Как отучить собаку тянуть поводок, если она больше, чем вы: легкий и быстрый способ

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Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок

2:48
Зоосфера » Собаки

У собак имеется достаточно причин, чтобы потянуть хозяина за поводок во время прогулки. Однако, собаки будут ли это делать зависит исключительно от того, как их воспитывают. Интересно, что они быстро усваивают привычку тянуть поводок, особенно если это поощряется владельцем. Чтобы избавить собаку от этой привычки, потребуется немного времени и достаточное терпение.

Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Почему собаки тянут поводок

Во-первых, собаки идут быстрее людей, что обусловлено как их природными характеристиками, так и размером. Кроме того, для собак прогулка — это не просто отдых, как для людей, они стремятся побыстрее добраться до мест, которые им особенно нравятся, таких как газоны, парки или собачьи площадки. Они выходят на улицу, чтобы избавиться от лишней энергии, понюхать других собак, догнать своих сородичей и просто насладиться прогулкой. Поэтому их спешка вполне естественна.

Откуда происходит такое поведение

Парадоксально, но сами собаки не учатся тянуть поводок, это учит их их собственный хозяин. Они быстро привыкают к этому, не осознавая, как это происходит. Около трети владельцев замечают, что их собаки имеют такую привычку.

Когда хозяин выгуливает щенка, он часто не обращает внимания, что собака тянет поводок, просто следуя за ним. Пока собака мала, это не доставляет хозяину особых неудобств. Но по мере взросления собаки их привычка усиливается. Это объясняется тем, что собака начинает привыкать к давлению ошейника на шею и считает это нормальным. Следовательно, когда собака становится сильной, она начинает тянуть поводок. Избавить собаку от этой привычки труднее, поскольку она уже выросла.

Необходимость движения

Если собака не гуляет, она чувствует себя плохо и может даже заболеть или погибнуть.

Из-за их происхождения от волков, которые охотились, собаки нуждаются в движении, играх и тренировках. Поэтому, чтобы избавить собаку от привычки тянуть поводок, важно удовлетворить ее потребность в активности.

Как отучить собаку

Самый эффективный метод перевоспитания собаки не требует специальных навыков, только время. Когда собака тянет поводок, хозяин должен остановиться до тех пор, пока не понизится напряжение на шее собаки. После этого дается команда "Пошли!", и прогулка продолжается. Это позволяет собаке понять, что тянуть поводок не приводит к продвижению вперед, а наоборот, к остановке. Собака постепенно усваивает эту логику и старается избежать тяги за поводок, чтобы не прерывать прогулку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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