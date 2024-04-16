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Принципиальное различие: названы главные отличия владельцев кошек и собак

Ученые назвали отличия владельцев кошек и собак

3:44
Зоосфера

Неутомимые исследователи, изучающие различные аспекты жизни домашних животных, недавно задались вопросом: есть ли разница между людьми, владеющими собаками и кошками. Проведенное статистическое исследование выявило ряд интересных результатов и обнаружило многочисленные различия между обеими группами.

Ученые назвали отличия владельцев кошек и собак
Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Замечательно, что иногда на поведение и предпочтения хозяев влияет присутствие определенного животного, а в некоторых случаях личность владельца играет решающую роль при выборе питомца.

Стереотипы, дружелюбие и стремление к свободе одни из самых распространенных стереотипов, выведенных из психологии, определяют характер владельца по типу его питомца. Считается, что обладатели собак общительны и дружелюбны, в то время как обладатели кошек более сдержанны и независимы. Возможно, в этом есть некоторая логика, но существует множество исключений из этого правила.

Недавние исследования, проанализировав миллионы профилей американцев в социальных сетях, выявили, что у обладателей собак больше друзей (по крайней мере, виртуальных), чем у обладателей кошек. Тем не менее, последние строят качественные дружеские отношения и чаще приглашаются на различные мероприятия.

Одиноких людей среди обладателей кошек оказалось около 30%, что на 6% больше, чем у обладателей собак. Таким образом, образ "старой девы", окруженной кошками, является скорее мифом. Обладатели кошек часто выражают свою недовольство жизнью в своих статусах, в то время как обладатели собак чаще делятся своими радостями и успехами.

Работа и хобби

Обладатели кошек, в основном, считают себя творческими личностями, в то время как обладатели собак, в среднем, зарабатывают больше. Возможно, это связано с выбором профессии в области финансов, который чаще предпочитают обладатели собак. Кроме того, обладатели кошек в 4 раза чаще занимаются творчеством. У большинства обладателей собак также есть дополнительный источник дохода. Они также тратят больше на шоппинг — на треть больше, чем обладатели кошек, и на 26% больше на развлечения.

Кстати, предпочтения в развлечениях у этих двух групп владельцев питомцев различаются. Любители кошек предпочитают мюзиклы, авторское и документальное кино, в то время как обладатели собак предпочитают боевики, ужасы и даже мелодрамы. Обладатели кошек проводят свободное время спокойно, читая, занимаясь творчеством или садоводством.

Обладатели собак предпочитают спорт, танцы, йогу и путешествия. Кроме того, почти половина обладателей собак занимаются физическими упражнениями вместе со своими питомцами.

Разговор с животным

23% обладателей пушистых питомцев признаются, что делятся своими мыслями со своими питомцами, в то время как среди обладателей собак этот процент составляет 19%. Обладатели кошек говорят, что питомцы помогают им справиться со стрессом. Обладатели собак реже полагаются на своих питомцев в таких ситуациях.

Наличие питомца часто вносит изменения в семейные планы, и это происходит гораздо чаще у обладателей собак, чем у обладателей кошек. Кроме того, обладатели собак чаще учитывают наличие питомца при принятии решений, чем обладатели кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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