Принципиальное различие: названы главные отличия владельцев кошек и собак

Неутомимые исследователи, изучающие различные аспекты жизни домашних животных, недавно задались вопросом: есть ли разница между людьми, владеющими собаками и кошками. Проведенное статистическое исследование выявило ряд интересных результатов и обнаружило многочисленные различия между обеими группами.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.