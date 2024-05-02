Критерий самого правильного корма для собак: как выбрать лучший для своего любимчика

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Эксперты рассказали, как выбрать корм для собак

1:28
Зоосфера » Собаки

Ветеринары часто подчеркивают важность сбалансированного рациона для домашних животных, особенно для собак. Сомневающимся в выборе правильного корма рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринару. Однако определиться с выбором корма для собаки не так уж и сложно.

Эксперты рассказали, как выбрать корм для собак
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует два основных подхода к кормлению собак: с использованием сухих коммерческих кормов и натуральной пищи.

Нельзя четко сказать, что один из этих вариантов является правильным, а другой — нет, поскольку оба подхода имеют свои плюсы и минусы.

Важно понимать, что те, кто отдают предпочтение натуральному питанию, должны учитывать индивидуальные потребности своей собаки, как отмечает глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Когда дело касается выбора идеального рациона, использование готового магазинного корма является наиболее простым вариантом. Можно легко подобрать корм, учитывая потребности и особенности вашего питомца, его возраст, породу и другие факторы, даже при наличии здоровотворных проблем.

Качественный коммерческий корм обеспечит собаку всеми необходимыми питательными веществами.

Если рассматривается возможность перехода на натуральное питание, необходимо предварительно проконсультироваться с ветеринарным специалистом, чтобы избежать неправильного составления рациона.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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