих действий и съесть новорожденного котенка.
Резкие гормональные изменения после родов могут привести кошку в состояние аффекта, в котором она может потерять контроль над своими действиями. Как только гормональный баланс восстанавливается, кошка может осознать, что произошло, и глубоко переживать из-за потери котят.
В редких случаях некоторые кошки могут проявлять полное равнодушие к своим потомкам. Это может быть связано с отсутствием развитого материнского инстинкта. В таких случаях кошка может оставить котят без присмотра или даже съесть своих котят.
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